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Благой Георгиев се прегърна с Митрофанова пред лика на Путин

8 Юни, 2023 19:53 390 11

Благой Георгиев се прегърна с Митрофанова пред лика на Путин

  • благой георгиев

Благо сияе до г-жа Митрофанова, Георгиев май е присъствал на прием

Благой Георгиев се прегърна с Митрофанова пред лика на Путин - 1
Снимка: Instagram
Тервел Илиев Тервел Илиев

"Благодаря на посланика на Русия Елеонора Митрофанова за гостоприемството! Огромное спасибо за гостприемство послу Российской Федерации Елеоноре Митрофановой", написа в Инстаграм бившият национал на България по футбол - Благой Георгиев.

Наскоро Благо спечели популярен реалити-формат.

Любопитно е, че зад Митрофанова и Георгиев много ясно личи портрет на Владимир Путин, президент на Русия.

Благо е добавил и инициали на България и Русия към обръщението си. Навярно действието на Георгиев ще се приеме много разнопосочно.

Благой показа и изображение с духовно лице.


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  • 2 Хахахаха

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    А и с тези татуировки, ще го вземат за нацист. Той все пак сигурно е, щом подкрепя Русия.

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  • 11 Олесия 🇺🇦

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    20:08 08.06.2023

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