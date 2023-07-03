Разкриха заплатата на Лео Меси в Интер Маями

Президентът и съсобственик на Интер Маями Хорхе Мас сподели, че Лионел Меси ще печели 50-60 милиона долара годишно. Също така той добави, че се е опитвал да подпише с аржентинеца от дълго време.

"Според договора Лео ще печели от 50 до 60 милиона долара годишно. Прекарах три години, канейки Меси. Година и половина минаха много близо. Много разговори с бащата на футболиста, пише Телеграф. Бекъм говори с Лео само за футболни въпроси, защото самият той играе", сподели Мас.

"Не исках Меси да изпитва натиск. Говорихме в Барселона, Маями, Росарио, Доха...Прекарах цялото Световно първенство в Катар, гледайки Аржентина. Договорът с Apple беше много важен за сделката", каза Мас в интервю за El País, цитиран от "Телеграф".