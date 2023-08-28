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Време за "лъвове": Съставът на България за Европейското

28 Август, 2023 16:49 426 2

Време за "лъвове": Съставът на България за Европейското

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Константинов определи състава

Време за "лъвове": Съставът на България за Европейското - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Пламен Константинов определи окончателния състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин.

Мачовете на родна земя ще се играят в Двореца на културата и спорта във Варна. Откриващият двубой е на 29 август от 20:30 часа, а в него България среща Испания.

В добър поток сме. Имаме отлични шансове да атакуваме поне 1/4-финал.

Състав на България за ЕвроВолей 2023:

Разпределители: Георги Сеганов, Георги Братоев
Диагонал: Цветан Соколов
Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денис Карягин, Мартин Атанасов, Николай Пенчев
Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Илия Петков, Николай Колев, Светослав Гоцев
Либеро: Теодор Салпаров, Симеон Добрев


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