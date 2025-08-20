Няма да има среща между Путин и Зеленски скоро: причината се крие на фронта

Не очаквайте скоро да има среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски, защото руският президент отлага такава, а причината се крие на фронта, пише focus.de.
Руски политолози и различни медии са скептични относно възможността скоро да се проведе среща между президентите на Русия и Украйна, независимо дали става въпрос за двустранен формат или тристранен с Доналд Тръмп.
Политологът Андрей Никулин посочва, че всяка фаза от мирния процес „може да се проточи за неопределено време чрез дипломатическа и бюрократична координация“. Това е възможно дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи натиска върху Русия. „Дяволът се крие в детайлите, а те са достатъчно, за да забавят срещите и преговорите поне до средата на есента“, смята Никулин.
Причината Путин да отлага среща със Зеленски е проста – той иска да има възможно най-добра преговорна позиция. А това се изразява в завзети километри украинска земя.
Путин в момента не се интересува от прекратяване на огъня без допълнителни териториални отстъпки от страна на Украйна, наред с други причини, защото армията му бавно, но сигурно завладява територии. Едва когато позицията на Русия в преговорите се подобри чрез териториални придобивки и не станат възможни по-нататъшни завоевания, преговорите ще имат смисъл.
А пътувания до Москва на специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, както и срещи като тази в Аляска, може да има до безкрайност.
Доналд Тръмп иска бързо да сложи край на войната, но през последните месеци Владимир Путин ясно показа на света своето нежелание за такъв, и възможността да отлага и отлага среща със Зеленски – изтъквайки различни причини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 666
Коментиран от #14
07:11 20.08.2025
3 Злобното Джуджи
Бой до дупка на Зелената мамуна 👍
07:12 20.08.2025
4 гост
Коментиран от #25
07:13 20.08.2025
5 Само бой по бандеронацистките
07:16 20.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факт
До коментар #8 от "Путин, В. В.":Милион и половина монголоидни оповръщаняци ЧЕРНОЗЕМ - денацификацията е факт!
КИЕВ, ХАРКОВ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ОДЕСА СУМИ- ОСВОБОДЕНИ!
4354 дни....3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ в СЕЛОТО ПОКРОВСК!- Факт!
А Главкомандващия педофил Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ! - КАПИТУЛАЦИЯ
Хахахахаха
Коментиран от #33, #41
07:26 20.08.2025
11 жжжжжж
07:29 20.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Урсулите
Урсула е наредила на Зелински да води война с Русия до последната укра!
07:30 20.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Възрожденец
До коментар #12 от "Механик":Размазва,я.... От 25 км до селото ПОКРОВСК, оставят САМО....18 км,..и то само за 12 години и 92 К монголяци Фира пред Селото
Хахахаха
Помнил ли кой Богатир избега от Готвача и прекопаваше магистралите, мостевете и траншеите около мумията и кремля?
Хахахахаха
07:34 20.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #8 от "Путин, В. В.":🤣🤣🤣..смехурко...
07:36 20.08.2025
21 уйко калеко
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Намери какво да напишеш,,ОТ РУСНАК ВОЙНИК НЕ СТАВА.,,Просто руснаците от 1917 г досега са нямали свестен ДЪРЖАВНИК.Нещо подобно и на нас страхотна армия 1912-1918 г,,но некадърно използвана за постигането на националните цели.
07:36 20.08.2025
22 Виждащ
07:36 20.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БАНко
07:38 20.08.2025
25 Емил
До коментар #4 от "гост":Нали мразят руснаците?!
Защо тогава защитават донбас, там населението е изключително руско???
Коментиран от #81
07:38 20.08.2025
26 Тръмп
До коментар #12 от "Механик":Боклуците започнахте да ме харесвате.
