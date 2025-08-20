Новини
Германската прокуратура обвини руски гражданин за планирана атака срещу израелското посолство

20 Август, 2025 15:43 560 8

Обвиняемият е арестуван на берлинско летище и е заподозрян в опит за присъединяване към „Ислямска държава“

Германската прокуратура обвини руски гражданин за планирана атака срещу израелското посолство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската федерална прокуратура е повдигнала обвинение на руски гражданин за планиране на атака срещу израелското посолство в Берлин и за опит да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление, предава БТА.

Според разследващите обвиняемият, идентифициран само като Ахмад Е. в съответствие с германските правила за защита на личните данни, е получил инструкции от интернет за изготвяне на експлозиви. Плановете му обаче са пропаднали, тъй като не е успял да се снабди с необходимите компоненти.

„От началото на февруари той планирал да извърши атака в Германия, например срещу израелското посолство в Берлин“, посочиха федералните прокурори.

Мъжът е бил арестуван през февруари на летището в Берлин, като според обвинението е възнамерявал да замине за Пакистан, за да премине военно обучение при „Ислямска държава“. Пътуването си финансирал чрез продажба на скъпи смартфони, придобити с абонаментни планове от мобилни оператори.

Освен това Ахмад Е. е обвинен в превод на пропагандни материали на руски и чеченски език за нуждите на групировката.

На 7 август прокуратурата официално му повдигна обвинения за подготовка и подстрекателство към извършване на тежко насилие, застрашаващо държавата. В качеството си на непълнолетен той вече е бил разследван за опит да се присъедини към терористична организация в чужбина.


Германия
  • 1 тюрлюгювеч

    10 3 Отговор
    а ко общо имат Германската прокуратура с руските граждани и израелското посолство

    15:46 20.08.2025

  • 2 УИНСТЪН

    10 4 Отговор
    ПРИ СЛЕДВАЩОТО РАЗДЕЛЯНЕ НА СВЕТА МИСЛЯ ЧЕ ГЕРМАНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТЕРИ, ЕВРОПЕИСКА, АМЕРИКАНСКА, РУСКА И КИТАИСКА ЗА ДА СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ФАШИЗМА

    15:47 20.08.2025

  • 4 Василеску

    5 3 Отговор
    Ха-ха, прозрачно. Чеченец; верно руски гражданин. Но мюсюлманин. Аамед. Заглавийце за кретени. А то не че няма. Читатели на Факти, повечето от най-нисшите слоеви на ПП и ДБ

    15:58 20.08.2025

  • 7 И защо?

    2 0 Отговор
    Е не е истина, пиша здравейте, те ме трият.

    16:51 20.08.2025

