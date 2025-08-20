Новини
Откриха омари-барбита и 40 други нови вида в дълбоководен каньон

20 Август, 2025 15:46 784 0

Експедицията е първата в историята на изучаването на каньона Мар дел Плата

Откриха омари-барбита и 40 други нови вида в дълбоководен каньон - 1
Снимка: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute
Научна експедиция до подводния каньон Мар дел Плата край бреговете на Аржентина е открила 40 потенциални нови вида морски обитатели, съобщава IFL Science.

Каньонът, който достига дълбочина от 3 500 метра, е изследван за първи път с помощта на дистанционно управляваното превозно средство ROV SuBastian. Сред находките са уникални розови „омари-барбита“, морски свине и морска звезда, наподобяваща Патрик, героят морска звезда от анимационния филм „Спондж Боб“.


„Качеството на изображението, получено от ROV SuBastian, е изключително и ни помогна да разберем по-добре сложността на тази екосистема“, каза главният учен д-р Даниел Лаурета. Предаването на експедицията на живо е гледано почти четири милиона пъти. Учените са открили и следи от човешко влияние по дъното на каньона, включително найлонови торбички, обувки и риболовни принадлежности.

Събраните данни ще помогнат за разработването на мерки за защита на уникалната екосистема на региона. Експедицията е първата в историята на изучаването на каньона Мар дел Плата, който е два пъти по-дълбок от известния Гранд Каньон в Съединените щати.

Сега учените трябва да потвърдят, че наистина са открили нов вид. Това може да отнеме няколко години лабораторни изследвания.


