Журналист транспортира Меси в Аржентина (ВИДЕО)

Лионел Меси приключи сезона с Интер Маями и се отправи към Буенос Айрес, за да играе за Аржентина. Той пропътува разстоянието на борда на частен самолет, пилотиран от... журналист.

Репортерите, чакащи на летището, бяха изумени, когато видяха Антонио Лахе, водещ на сутрешен блок в Аржентина, да пилотира самолета. Оказа се, че Лахе освен журналист е и професионален пилот. Дълго време той съжаляваше в ефир, че сред толкова много частни полети никога не е успял да транспортира Лео Меси. Досега...

⚽ Así llegó Lionel Messi a la Argentina: este jueves juega la Selección Argentina frente a Paraguay



🇦🇷 Antonio Laje, piloto y conductor de #BDA, fue uno de los responsables de la llegada del Diez a territorio nacional.@bdaprograma @lajeantonio pic.twitter.com/SjifWZhJdY — América TV (@AmericaTV) October 9, 2023

Меси напусна летището и се отправи към тренировъчния комплекс на аржентинския национален отбор, който носи неговото име. Там беше и президентът на федерацията Клаудио Тапия.

Играчът беше тормозен от много травми през миналия месец и игра само 70 минути в САЩ, след като тимът му не успя да се класира за плейофите в МЛС. Сега Аржентина ще играе квалификации за световно първенство – срещу Парагвай и Перу.