Няма да има среща между Путин и Зеленски скоро: причината се крие на фронта
  Тема: Украйна

Няма да има среща между Путин и Зеленски скоро: причината се крие на фронта

20 Август, 2025 07:05 3 751 82

Путин иска да има възможно най-добра преговорна позиция. А това се изразява в завзети километри украинска земя.

Няма да има среща между Путин и Зеленски скоро: причината се крие на фронта - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не очаквайте скоро да има среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, защото руският президент отлага такава, а причината се крие на фронта, пише focus.de.

Руски политолози и различни медии са скептични относно възможността скоро да се проведе среща между президентите на Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за двустранен формат или тристранен с Доналд Тръмп.

Политологът Андрей Никулин посочва, че всяка фаза от мирния процес „може да се проточи за неопределено време чрез дипломатическа и бюрократична координация“. Това е възможно дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи натиска върху Русия. „Дяволът се крие в детайлите, а те са достатъчно, за да забавят срещите и преговорите поне до средата на есента“, смята Никулин.

Причината Путин да отлага среща със Зеленски е проста – той иска да има възможно най-добра преговорна позиция. А това се изразява в завзети километри украинска земя.

Путин в момента не се интересува от прекратяване на огъня без допълнителни териториални отстъпки от страна на Украйна, наред с други причини, защото армията му бавно, но сигурно завладява територии. Едва когато позицията на Русия в преговорите се подобри чрез териториални придобивки и не станат възможни по-нататъшни завоевания, преговорите ще имат смисъл.

А пътувания до Москва на специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, както и срещи като тази в Аляска, може да има до безкрайност.

Доналд Тръмп иска бързо да сложи край на войната, но през последните месеци Владимир Путин ясно показа на света своето нежелание за такъв, и възможността да отлага и отлага среща със Зеленски – изтъквайки различни причини.


Германия
Напиши коментар:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 666

    59 11 Отговор
    ТОВА КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ЩЕ СЕ ВЗЕМЕ. СЛЕД ТОВА ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ.

    Коментиран от #14

    07:11 20.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    63 18 Отговор
    Бе кви срещи и преговори ???
    Бой до дупка на Зелената мамуна 👍

    07:12 20.08.2025

  • 4 гост

    18 44 Отговор
    Ама путя не е окупатор и не окупира украинската земя и не убива там хората които я защитават

    Коментиран от #25

    07:13 20.08.2025

  • 5 Само бой по бандеронацистките

    49 15 Отговор
    тикви докато омекнат съвсем.

    07:16 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    11 31 Отговор

    До коментар #8 от "Путин, В. В.":

    Милион и половина монголоидни оповръщаняци ЧЕРНОЗЕМ - денацификацията е факт!
    КИЕВ, ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА СУМИ- ОСВОБОДЕНИ!
    4354 дни....3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ в СЕЛОТО ПОКРОВСК!- Факт!
    А Главкомандващия педофил Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ! - КАПИТУЛАЦИЯ
    Хахахахаха

    Коментиран от #33, #41

    07:26 20.08.2025

  • 11 жжжжжж

    7 26 Отговор
    така изглежда. най-големият миротворец бомби без край и нашите болельшчики харесват това.

    07:29 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урсулите

    40 7 Отговор
    Не очаквайте скоро да има среща между Владимир Путин и ВлАдимир Зеленски, защото
    Урсула е наредила на Зелински да води война с Русия до последната укра!

    07:30 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Възрожденец

    8 30 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Размазва,я.... От 25 км до селото ПОКРОВСК, оставят САМО....18 км,..и то само за 12 години и 92 К монголяци Фира пред Селото
    Хахахаха
    Помнил ли кой Богатир избега от Готвача и прекопаваше магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля?
    Хахахахаха

    07:34 20.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Путин, В. В.":

    🤣🤣🤣..смехурко...

    07:36 20.08.2025

  • 21 уйко калеко

    5 23 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намери какво да напишеш,,ОТ РУСНАК ВОЙНИК НЕ СТАВА.,,Просто руснаците от 1917 г досега са нямали свестен ДЪРЖАВНИК.Нещо подобно и на нас страхотна армия 1912-1918 г,,но некадърно използвана за постигането на националните цели.

