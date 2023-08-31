Спортът по ТВ в четвъртък (31 август)

Евгени Дайнов: Рейтингът на държавния глава не е реален, той е "митологичен" и "психологически", "закачен за поста"

"Истинско двувластие е имало в българската история и това е опасно състояние, което обозначава, че на всяко ниво на вземане на решения имаш два ц ...