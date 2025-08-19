Новини
Русия не потвърди, че Путин ще се срещне със Зеленски
  Тема: Украйна

Русия не потвърди, че Путин ще се срещне със Зеленски

19 Август, 2025 10:23

Тръмп възложи на американския държавен секретар Рубио да изготви проект за гаранции за сигурност за Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Тръмп настоява за среща между Путин и Зеленски в опит да сложи край на войната в Украйна, пише в заглавие американският в. "Уолстрийт джърнъл", предаде БТА.

След ден, белязан от дипломатически маневри, европейците твърдят, че Киев не трябва да отстъпва ключови градове, а Тръмп възложи на американския държавен секретар Марко Рубио да изготви проект за гаранции за сигурност за Украйна, отбелязва американското издание.

Американският президент Доналд Тръмп призова вчера украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин към тристранна среща за слагане на край на продължаващата три години и половина война в Украйна.

Зеленски бързо подкрепи идеята за тристранна среща, посочва "Уолстрийт джърнъл".

Тръмп похвали успешната си среща със Зеленски и каза, че подготвя тристранна среща с Путин, извежда в заглавие изданието "Политико".

Тръмп заяви вчера, след един забележителен ден на дипломатически контакти, че започва подготовка за среща между лидерите на Русия и Украйна, която, ако бъде успешна, би могла да стане съществена стъпка към прекратяване на конфликта между двете страни.

След сърдечни и изглеждащи конструктивни срещи с украинския президент Володимир Зеленски и седем други европейски лидери в Белия дом, които се фокусираха върху това как да се гарантира бъдещата сигурност на Украйна, Тръмп се обади по телефона на руския президент Владимир Путин в опит да организира среща на върха между двамата лидери, чиито страни са във война от февруари 2022 г., когато руските сили нахлуха в Украйна, посочва "Политико".

Докато Зеленски и европейските лидери все още бяха в Белия дом и се готвеха да продължат преговорите по време на вечеря, Тръмп обяви в социалните мрежи, че след двустранна среща между Зеленски и Путин ще последва тристранна среща, на която той също ще присъства.

Тръмп добави, че следвоенните гаранции за сигурността на Украйна ще бъдат предоставени от няколко европейски страни, "в координация със САЩ".

Желанието на Тръмп да играе роля в укрепването на дългосрочната сигурност на Украйна е забележителна промяна и поредното доказателство за това колко се е променила позицията на президента по отношение на войната в почти шестте месеца от последната визита на Зеленски в Белия дом, отбелязва "Политико".

Въпреки продължаващите с месеци усилия от страна на Зеленски и европейските лидери да ухажват Тръмп, за да го привлекат на своя страна, различията останаха. Тръмп се разграничи от европейските си съюзници, които бяха решени да постигнат спиране на огъня, и продължи да настоява, че Путин, който засега не е проявил интерес да направи отстъпки за постигане на мир, е искрен в желанието си да сключи мирно споразумение.

Тръмп е наредил на екипа си да започне дипломатически сондажи, за да стартира процеса. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ръководи цялостните усилия за координация на гаранциите за сигурност, за да подготви тристранната среща, съобщиха трима източници, запознати с въпроса.

Малко след отпътуването си от Белия дом Зеленски заяви пред журналисти, че е готов да се срещне с Путин във всякакъв формат, но че все още не е определена дата за среща.

И Тръмп, и Зеленски определиха срещата си на четири очи в Овалния кабинет преди по-голямата среща с европейски лидери в Източната зала на Белия дом като положителна и конструктивна дискусия за потенциални гаранции за сигурност. Европейските лидери предложиха гаранциите да бъдат по подобие на член 5 от Устава на НАТО, според който атака срещу която и да е държава членка се смята за атака срещу всички.

Безпрецедентната среща на осем лидери в Белия дом, организирана само два дни след срещата на Тръмп с Путин, открои степента на европейската подкрепа за Украйна, посочва "Политико".

Въпреки цялата амбиция на Тръмп обаче позициите на Москва и Киев остават далеч една от друга. Путин, който продължава да говори за Украйна като за екзистенциална заплаха за Русия, предложи план за прекратяване на войната, ако Украйна отстъпи на Русия по-голяма част от Донбас, включително територии, които в момента не са окупирани от руските войски.

Тръмп, който в петък миналата седмица се срещна с Путин, като преди това в общи линии се присъедини към Украйна и Европа в настояването за спиране на огъня като предпоставка за мирни преговори, бързо промени позицията си. В дните след срещата в Аляска американският президент заяви, че сега счита, че спирането на огъня, на което Путин се противопоставя, не е необходимо предусловие, и че двете страни трябва да пристъпят директно към по-трудните преговори за окончателно прекратяване на конфликта.

Зеленски и европейски лидери са твърдо убедени, че позволяването на Русия да продължи бомбардировките на украински градове, докато Тръмп работи за дипломатическо решение, дава на Путин голямо предимство и малко стимули да промени курса си.

Тръмп би могъл да постигне успех, ако Зеленски се съгласи да замрази конфликта по настоящата фронтова линия. Украински източник, запознат с въпроса, който пожела да остане анонимен, посочи, че Зеленски вероятно би бил склонен да приеме такива условия, което би довело до придобиването от Русия на част от територията на Украйна, но че той ще отхвърли по-крайното предложение на Путин за отстъпване на допълнителна украинска територия, която руските войски понастоящем не контролират.

Според украински служител, запознат с преговорите, Зеленски очаква с нетърпение да разбере подробностите за потенциалните гаранции за сигурност, които биха могли да бъдат включени в евентуално споразумение.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще "координират" въпросите за сигурността на Украйна с Европа, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат за осигуряването на европейски гаранции за сигурността на Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение с Русия, като се ангажира да организира среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

В публикация в социалните мрежи снощи, след ден на интензивни дипломатически преговори във Вашингтон, Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят "координация" за европейските гаранции за сигурност, но не се ангажира с американска военна подкрепа за Киев, отбелязва британското издание.

Кремъл също не потвърди, че Русия ще организира среща между Путин и Зеленски, което оставя под съмнение ключова част от предложението на Тръмп.

Американският президент бе подложен на натиск от Зеленски и европейските съюзници да предложи солидни гаранции за сигурността на Украйна при всякакво мирно споразумение, след като не успя да постигне спиране на огъня на срещата с Путин миналата седмица в Аляска.

Говорейки заедно с украинския президент в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че САЩ ще "участват" в подпомагането на Украйна да се защитава, но тежестта ще падне главно върху Европа.

Зеленски посочи в изявление снощи, че гаранциите за сигурност са "ключов въпрос, отправна точка за прекратяване на войната".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който присъства на преговорите във Вашингтон с Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери, заяви пред телевизия "Фокс нюз", че групата от държави ще работи по детайлите на гаранциите за сигурност за Украйна "през следващите дни" и ще се събере отново за видеоконферентна среща.

"Файненшъл таймс" съобщава и за реакцията на Кремъл. Русия не потвърди, че Путин ще се срещне със Зеленски или че се подготвя двустранна среща на върха дори и след като президентите на САЩ и Русия разговаряха по телефона след вчерашните преговори.

Юрий Ушаков, съветникът по външна политика на Путин, каза само, че Кремъл е съгласен да "подкрепи преките преговори" и "е обсъдил идеята за повишаване на равнището на представителите на Русия и Украйна" в тях.


САЩ
