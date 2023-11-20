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Резултатите и голмайсторите от квалификациите за Евро 2024

20 Ноември, 2023 09:00 384 0

Резултатите и голмайсторите от квалификациите за Евро 2024

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Ето как свършиха мачовете на 19 ноември

Резултатите и голмайсторите от квалификациите за Евро 2024 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултатите и голмайсторите от квалификациите за Евро 2024, играни на 19 ноември (неделя):

Група "А"
Испания - Грузия 3:1
1:0 Робин Льо Норман (4)
1:1 Хвича Кварацхелия (10)
2:1 Феран Торес (55)
3:1 Лука Лочошвили (72-aвтогол)

Шотландия - Норвегия 3:3
0:1 Арон Дьонум (3)
1:1 Джон Макгин (13-дузпа)
1:2 Йорген Ларсен (20)
2:2 Лео Йостигор (28-автогол)
3:2 Стюарт Армстронг (59)
3:3 Мохамед Елиунуси (87)

Група "F"
Белгия - Азербайджан 5:0
1:0 Ромелу Лукаку (17)
2:0 Ромелу Лукаку (26)
3:0 Ромелу Лукаку (30)
4:0 Ромелу Лукаку (37)
5:0 Леандро Тросар (90)

Швеция - Естония 2:0
1:0 Виктор Клаесон (22)
2:0 Емил Форсберг (55)

Група "G"
Сърбия - България 2:2
0:1 Милош Велкович (17)
1:1 Георги Русев (59)
1:2 Кирил Десподов (69)
2:2 Срджан Бабич (82)

Унгария - Черна гора 3:1
0:1 Слободан Рубежич (36)
1:1 Доминик Собослай (67)
2:1 Доминик Собослaй (68)
3:1 Адам Наги (90+3)

Група "J"
Босна и Херцеговина - Словакия 1:2
1:0 Патрик Хрошовски (49)
1:1 Роберт Боженик (52)
1:2 Любомир Сатка (71)

Лихтенщайн - Люксембург 0:1
0:1 Жерсон Родригес (69)

Португалия - Исландия 2:0
1:0 Бруно Фернандеш (37)
2:0 Рикардо Орта (66)


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