07:39 20.08.2025
27 И кога точно
Коментиран от #31
07:40 20.08.2025
28 Патриотин
Коментиран от #34
07:41 20.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Говорит Москва
До коментар #7 от "Каква среща да иска ботокса?":путин е джудист, звероукротител, нинджа, баскетболист, велик любовник, човек
07:43 20.08.2025
31 Само след
До коментар #27 от "И кога точно":ДВА ДНЯ
07:43 20.08.2025
32 морския
07:44 20.08.2025
33 Факт
До коментар #10 от "Факт":Не си си пил илачите на-време,време е да ги изпиеш че си нещо много зле.
07:44 20.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Факт
07:46 20.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Според мен
07:48 20.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Готвача беше категоричен:
Хахахахаха
Коментиран от #51, #63
07:49 20.08.2025
41 Гост
До коментар #10 от "Факт":Кофти, а? Ставаш и праз! Уау....
07:49 20.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Като гледам🤔
Коментиран от #59
08:01 20.08.2025
51 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16
До коментар #40 от "Готвача беше категоричен:":Бандери от правителството)))))
А уж всичко щеше да завърши за....2---- 3 ДНЯ ))))))
08:02 20.08.2025
52 До като
Коментиран от #62
08:03 20.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Трол
08:04 20.08.2025
55 Пащата
08:04 20.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Има решение
Коментиран от #60
08:05 20.08.2025
58 Хаха
Наркомана е нелигитимен и до края на годината в чао!
Ските са му намазани!
08:05 20.08.2025
59 Съмнявам се
До коментар #50 от "Като гледам🤔":Тоя надъхан Младок ше търкаля и Двамата напикаващи се СТАР УХИ
АааааааХахахаха
Коментиран от #73
08:05 20.08.2025
60 Хаха
До коментар #57 от "Има решение":Мечтите са безплатни! Мечтайте бютита!
08:06 20.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Нищо вярно няма в това което твърдиш!
До коментар #52 от "До като":Абсолютно небивалици.
08:06 20.08.2025
63 Хаха
До коментар #40 от "Готвача беше категоричен:":Агов ли ти го шушне на ухото?
Коментиран от #71
08:07 20.08.2025
64 Русия вече е затънала
08:08 20.08.2025
65 Москва
Коментиран от #69
08:09 20.08.2025
66 Опелото
Ще ги изпрати и двамцата в... отвъдното
08:11 20.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ццц
08:13 20.08.2025
69 Хахахаха
До коментар #65 от "Москва":Така е ,.. монголоидния Фюрер Педофил изпрати ЛУКА шенко да го спасява от Готвачо,...оти НИТО ЕДИН блатен алкаш не излезе да го спасява от Готвачо , а уж милиони го подкрепят
Йахахахахаха
08:13 20.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хахаха
До коментар #63 от "Хаха":Гле дай изказванията на ПРИ ГОЖИН
Ххахахаха
08:15 20.08.2025
72 Майко милааа
От ранни зори е на амбразурата!
08:17 20.08.2025
73 Трол
До коментар #59 от "Съмнявам се":По-скоро те ще го търкалят. Единият владее джудо, а другият е висок два метра.
08:17 20.08.2025
74 Пора
08:18 20.08.2025
75 хахахаха
Коментиран от #82
08:18 20.08.2025
76 Коста
Коментиран от #79
08:18 20.08.2025
77 4352 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
ФАКТ
08:18 20.08.2025
78 Елементарно
08:19 20.08.2025
79 А ония 2 милиона избягали
До коментар #76 от "Коста":Монголо-москали при Първата мобилизация край блатата,..какви са ?!? Туристи?
))))))))
08:20 20.08.2025
80 Гай Турий
08:21 20.08.2025
81 Коста
До коментар #25 от "Емил":Заради суровини. Всичко е заради суровини и пари
08:22 20.08.2025
82 Така е
До коментар #75 от "хахахаха":Единият е фашист узурпирал властта от 25 год,..фамозен педофил издирван от закона, ЦАЛИВАЧ на КУ.. РАна а другият е ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ, спазващ Конституцията РОДОЛЮБЕЦ, Истински МЪЖ - не приемащ МОСКАЛЯК - ФАШИСТКОТО РОБСТВО!!
Няма място за сравнение между двамата
08:26 20.08.2025