    07:36 20.08.2025

  • 22 Виждащ

    24 6 Отговор
    Трябва първо да се довърши "освобождаването" на ДНР и ЛНР, които обявиха независимост от Украйна, Русия ги призна, а после след тяхна молба, тя се съгласи да ги анексира. Тези две републики плюс Крим ще останат руски. За останалите може да се преговаря. Никога не е имало план за завладяване на цяла Украйна. Това са спекулации. Но онова, което остане от тази страна, ще бъде политически много по-различно.

    07:36 20.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БАНко

    32 4 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗИТЕ НА ФАШИСТИТЕ ОТ КИЕВ И ЗАБРАНАТА ЗА ПРЕГОВОРИ С РУСИЯ !!!

    07:38 20.08.2025

  • 25 Емил

    25 5 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Нали мразят руснаците?!
    Защо тогава защитават донбас, там населението е изключително руско???

    Коментиран от #81

    07:38 20.08.2025

  • 26 Тръмп

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Боклуците започнахте да ме харесвате.

    07:39 20.08.2025

  • 27 И кога точно

    20 4 Отговор
    Повече териториални завоевания ще станат невъзможни?!? Тоест оредяващите военни сили на Украйна ще спрат руснаците...как ще стане тоя номер?!

    Коментиран от #31

    07:40 20.08.2025

  • 28 Патриотин

    7 20 Отговор
    Путин кани Зеленски в Москва на преговори. А не е ли процедурно по удобно Зеленски да го покани да се обясняват в Хага, крайната точка?

    Коментиран от #34

    07:41 20.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Говорит Москва

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Каква среща да иска ботокса?":

    путин е джудист, звероукротител, нинджа, баскетболист, велик любовник, човек

    07:43 20.08.2025

  • 31 Само след

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "И кога точно":

    ДВА ДНЯ

    07:43 20.08.2025

  • 32 морския

    20 2 Отговор
    и за каква среща говорим с нелегитимен узурпатор !?

    07:44 20.08.2025

  • 33 Факт

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Не си си пил илачите на-време,време е да ги изпиеш че си нещо много зле.

    07:44 20.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факт

    15 4 Отговор
    Европейските лидери поставят неизпълними условия. В САЩ има също вътрешна съпротива. Хората около Зеленски също не желаят преговори.

    07:46 20.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Според мен

    11 2 Отговор
    Едва ли ще има среща и между тримата. 🤔

    07:48 20.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Готвача беше категоричен:

    16 15 Отговор
    Още на 10 ден стана ясно че дъртия БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА!
    Хахахахаха

    Коментиран от #51, #63

    07:49 20.08.2025

  • 41 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Кофти, а? Ставаш и праз! Уау....

    07:49 20.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Като гледам🤔

    5 3 Отговор
    Тръмп може да ги събере само насила.

    Коментиран от #59

    08:01 20.08.2025

  • 51 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Готвача беше категоричен:":

    Бандери от правителството)))))
    А уж всичко щеше да завърши за....2---- 3 ДНЯ ))))))

    08:02 20.08.2025

  • 52 До като

    7 9 Отговор
    западните русофоби подкрепят убиеца наркоман среща няма да има! Заради това се провалиха и Минските споразумения и решенията в Истанбул! Запада жадува унищожаването на Украйна!

    Коментиран от #62

    08:03 20.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Трол

    1 1 Отговор
    Жалко, толкова се надявахме да се прегърнат и да се сдобрят.

    08:04 20.08.2025

  • 55 Пащата

    2 5 Отговор
    Османската паша не е съгласен да се среща с българските хайдути -крадци .само въже да грачи гарвана

    08:04 20.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Има решение

    4 6 Отговор
    Бункерният диктатор спокойно може да изпрати двойник на срещата със Зеленски . Така или иначе няма да са решаващи преговори.

    Коментиран от #60

    08:05 20.08.2025

  • 58 Хаха

    8 3 Отговор
    Среща между Путин и Наркомана ще бъде падение за Путин!
    Наркомана е нелигитимен и до края на годината в чао!
    Ските са му намазани!

    08:05 20.08.2025

  • 59 Съмнявам се

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "Като гледам🤔":

    Тоя надъхан Младок ше търкаля и Двамата напикаващи се СТАР УХИ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #73

    08:05 20.08.2025

  • 60 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Има решение":

    Мечтите са безплатни! Мечтайте бютита!

    08:06 20.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Нищо вярно няма в това което твърдиш!

