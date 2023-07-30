05.00 UFC, Порие срещу Гейтчи МАХ Спорт 2
08.25 Суперкарс, второ състезание в Сидни МАХ Спорт 1
09.30 Стрелба с лък: Универсиада, Чънду Евроспорт 1
12.00 Мотокрос: Световен шампионат във Финландия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
12.30 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Белгия Евроспорт 1
13.20 Супербайк: Световен шампионат, Чехия, второ състезание Евроспорт 2
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.30 "Ханза" - "Нюрнберг" Диема спорт 2
14.30 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Холщайн" Диема спорт 3
14.30 "Гройтер Фюрт" - "Падерборн" Нова спорт
14.30 Супербайк: Световен шампионат, Чехия, второ състезание Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Хамбург (финал) МАХ Спорт 1
16.00 Формула 1, Гран при на Белгия Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, жени Евроспорт 1
16.00 Мотокрос: Световен шампионат във Финландия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.20 Европейско първенство за девойки под 19 г., финал БНТ 3
18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Лондон Евроспорт 2
19.00 "Астън Вила" - "Брентфорд" Диема спорт 2
19.00 Ски скокове: Лятна Гран При верига в Куршевел Евроспорт 1
20.15 Голф: PGA тур, 3М Оупън, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 Тенис, турнир в Умаг (финал) МАХ Спорт 3
21.15 "Левски" - "Локомотив" (Сф) Диема спорт
21.45 "Челси" - "Фулъм" Диема спорт 2
22.00 Наскар, състезание във Вирджиния МАХ Спорт 1
23.00 Тенис, турнир в Атланта (финал) МАХ Спорт 2
30 Юли, 2023 07:55 577 1
Спортът по Тв в неделя (30 юли)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Порие срещу Гейтчи МАХ Спорт 2
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1 патриот
08:33 30.07.2023