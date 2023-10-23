Спортът по ТВ в понеделник (23 октомври)

15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 3
15.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
16.00 "Септември" - "Добруджа" Диема спорт
19.00 "Ал Итихад" - "Ал Кува" Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Берое" - "Левски" МАХ Спорт 2
19.30 "Удинезе" - "Лече" Ринг
20.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
21.00 "Ал Хилал" - "Мумбай" Диема спорт 3
21.00 "Ал Сад" - "Ал Файсали" Нова спорт
21.00 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
21.30 "Палермо" - "Специя" Диема спорт
21.45 "Фиорентина" - "Емполи" МАХ Спорт 3
22.00 "Валенсия" - "Кадис" МАХ Спорт 4
22.00 "Тотнъм" - "Фулъм" Диема спорт 2
01.00 НХЛ, "Бъфало" - "Монреал" МАХ Спорт 2
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