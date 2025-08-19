"Русия не потвърди, че Путин ще се срещне със Зеленски"

Тръмп настоява за среща между Путин и Зеленски в опит да сложи край на войната в Украйна, пише в заглавие американският в. "Уолстрийт джърнъл", предаде БТА.
След ден, белязан от дипломатически маневри, европейците твърдят, че Киев не трябва да отстъпва ключови градове, а Тръмп възложи на американския държавен секретар Марко Рубио да изготви проект за гаранции за сигурност за Украйна, отбелязва американското издание.
Американският президент Доналд Тръмп призова вчера украинския президент Володимир Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин към тристранна среща за слагане на край на продължаващата три години и половина война в Украйна.
Зеленски бързо подкрепи идеята за тристранна среща, посочва "Уолстрийт джърнъл".
Тръмп похвали успешната си среща със Зеленски и каза, че подготвя тристранна среща с Путин, извежда в заглавие изданието "Политико".
Тръмп заяви вчера, след един забележителен ден на дипломатически контакти, че започва подготовка за среща между лидерите на Русия и Украйна, която, ако бъде успешна, би могла да стане съществена стъпка към прекратяване на конфликта между двете страни.
След сърдечни и изглеждащи конструктивни срещи с украинския президент Володимир Зеленски и седем други европейски лидери в Белия дом, които се фокусираха върху това как да се гарантира бъдещата сигурност на Украйна, Тръмп се обади по телефона на руския президент Владимир Путин в опит да организира среща на върха между двамата лидери, чиито страни са във война от февруари 2022 г., когато руските сили нахлуха в Украйна, посочва "Политико".
Докато Зеленски и европейските лидери все още бяха в Белия дом и се готвеха да продължат преговорите по време на вечеря, Тръмп обяви в социалните мрежи, че след двустранна среща между Зеленски и Путин ще последва тристранна среща, на която той също ще присъства.
Тръмп добави, че следвоенните гаранции за сигурността на Украйна ще бъдат предоставени от няколко европейски страни, "в координация със САЩ".
Желанието на Тръмп да играе роля в укрепването на дългосрочната сигурност на Украйна е забележителна промяна и поредното доказателство за това колко се е променила позицията на президента по отношение на войната в почти шестте месеца от последната визита на Зеленски в Белия дом, отбелязва "Политико".
Въпреки продължаващите с месеци усилия от страна на Зеленски и европейските лидери да ухажват Тръмп, за да го привлекат на своя страна, различията останаха. Тръмп се разграничи от европейските си съюзници, които бяха решени да постигнат спиране на огъня, и продължи да настоява, че Путин, който засега не е проявил интерес да направи отстъпки за постигане на мир, е искрен в желанието си да сключи мирно споразумение.
Тръмп е наредил на екипа си да започне дипломатически сондажи, за да стартира процеса. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ръководи цялостните усилия за координация на гаранциите за сигурност, за да подготви тристранната среща, съобщиха трима източници, запознати с въпроса.
Малко след отпътуването си от Белия дом Зеленски заяви пред журналисти, че е готов да се срещне с Путин във всякакъв формат, но че все още не е определена дата за среща.
И Тръмп, и Зеленски определиха срещата си на четири очи в Овалния кабинет преди по-голямата среща с европейски лидери в Източната зала на Белия дом като положителна и конструктивна дискусия за потенциални гаранции за сигурност. Европейските лидери предложиха гаранциите да бъдат по подобие на член 5 от Устава на НАТО, според който атака срещу която и да е държава членка се смята за атака срещу всички.
Безпрецедентната среща на осем лидери в Белия дом, организирана само два дни след срещата на Тръмп с Путин, открои степента на европейската подкрепа за Украйна, посочва "Политико".
Въпреки цялата амбиция на Тръмп обаче позициите на Москва и Киев остават далеч една от друга. Путин, който продължава да говори за Украйна като за екзистенциална заплаха за Русия, предложи план за прекратяване на войната, ако Украйна отстъпи на Русия по-голяма част от Донбас, включително територии, които в момента не са окупирани от руските войски.
Тръмп, който в петък миналата седмица се срещна с Путин, като преди това в общи линии се присъедини към Украйна и Европа в настояването за спиране на огъня като предпоставка за мирни преговори, бързо промени позицията си. В дните след срещата в Аляска американският президент заяви, че сега счита, че спирането на огъня, на което Путин се противопоставя, не е необходимо предусловие, и че двете страни трябва да пристъпят директно към по-трудните преговори за окончателно прекратяване на конфликта.
Зеленски и европейски лидери са твърдо убедени, че позволяването на Русия да продължи бомбардировките на украински градове, докато Тръмп работи за дипломатическо решение, дава на Путин голямо предимство и малко стимули да промени курса си.
Тръмп би могъл да постигне успех, ако Зеленски се съгласи да замрази конфликта по настоящата фронтова линия. Украински източник, запознат с въпроса, който пожела да остане анонимен, посочи, че Зеленски вероятно би бил склонен да приеме такива условия, което би довело до придобиването от Русия на част от територията на Украйна, но че той ще отхвърли по-крайното предложение на Путин за отстъпване на допълнителна украинска територия, която руските войски понастоящем не контролират.
