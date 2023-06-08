Благой Георгиев се прегърна с Митрофанова пред лика на Путин

"Благодаря на посланика на Русия Елеонора Митрофанова за гостоприемството! Огромное спасибо за гостприемство послу Российской Федерации Елеоноре Митрофановой", написа в Инстаграм бившият национал на България по футбол - Благой Георгиев.

Наскоро Благо спечели популярен реалити-формат.

Любопитно е, че зад Митрофанова и Георгиев много ясно личи портрет на Владимир Путин, президент на Русия.

Благо е добавил и инициали на България и Русия към обръщението си. Навярно действието на Георгиев ще се приеме много разнопосочно.

Благой показа и изображение с духовно лице.