05.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 2
11.00 Модерен петобой, световна купа БНТ 3
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
12.00 Колоездене: Обиколка на Италия, седми етап, мъже Евроспорт 1
12.15 Бокс, световно първенство БНТ 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.50 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2
16.00 Бокс, световно първенство БНТ 3
16.20 Хокей на лед, Финландия - САЩ Ринг
17.00 "Пирин" - "Хебър" Диема спорт
18.45 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, мач от първенството МАХ Спорт 2
19.15 "Берое" - "Септември" Диема спорт
19.30 "Зандхаузен" - "Ханза" Диема спорт 2
19.30 "Магдебург" - "Нюрнберг" Диема спорт 3
20.00 Баскетбол, "Барселона" - "Обрадойро" Нова спорт
20.20 Хокей на лед, Латвия - Канада Ринг
21.00 Рали, световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 3
21.30 "Кьолн" - "Херта" Диема спорт 3
21.30 Бокс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 2
22.00 "Ланс" - "Реймс" Диема спорт
22.00 Мач от Примера дивисион МАХ Спорт 4
22.00 Плейоф в английската Лига 1 Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, "Валенсия" - "Реал" Нова спорт
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон", втори ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
02.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3
12 Май, 2023 06:48 519 0
Спортът по ТВ в петък (12 май)
Ето какво може да гледаме днес
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