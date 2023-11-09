Спортът по ТВ в четвъртък (9 ноември)

Българската лекоатлетка на специална пресконференция за допинга:

“ Може да съм жертва. Не мога да си дам отговор защо аз. Аз не се сърдя на никого. Ако ме оневинят ще бъда щастлив човек и ще продължа живота си нормално, защото сега той е разбит на пух и прах. Знам, че ще бъде трудна битка „