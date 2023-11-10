Жребий за 1/8-финалите на Купата на България, очаква се голям мач в Разград

Жребий за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол:
Черноморец 1919/Етър - Ботев Пловдив
Арда Кърджали - Литекс Ловеч
Янтра/Славия – ЦСКА
Пирин Благоевград - Ботев Враца
Хебър Пазарджик - Дунав Русе/Левски
Балкан Ботевград/Лудогорец - Локомотив Пловдив
Локомотив София - Спартак Варна
ЦСКА 1948 - Бдин/Берое
Мачовете ще се играят на 5-7 декември 2023 година. Победителите ще бъдат излъчени в един двубой.
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1 Левски 1914
15:41 10.11.2023