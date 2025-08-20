Ботев Пловдив ще премери сили с Хебър Пазарджик

Вместо очаквания сблъсък с Левски, отборът на Ботев Пловдив ще излезе срещу Хебър Пазарджик в контролна среща. Причината за промяната е отлагането на двубоя със "сините" заради участието им в европейските турнири срещу нидерландския АЗ Алкмаар.

Футболната битка между "жълто-черните" и гостите от Пазарджик ще се състои на 23 август (събота) от 11:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Организаторите са се погрижили за комфорта на всички фенове и представители на медиите, като входът за събитието ще бъде напълно свободен.

За зрителите ще бъде отворена само централната трибуна, което ще осигури отлична видимост и приятна атмосфера. Вратите на стадиона ще бъдат отворени още от 10:00 часа сутринта, а за най-верните привърженици е подготвена специална фен зона, където ще могат да се насладят на разнообразни храни и напитки