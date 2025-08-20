Няма да има среща между Путин и Зеленски скоро: причината се крие на фронта

Не очаквайте скоро да има среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, защото руският президент отлага такава, а причината се крие на фронта, пише focus.de.

Руски политолози и различни медии са скептични относно възможността скоро да се проведе среща между президентите на Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за двустранен формат или тристранен с Доналд Тръмп.

Политологът Андрей Никулин посочва, че всяка фаза от мирния процес „може да се проточи за неопределено време чрез дипломатическа и бюрократична координация“. Това е възможно дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи натиска върху Русия. „Дяволът се крие в детайлите, а те са достатъчно, за да забавят срещите и преговорите поне до средата на есента“, смята Никулин.

Причината Путин да отлага среща със Зеленски е проста – той иска да има възможно най-добра преговорна позиция. А това се изразява в завзети километри украинска земя.

Путин в момента не се интересува от прекратяване на огъня без допълнителни териториални отстъпки от страна на Украйна, наред с други причини, защото армията му бавно, но сигурно завладява територии. Едва когато позицията на Русия в преговорите се подобри чрез териториални придобивки и не станат възможни по-нататъшни завоевания, преговорите ще имат смисъл.

А пътувания до Москва на специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, както и срещи като тази в Аляска, може да има до безкрайност.

Доналд Тръмп иска бързо да сложи край на войната, но през последните месеци Владимир Путин ясно показа на света своето нежелание за такъв, и възможността да отлага и отлага среща със Зеленски – изтъквайки различни причини.