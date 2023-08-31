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Спортът по ТВ в четвъртък (31 август)

31 Август, 2023 06:30 1 216 1

Спортът по ТВ в четвъртък (31 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (31 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.40 Мач от световното по баскетбол Диема спорт 3
11.45 Мач от световното по баскетбол Нова спорт
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.00 Мач от световното по баскетбол Нова спорт
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже Евроспорт 1
15.35 Мач от световното по баскетбол Диема спорт 3
17.00 Волейбол, Франция – Португалия (мъже) МАХ Спорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, втори кръг Евроспорт 2
17.30 Волейбол, Украйна – Хърватия (мъже) Ринг
19.00 Жребий за Шампионската лига МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, втори кръг Евроспорт 1
20.30 Волейбол, България – Финландия (мъже) МАХ Спорт 1
21.00 „Аякс“ – „Лудогорец“ Диема спорт 3
21.00 Волейбол, Полша – Чехия (мъже) Ринг
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Цюрих МАХ Спорт 2
21.30 "Айнтрахт" - "Левски" Диема спорт
01.00 „Сао Пауло“ – „Лига де Кито“ МАХ Спорт 4
03.30 „Олимпия“ – „Флуминензе“ МАХ Спорт 4


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