Калоян Методиев: Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! ВиК може би му е личната фирма

"Много наглеци на власт е имало, но сегашните ги надградиха. Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! Сто хиляди души в Плевенско, в битови условия като добитък, не са причина за оставка. ВиК може би му е личната фирма. Ресорният му регионален министър е за изхвърляне със 100 км/ч - безводие, АПИ-наглост, милионни бонуси, липсващ асфалт, а сега и ВиК наглост. Тези са се самозабравили."
Това публикува на страницата си във фейсбук членът на Изпълнителния съвет на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия коментар:
"Същият ВиК олигарх обяви, че в Плевен може да не започне учебната година заради безводието. И по време на войни не е спирала. Оставки по веригата на национално ръководство на ВиК холдинга, кмет, регионален и екологичен министър. Очаквам от президента незабавно да свика КСНС за бедстващите български граждани, за да се намери решение за нечовешките условия в които живеят."
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
17:38 19.08.2025
2 няма такава държава
17:39 19.08.2025
3 Неоспорим факт!
Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.
17:39 19.08.2025
4 мърсула
17:40 19.08.2025
5 Прав е!
17:40 19.08.2025
6 От Учиндол е.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Съселянин е на Славиту Трифонов, който е в братска прегръдка с Пеевски и Борисов.
Коментиран от #7, #14
17:42 19.08.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "От Учиндол е.":Автопоход до Учиндол
17:46 19.08.2025
8 Всички шефове...
17:47 19.08.2025
9 Механик
Не бил избран?! И от кого е избиран тоя?
Не съм ходил да лгасувам на избори за шеф на ВиК. Поне нямам такъв спомен.
Тия нямат срама. Ама и плевенчани ще излязат големи овце. Вечер имат вода по 2 часа и си мълчат.
Дори по виските блокове не се събирало и за един час да имат вода..
Че за 1 час, да се къпете ли, да перете ли, да почистите ли????
17:48 19.08.2025
10 баи хасан
Коментиран от #15
17:49 19.08.2025
11 Спрете да давате дума
Коментиран от #13
17:50 19.08.2025
12 Излизайте всички на протест!
Сега пешкира ще опере кмета на ГЕРБ, после и сглобката на ГЕРБ!
17:50 19.08.2025
14 между другото
До коментар #6 от "От Учиндол е.":Славиту вадят ли го от криогенния шкаф или чака бъдещето с научните революции да го направят безсмъртен?🤭
17:53 19.08.2025
16 Майора
Коментиран от #20
17:56 19.08.2025
17 Е кой ти пречи да траеш
До коментар #13 от "Трай, бе, дебел!":дано и това жалко мекотело да трае. На мен отпадъци не ми трябват.
Коментиран от #18
17:58 19.08.2025
18 Така ли?
До коментар #17 от "Е кой ти пречи да траеш":И кой си ти, че да казваш кой е отпадък?
Коментиран от #19
17:59 19.08.2025
19 Как кой
До коментар #18 от "Така ли?":Българин, който мрази нещастници както това мекотело да го ползват за лъжи и пропаганда. Отпадък на мен не ми трябва. Може да си го прибереш теб на сметището.
Коментиран от #21
18:01 19.08.2025
20 Аха
До коментар #16 от "Майора":Президентските съветници ли ще решават проблемите, докато изпълнителната власт си клати краката? Видяхме колко се трогвате от ветото на президената, той други правомощия няма!
18:01 19.08.2025
21 Ти си сметище!
До коментар #19 от "Как кой":И ЛОШ МАТЕРИАЛ!
Коментиран от #22
18:02 19.08.2025
22 Факт
До коментар #21 от "Ти си сметище!":Всеки като това мекотело, който се занимава с лъжи и пропаганда е лош материал и сметище. А според мен си е чист отпадък!
18:04 19.08.2025
23 Ветеран от Протеста
18:06 19.08.2025
24 тоя
18:07 19.08.2025
25 Крали Марко
18:09 19.08.2025
26 Гост
18:20 19.08.2025