Според украински служител, запознат с преговорите, Зеленски очаква с нетърпение да разбере подробностите за потенциалните гаранции за сигурност, които биха могли да бъдат включени в евентуално споразумение.
Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще "координират" въпросите за сигурността на Украйна с Европа, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".
Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще помогнат за осигуряването на европейски гаранции за сигурността на Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение с Русия, като се ангажира да организира среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.
В публикация в социалните мрежи снощи, след ден на интензивни дипломатически преговори във Вашингтон, Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят "координация" за европейските гаранции за сигурност, но не се ангажира с американска военна подкрепа за Киев, отбелязва британското издание.
Кремъл също не потвърди, че Русия ще организира среща между Путин и Зеленски, което оставя под съмнение ключова част от предложението на Тръмп.
Американският президент бе подложен на натиск от Зеленски и европейските съюзници да предложи солидни гаранции за сигурността на Украйна при всякакво мирно споразумение, след като не успя да постигне спиране на огъня на срещата с Путин миналата седмица в Аляска.
Говорейки заедно с украинския президент в Овалния кабинет, Тръмп заяви, че САЩ ще "участват" в подпомагането на Украйна да се защитава, но тежестта ще падне главно върху Европа.
Зеленски посочи в изявление снощи, че гаранциите за сигурност са "ключов въпрос, отправна точка за прекратяване на войната".
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който присъства на преговорите във Вашингтон с Тръмп, Зеленски и няколко европейски лидери, заяви пред телевизия "Фокс нюз", че групата от държави ще работи по детайлите на гаранциите за сигурност за Украйна "през следващите дни" и ще се събере отново за видеоконферентна среща.
"Файненшъл таймс" съобщава и за реакцията на Кремъл. Русия не потвърди, че Путин ще се срещне със Зеленски или че се подготвя двустранна среща на върха дори и след като президентите на САЩ и Русия разговаряха по телефона след вчерашните преговори.
Юрий Ушаков, съветникът по външна политика на Путин, каза само, че Кремъл е съгласен да "подкрепи преките преговори" и "е обсъдил идеята за повишаване на равнището на представителите на Русия и Украйна" в тях.
1 Пич
Коментиран от #14, #23, #30
10:24 19.08.2025
2 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #7, #9, #12, #22
10:24 19.08.2025
3 хъхъ
10:26 19.08.2025
4 Закономерно
Затова няма да има такава среща .
Коментиран от #16
10:27 19.08.2025
5 Путин е агресор
10:28 19.08.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
10:28 19.08.2025
7 "императорите" не
До коментар #2 от "БгТопИдиот🇧🇬":се крият по бункерите заедно с xлeбapките.
Коментиран от #17
10:28 19.08.2025
8 БгТопИдиот🇧🇬
Във всяка историческа човешка ГАДОСТ има намесени негови единоверци !!
Коментиран от #34
10:29 19.08.2025
9 КГБ ШОФЬОРЧЕТО
До коментар #2 от "БгТопИдиот🇧🇬":Го е шубе от среща.....може да му стане количко.
10:29 19.08.2025
10 Украинец
Че какъв е зеления наркоман че Путин да се среща с него - бивш президент узурпирал властта в Украйна в нарушение на собствената си конституция - някакъв нелегитимник и всичко договорено с него няма никаква правна стойност. Даже и цялата киевска хунта е нелегитимна защото е дошла на власт след кървав преврат.
Коментиран от #33
10:29 19.08.2025
11 Професор Зеленски
Коментиран от #21
10:30 19.08.2025
13 Зеленски спря Путин.
Коментиран от #29
10:31 19.08.2025
14 Время -деньги
До коментар #1 от "Пич":Какво ще му предложат, за да им дойде ВВП на крака, на среща?
Човека води война и упраелява огромна държава. Едва ли има много свободно време.
10:32 19.08.2025
15 Дон Корлеоне
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Путин го очаква среща с Бандера.
10:32 19.08.2025
16 Не така
До коментар #4 от "Закономерно":Само евротриполови се срещат с любимеца ти Зеленски.
Коментиран от #24
10:32 19.08.2025
17 Учуден
До коментар #7 от ""императорите" не":"крият по бункерите заедно с xлeбapките"
Ха ха ха сигурно според козяшката пропаганда в Аляска е ползвал бункера на Тръмп и защо наричаш президента на САЩ "хлебарка".
10:32 19.08.2025
18 бен Ходжа
10:32 19.08.2025
19 Зеленски....
10:32 19.08.2025
20 БгТопИдиот🇧🇬
Маман се прибира фъф ФАЩ.
10:33 19.08.2025
21 Още
До коментар #11 от "Професор Зеленски":Ли комуникираш с картинки като индианците? Пфу, украински аборигени!
10:33 19.08.2025
22 Преминаващ
До коментар #2 от "БгТопИдиот🇧🇬":Твоят "император", как бегаше към самолета, когато Пригожин тръгна към Масквата. Надмина и Юсеин Болт. А щял да се "разправи" с НАТО?? Смех......