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "До като":

    Абсолютно небивалици.

    08:06 20.08.2025

  • 63 Хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Готвача беше категоричен:":

    Агов ли ти го шушне на ухото?

    Коментиран от #71

    08:07 20.08.2025

  • 64 Русия вече е затънала

    4 5 Отговор
    Тъжен епилог на управлението на психопата от кремъл

    08:08 20.08.2025

  • 65 Москва

    7 4 Отговор
    с терористи не преговаря.

    Коментиран от #69

    08:09 20.08.2025

  • 66 Опелото

    3 4 Отговор
    Среща не знам , ама знам със сигурност ,че Президента на независима Украйна ще празнува официално срещата на Бай ДОНЧО е Педофила със СЪЗДАТЕЛЯ!!
    Ще ги изпрати и двамцата в... отвъдното

    08:11 20.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ццц

    4 2 Отговор
    Човек като Путин никога няма да се срещне с нещо като киевския наркоман. Първо, защото така ще го легитимира и второ, защото ако му се ходи на цирк да гледа клоуни, може да иде и в Москва. Не знам кой и защо ви пусна мухата, та цяла сутрин това се дъвче. Та чак, че Тръмп им заповядал и мястото на срещата 🤣

    08:13 20.08.2025

  • 69 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Москва":

    Така е ,.. монголоидния Фюрер Педофил изпрати ЛУКА шенко да го спасява от Готвачо,...оти НИТО ЕДИН блатен алкаш не излезе да го спасява от Готвачо , а уж милиони го подкрепят
    Йахахахахаха

    08:13 20.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Гле дай изказванията на ПРИ ГОЖИН
    Ххахахаха

    08:15 20.08.2025

  • 72 Майко милааа

    1 3 Отговор
    Русофила съвсем се сбъркА!
    От ранни зори е на амбразурата!

    08:17 20.08.2025

  • 73 Трол

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Съмнявам се":

    По-скоро те ще го търкалят. Единият владее джудо, а другият е висок два метра.

    08:17 20.08.2025

  • 74 Пора

    1 1 Отговор
    Путинова русия си отива.

    08:18 20.08.2025

  • 75 хахахаха

    1 1 Отговор
    За да допуснете дори и на сън,че е възможна среща някога между президента на Руската Федерация и недоразумението Зеленски , означава две неща. Или сте тъп или се правите на луд .Във всички случаи явно или лъжете себе си или лъжете другите. Путин дори и по телефона никога няма да разговаря със Зеленски. Срещата е невъзможна.

    Коментиран от #82

    08:18 20.08.2025

  • 76 Коста

    1 1 Отговор
    Украинците в България са дезертьори

    Коментиран от #79

    08:18 20.08.2025

  • 77 4352 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    1 0 Отговор
    Защото са...пи --- ДОР могучая с Фюрер Педофил.
    ФАКТ

    08:18 20.08.2025

  • 78 Елементарно

    1 0 Отговор
    Русия си гарантира безопасността : Украйна без излаз на Черно мор и по-далече границата по която може да има натовски ракети ! Както американците изгониха руските ракети от Куба, така и руснаците ще изгонят американците (разбирай нато) от Украйна!

    08:19 20.08.2025

  • 79 А ония 2 милиона избягали

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Коста":

    Монголо-москали при Първата мобилизация край блатата,..какви са ?!? Туристи?
    ))))))))

    08:20 20.08.2025

  • 80 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Зеленият потник е отказал още при споменаването от Тръмп на такова предложение за среща в Москва от Путин. Това се е случило след 40 минутния телефонен разговор между Тръмп и Путин през време на антракта на срещата на желаещите европейски военнолюбци да подкрепят потника в Белия дом. Престанете да лъжете в медиите!

    08:21 20.08.2025

  • 81 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Емил":

    Заради суровини. Всичко е заради суровини и пари

    08:22 20.08.2025

  • 82 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "хахахаха":

    Единият е фашист узурпирал властта от 25 год,..фамозен педофил издирван от закона, ЦАЛИВАЧ на КУ.. РАна а другият е ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ, спазващ Конституцията РОДОЛЮБЕЦ, Истински МЪЖ - не приемащ МОСКАЛЯК - ФАШИСТКОТО РОБСТВО!!
    Няма място за сравнение между двамата

    08:26 20.08.2025

