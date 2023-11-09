09.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
10.00 "Макартър" - "Пном Пен" Нова спорт
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
12.00 "Хоуганг" - "Макасар" Нова спорт
12.00 Тенис, София Оупън Диема спорт 3
14.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
16.00 "Алтън Асър" - "Мерв" Нова спорт
15.00 Тенис, турнир в Метц МАХ Спорт 1
17.30 "Черноморец" (Бч) - ЦСКА Диема спорт
19.00 Баскетбол, България - Финландия (жени) ТВ1
19.45 "Тулуза" - "Ливърпул" МАХ Спорт 3
19.45 "Славия" - "Рома" МАХ Спорт 4
19.45 "Аякс" - "Брайтън" Би Ти Ви Екшън
19.45 ПАОК - "Абърдийн"
20.00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
22.00 "Уест Хем" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 3
22.00 АЕК - "Марсилия" МАХ Спорт 4
22.00 "Лудогорец" - "Фенербахче" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Астън Вила" - "Алкмаар" Ринг
02.00 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Минесота" МАХ Спорт 2
04.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 1
9 Ноември, 2023 09:34 225 0
Спортът по ТВ в четвъртък (9 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Снукър: Международен шампионат, четвъртфинал Евроспорт 1
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