Коментиран от #25, #36
10:33 19.08.2025
23 Отец Теофилий
До коментар #1 от "Пич":Дъното на язовира те чака.
10:33 19.08.2025
24 Руско триполово джендърче
До коментар #16 от "Не така":Не говори така за нас....
10:33 19.08.2025
25 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #22 от "Преминаващ":Розовите евроПонита напълниха памперсите и се разнесе с мрад!
Коментиран от #42
10:34 19.08.2025
26 Зеленски
Коментиран от #32
10:34 19.08.2025
28 Путин да моли Тръмп
Коментиран от #38
10:35 19.08.2025
29 Украинец
До коментар #13 от "Зеленски спря Путин.":"Един клоун направи за смях кремълския лидер"
И как стана това - като му даде една четвърт от държавата си ли? И като разпродаде останалата част ли? Или пък като прокуди повече от половината от населението си ли?
Коментиран от #37
10:35 19.08.2025
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Пич":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция? Благодаря предварително.
10:35 19.08.2025
31 Реал Мадрид
10:35 19.08.2025
32 Не знам за Зеленски и нато
До коментар #26 от "Зеленски":Но СССР капитулира и без подписи....Путин да му мисли
Коментиран от #45
10:36 19.08.2025
33 не може да бъде
До коментар #10 от "Украинец":Има едно допълнително усложнение -Зеленски няма вратовръзка към официалния костюм Тръмп си затвори очите обаче руснаците са категорични -не може без вратовръзка!?А според непотвърдени сведения в пристъп на нервност Зеленски си е изял вратовръзката !?И със Саакашвили беще така -чудя се какво успокоително съдържат тия вратовръзки!?
10:37 19.08.2025
34 Ама
До коментар #8 от "БгТопИдиот🇧🇬":Как ти гила името. Хем БГ, хем npocт. Яко!
10:37 19.08.2025
35 Зеля евроозурпатор на Украйна
10:37 19.08.2025
36 Антитрол
До коментар #22 от "Преминаващ":"Твоят "император", как бегаше към самолета, когато Пригожин тръгна към Масквата"
Това в Козяк ли ви го показваха защото аз не съм виждал подобно нещо - можеш ли ми пусна линк и аз да вида "как е бягал към самолета".
Коментиран от #40, #43, #48
10:38 19.08.2025
37 Избити милион путинисти
До коментар #29 от "Украинец":И Зеленски продължава да ги трепе...а Путин яко са окопава, щото не знае откъде ща му дойде...земя се връща....живот никога.
Коментиран от #53
10:38 19.08.2025
38 Не само това
До коментар #28 от "Путин да моли Тръмп":Че ВСУ няма да спрат да избиват руснаци е повече от ясно.Путио ходи да се моли на Тръмп да му "даде" поне Донбас.
Коментиран от #39
10:38 19.08.2025
39 За Донбас
До коментар #38 от "Не само това":Требе ПИСМЕНО прошение на Путин до Тръмп.
10:39 19.08.2025
41 Тръмп иска нобелова награда но той и
10:40 19.08.2025
42 Преминаващ
До коментар #25 от "БгТопИдиот🇧🇬":Абе образовай се бе, чети! Дали рашките гej оргии, са по-добри от западните?
10:40 19.08.2025
43 Тихо прадлияк!
До коментар #36 от "Антитрол":Некомпетентен си.
10:40 19.08.2025
44 Бегача от готвача
Коментиран от #47
10:40 19.08.2025
45 Помнещ
До коментар #32 от "Не знам за Зеленски и нато":"Но СССР капитулира и без подписи"
Хайде бе и пред кого е капитулирал СССР - това че един идиот го разруши отвътре "запада" няма заслуга за това.
Коментиран от #54
10:41 19.08.2025
47 Украинец
До коментар #44 от "Бегача от готвача":"докато Зеленски е президент"
Че той отдавна не е президент според конституцията на Украйна - в момента е един диктатор узурпирал властта.
Коментиран от #49
10:43 19.08.2025
48 Ами
До коментар #36 от "Антитрол":Чети, образовай се! Намери си го е нета. Като не Ви изнася нещо, като папагали повтаряте "Козяк". Щото истината боли.
Коментиран от #50
10:44 19.08.2025
49 Радата на Украйна решава
До коментар #47 от "Украинец":При война много неща се променят....
10:45 19.08.2025
50 От ПОСОЛЯ
До коментар #48 от "Ами":Козяк са наши побратими......
10:46 19.08.2025
51 Това снощи в белия дом
10:46 19.08.2025
52 Дякон Унуфрий Араллампиев
10:47 19.08.2025
53 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Избити милион путинисти":3000000 бандери са загробени от Путин
10:47 19.08.2025
54 СССР КАПИТУЛИРА
До коментар #45 от "Помнещ":Безславно...и се РАЗПАДНА безславно.....къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС, да спрат този идиот..и те бяха безпомощни пред икономическия натиск на Запада.
.
10:48 19.08.2025