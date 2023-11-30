Всички резултати и голмайстори в ШЛ: Изненада в Мюнхен и няколко голеади

Александър Везенков с нов силен мач в НБА! Българинът с рекорд, но...

Сакраменто Кингс победи Голдън Стейт Уориърс, със страхотна игра на Везенков, в мач от редовния сезон и новия турнир на НБА с 1 точка миналата сутрин ...