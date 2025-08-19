Калоян Методиев: Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! ВиК може би му е личната фирма

"Много наглеци на власт е имало, но сегашните ги надградиха. Шефът на ВиК в Плевен заяви, че не е избран да подава оставка! Сто хиляди души в Плевенско, в битови условия като добитък, не са причина за оставка. ВиК може би му е личната фирма. Ресорният му регионален министър е за изхвърляне със 100 км/ч - безводие, АПИ-наглост, милионни бонуси, липсващ асфалт, а сега и ВиК наглост. Тези са се самозабравили."

Това публикува на страницата си във фейсбук членът на Изпълнителния съвет на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия коментар:

"Същият ВиК олигарх обяви, че в Плевен може да не започне учебната година заради безводието. И по време на войни не е спирала. Оставки по веригата на национално ръководство на ВиК холдинга, кмет, регионален и екологичен министър. Очаквам от президента незабавно да свика КСНС за бедстващите български граждани, за да се намери решение за нечовешките условия в които живеят."