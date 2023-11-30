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Всички резултати и голмайстори в ШЛ: Изненада в Мюнхен и няколко голеади

30 Ноември, 2023 08:25 814 0

Всички резултати и голмайстори в ШЛ: Изненада в Мюнхен и няколко голеади

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Всички резултати и голмайстори в ШЛ: Изненада в Мюнхен и няколко голеади - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Миналата вечер се изиграха 8 двубоя от Шампионската лига.

Галатасарай - Манчестър Юнайтед 3:3

0:1 Алехандро Гарначо 11'

0:2 Бруно Фернандеш 18'

1:2 Хаким Зиеш 29'

1:3 Скот Мактомини 55'

2:3 Хаким Зиеш 62'

3:3 Керем Актюркоглу 71'

Севиля - ПСВ 2:3

1:0 Серхио Рамос 24'

2:0 Юсеф Ен-Несири 47'

2:1 Исмаел Сайбари 68'

2:2 Неманя Гудел (автогол) 81'

2:3 Рикардо Пепи 90+2'

Байерн - Копенхаген 0:0

Арсенал - Ланс 6:0

1:0 Кай Хаверц 13'

2:0 Габриел Жезус 21'

3:0 Букайо Сака 23'

4:0 Габриел Мартинели 27'

5:0 Мартин Йодегор 45+1'

6:0 Жоржиньо 86'-дузпа

Реал Мадрид - Наполи 4:2

0:1 Джовани Симеоне 9'

1:1 Родриго 11'

2:1 Джъд Белингам 22'

2:2 Франк Замбо Ангиса 47'

3:2 Нико Паз 84'

4:2 Хоселу 90+4'

Брага - Унион Берлин 1:1

0:1 Робин Госенс 42'

1:1 Алваро Джало 51'

Бенфика - Интер 3:3

1:0 Жоао Марио 7'

2:0 Жоао Марио 13'

3:0 Жоао Марио 34'

3:1 Марко Арнаутович 51'

3:2 Давиде Фратези 58'

3:3 Алексис Санчес 72'-дузпа

Реал Сосиедад - Залцбург 0:0


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