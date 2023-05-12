Спортът по ТВ в петък (12 май)



05.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2

11.00 Модерен петобой, световна купа БНТ 3

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

12.00 Колоездене: Обиколка на Италия, седми етап, мъже Евроспорт 1

12.15 Бокс, световно първенство БНТ 3

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.50 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

16.00 Бокс, световно първенство БНТ 3

16.20 Хокей на лед, Финландия - САЩ Ринг

17.00 "Пирин" - "Хебър" Диема спорт

18.45 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2

19.15 "Берое" - "Септември" Диема спорт

19.30 "Зандхаузен" - "Ханза" Диема спорт 2

19.30 "Магдебург" - "Нюрнберг" Диема спорт 3

20.00 Баскетбол, "Барселона" - "Обрадойро" Нова спорт

20.20 Хокей на лед, Латвия - Канада Ринг

21.00 Рали, световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 3

21.30 "Кьолн" - "Херта" Диема спорт 3

21.30 Бокс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2

22.00 "Ланс" - "Реймс" Диема спорт

22.00 Мач от Примера дивисион МАХ Спорт 4

22.00 Плейоф в английската Лига 1 Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, "Валенсия" - "Реал" Нова спорт

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", втори ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

02.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3

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