Всички резултати и голмайстори в ШЛ: Изненада в Мюнхен и няколко голеади

Миналата вечер се изиграха 8 двубоя от Шампионската лига.
Галатасарай - Манчестър Юнайтед 3:3
0:1 Алехандро Гарначо 11'
0:2 Бруно Фернандеш 18'
1:2 Хаким Зиеш 29'
1:3 Скот Мактомини 55'
2:3 Хаким Зиеш 62'
3:3 Керем Актюркоглу 71'
Севиля - ПСВ 2:3
1:0 Серхио Рамос 24'
2:0 Юсеф Ен-Несири 47'
2:1 Исмаел Сайбари 68'
2:2 Неманя Гудел (автогол) 81'
2:3 Рикардо Пепи 90+2'
Байерн - Копенхаген 0:0
Арсенал - Ланс 6:0
1:0 Кай Хаверц 13'
2:0 Габриел Жезус 21'
3:0 Букайо Сака 23'
4:0 Габриел Мартинели 27'
5:0 Мартин Йодегор 45+1'
6:0 Жоржиньо 86'-дузпа
Реал Мадрид - Наполи 4:2
0:1 Джовани Симеоне 9'
1:1 Родриго 11'
2:1 Джъд Белингам 22'
2:2 Франк Замбо Ангиса 47'
3:2 Нико Паз 84'
4:2 Хоселу 90+4'
Брага - Унион Берлин 1:1
0:1 Робин Госенс 42'
1:1 Алваро Джало 51'
Бенфика - Интер 3:3
1:0 Жоао Марио 7'
2:0 Жоао Марио 13'
3:0 Жоао Марио 34'
3:1 Марко Арнаутович 51'
3:2 Давиде Фратези 58'
3:3 Алексис Санчес 72'-дузпа
Реал Сосиедад - Залцбург 0:0
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