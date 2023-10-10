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Журналист транспортира Меси в Аржентина (ВИДЕО)

10 Октомври, 2023 20:40 309 2

Журналист транспортира Меси в Аржентина (ВИДЕО)

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  • аржентина-
  • самолет-
  • журналист

Репортерите, чакащи на летището, бяха изумени, когато видяха Антонио Лахе, водещ на сутрешен блок в Аржентина, да пилотира самолета

Журналист транспортира Меси в Аржентина (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси приключи сезона с Интер Маями и се отправи към Буенос Айрес, за да играе за Аржентина. Той пропътува разстоянието на борда на частен самолет, пилотиран от... журналист.

Репортерите, чакащи на летището, бяха изумени, когато видяха Антонио Лахе, водещ на сутрешен блок в Аржентина, да пилотира самолета. Оказа се, че Лахе освен журналист е и професионален пилот. Дълго време той съжаляваше в ефир, че сред толкова много частни полети никога не е успял да транспортира Лео Меси. Досега...

Меси напусна летището и се отправи към тренировъчния комплекс на аржентинския национален отбор, който носи неговото име. Там беше и президентът на федерацията Клаудио Тапия.

Играчът беше тормозен от много травми през миналия месец и игра само 70 минути в САЩ, след като тимът му не успя да се класира за плейофите в МЛС. Сега Аржентина ще играе квалификации за световно първенство – срещу Парагвай и Перу.


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