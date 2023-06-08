Благой Георгиев се прегърна с Митрофанова пред лика на Путин

"Благодаря на посланика на Русия Елеонора Митрофанова за гостоприемството! Огромное спасибо за гостприемство послу Российской Федерации Елеоноре Митрофановой", написа в Инстаграм бившият национал на България по футбол - Благой Георгиев.
Наскоро Благо спечели популярен реалити-формат.
Любопитно е, че зад Митрофанова и Георгиев много ясно личи портрет на Владимир Путин, президент на Русия.
Благо е добавил и инициали на България и Русия към обръщението си. Навярно действието на Георгиев ще се приеме много разнопосочно.
Благой показа и изображение с духовно лице.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зъболекар
19:55 08.06.2023
2 Хахахаха
А и с тези татуировки, ще го вземат за нацист. Той все пак сигурно е, щом подкрепя Русия.
19:58 08.06.2023
3 Барба Ганьос
20:00 08.06.2023
4 Реалист
20:02 08.06.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Той
20:02 08.06.2023
7 цитат
20:03 08.06.2023
8 Лондон
20:06 08.06.2023
9 Окраин4ев
20:07 08.06.2023
10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
11 Олесия 🇺🇦
20:08 08.06.2023