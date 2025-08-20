Германската прокуратура обвини руски гражданин за планирана атака срещу израелското посолство

Германската федерална прокуратура е повдигнала обвинение на руски гражданин за планиране на атака срещу израелското посолство в Берлин и за опит да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление, предава БТА.

Според разследващите обвиняемият, идентифициран само като Ахмад Е. в съответствие с германските правила за защита на личните данни, е получил инструкции от интернет за изготвяне на експлозиви. Плановете му обаче са пропаднали, тъй като не е успял да се снабди с необходимите компоненти.

„От началото на февруари той планирал да извърши атака в Германия, например срещу израелското посолство в Берлин“, посочиха федералните прокурори.

Мъжът е бил арестуван през февруари на летището в Берлин, като според обвинението е възнамерявал да замине за Пакистан, за да премине военно обучение при „Ислямска държава“. Пътуването си финансирал чрез продажба на скъпи смартфони, придобити с абонаментни планове от мобилни оператори.

Освен това Ахмад Е. е обвинен в превод на пропагандни материали на руски и чеченски език за нуждите на групировката.

На 7 август прокуратурата официално му повдигна обвинения за подготовка и подстрекателство към извършване на тежко насилие, застрашаващо държавата. В качеството си на непълнолетен той вече е бил разследван за опит да се присъедини към терористична организация в чужбина.