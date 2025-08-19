Новини
Калоян Методиев: Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! ВиК може би му е личната фирма

19 Август, 2025 17:33 834 30

"Същият ВиК олигарх обяви, че в Плевен може да не започне учебната година заради безводието. И по време на войни не е спирала. Оставки по веригата на национално ръководство на ВиК холдинга, кмет, регионален и екологичен министър", коментира още политологът

"Много наглеци на власт е имало, но сегашните ги надградиха. Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! Сто хиляди души в Плевенско, в битови условия като добитък, не са причина за оставка. ВиК може би му е личната фирма. Ресорният му регионален министър е за изхвърляне със 100 км/ч - безводие, АПИ-наглост, милионни бонуси, липсващ асфалт, а сега и ВиК наглост. Тези са се самозабравили."

Това публикува на страницата си във фейсбук членът на Изпълнителния съвет на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия коментар:

"Същият ВиК олигарх обяви, че в Плевен може да не започне учебната година заради безводието. И по време на войни не е спирала. Оставки по веригата на национално ръководство на ВиК холдинга, кмет, регионален и екологичен министър. Очаквам от президента незабавно да свика КСНС за бедстващите български граждани, за да се намери решение за нечовешките условия в които живеят."


  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Хората в Плевен да му искат сметка .Да му идат в къщата.

    Коментиран от #6

    17:38 19.08.2025

  • 2 няма такава държава

    14 3 Отговор
    Територията ни е на върха на айсберга по падение във всички направления .

    17:39 19.08.2025

  • 3 Неоспорим факт!

    8 4 Отговор
    Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.

    Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
    Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
    И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
    Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.

    17:39 19.08.2025

  • 4 мърсула

    5 12 Отговор
    тоя самозабравил се пудел от ПОКОРНА БЪЛГАРИЯ що му давате трибуна

    17:40 19.08.2025

  • 5 Прав е!

    18 3 Отговор
    Простата и крадлива герберо-пеевска върхушка, която го е назничила си го харесва. Пък и Слави Трифонов е плевенско чадо и подкрепя тази върхушка.

    17:40 19.08.2025

  • 6 От Учиндол е.

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Съселянин е на Славиту Трифонов, който е в братска прегръдка с Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #7, #14

    17:42 19.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "От Учиндол е.":

    Автопоход до Учиндол

    17:46 19.08.2025

  • 8 Всички шефове...

    6 1 Отговор
    На ВиК вън.Не може 9 год.в Кричим да тече питейна вода от голяма тръба в центъра на града и това са стотици хиляди литри която ние плащаме и ВиК шефа да казва,че не може да се поправи.Кмета е сезирал кой ли не и накрая дойде Р.Бахов от Нова тв.и същия ден повредата беше отстранена за два часа.Човек направо да си помисли,че всичко е нарочно за да тормозят народа.Пък за огромните им заплати направо не ми се говори.

    17:47 19.08.2025

  • 9 Механик

    6 0 Отговор
    Чакай, че аз пак не схванах?!
    Не бил избран?! И от кого е избиран тоя?
    Не съм ходил да лгасувам на избори за шеф на ВиК. Поне нямам такъв спомен.
    Тия нямат срама. Ама и плевенчани ще излязат големи овце. Вечер имат вода по 2 часа и си мълчат.
    Дори по виските блокове не се събирало и за един час да имат вода..
    Че за 1 час, да се къпете ли, да перете ли, да почистите ли????

    17:48 19.08.2025

  • 10 баи хасан

    3 2 Отговор
    другарю методиев вие комунистите не признавахте бог и казвахте че няма такъв не се молихте не пускахте правоверните да ходят на църква и ето резултата няма дъжд язовирите празни и ще става все по лошо така е има един горя които решава нашите съдбини долу на зеямята

    Коментиран от #15

    17:49 19.08.2025

  • 11 Спрете да давате дума

    3 6 Отговор
    на това продажно и лъжливо мекотело. Такива хора са отпадък в едно общество.

    Коментиран от #13

    17:50 19.08.2025

  • 12 Излизайте всички на протест!

    5 1 Отговор
    Не може някакви си наглеци да ти спират водата, щото не са на изборна длъжност!
    Сега пешкира ще опере кмета на ГЕРБ, после и сглобката на ГЕРБ!

    17:50 19.08.2025

  • 14 между другото

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "От Учиндол е.":

    Славиту вадят ли го от криогенния шкаф или чака бъдещето с научните революции да го направят безсмъртен?🤭

    17:53 19.08.2025

  • 16 Майора

    3 4 Отговор
    Сло Калоянчо , ти какво направи като беше президентски съветник - нищо! Много е лесно да стоиш отстрани и да даваш акъл след като не си направил нищо!

    Коментиран от #20

    17:56 19.08.2025

  • 17 Е кой ти пречи да траеш

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Трай, бе, дебел!":

    дано и това жалко мекотело да трае. На мен отпадъци не ми трябват.

    Коментиран от #18

    17:58 19.08.2025

  • 18 Така ли?

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Е кой ти пречи да траеш":

    И кой си ти, че да казваш кой е отпадък?

    Коментиран от #19

    17:59 19.08.2025

  • 19 Как кой

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Така ли?":

    Българин, който мрази нещастници както това мекотело да го ползват за лъжи и пропаганда. Отпадък на мен не ми трябва. Може да си го прибереш теб на сметището.

    Коментиран от #21

    18:01 19.08.2025

  • 20 Аха

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майора":

    Президентските съветници ли ще решават проблемите, докато изпълнителната власт си клати краката? Видяхме колко се трогвате от ветото на президената, той други правомощия няма!

    18:01 19.08.2025

  • 21 Ти си сметище!

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как кой":

    И ЛОШ МАТЕРИАЛ!

    Коментиран от #22

    18:02 19.08.2025

  • 22 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ти си сметище!":

    Всеки като това мекотело, който се занимава с лъжи и пропаганда е лош материал и сметище. А според мен си е чист отпадък!

    18:04 19.08.2025

  • 23 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Основната причина за липсата на вода не е толкова засушаването, а това, че 80% от нея се губи в старите водопроводи. Това е Безумие !!!Що не подменят водопроводите си ,а мъчат хората ???

    18:06 19.08.2025

  • 24 тоя

    1 1 Отговор
    още ли не е в затвора бе?

    18:07 19.08.2025

  • 25 Крали Марко

    0 1 Отговор
    В Плевен ли бяха избрали за кмет съюзника на Путлер - Румен Петков - шадравана от БСП ???Да стоят без вода ,докато им дойде акъла !!!!

    18:09 19.08.2025

  • 26 Гост

    1 0 Отговор
    Е как ще подава бре?!!! Той си лапка стотици хиляди на месец от там, как ще напусне!!!!! Ти ще напуснеш ли???!!!!

    18:20 19.08.2025

