Новини
Спорт »
Бг футбол »
Жребий за 1/8-финалите на Купата на България, очаква се голям мач в Разград

10 Ноември, 2023 15:00 520 1

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България, очаква се голям мач в Разград

  • футбол

"Смърфовете" чакат като гости Лудогорец

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България, очаква се голям мач в Разград - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Жребий за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол:

Черноморец 1919/Етър - Ботев Пловдив

Арда Кърджали - Литекс Ловеч

Янтра/Славия – ЦСКА

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Хебър Пазарджик - Дунав Русе/Левски

Балкан Ботевград/Лудогорец - Локомотив Пловдив

Локомотив София - Спартак Варна

ЦСКА 1948 - Бдин/Берое

Мачовете ще се играят на 5-7 декември 2023 година. Победителите ще бъдат излъчени в един двубой.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Слагайте ТИРЕТО на това МЕНТЕ доведения Литекс обединен с Етрополе!

    15:41 10.11.2023

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове