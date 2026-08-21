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Близо месец на столична улица в "Подуяне" извира гореща вода

Близо месец на столична улица в "Подуяне" извира гореща вода

21 Август, 2026 08:20 764 21

  • авария-
  • подуяне-
  • топлопровод

Аварията е на топлопровод, а водоснабдяването не е спряно, за да бъдат обслужвани жителите на района

Близо месец на столична улица в "Подуяне" извира гореща вода - 1
Кадър: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал на наш зрител. Вече близо месец на столична улица в квартал "Подуяне" извира гореща вода.На 25 юли Трендафил Митев забелязва, че на улицата пред жилищната му сграда извира гореща вода, съобщава БНТ.

Трендафил Митев: "Това е канализацията, която снабдява жилищните блокове наоколо с топлата вода, тъй като водата е гореща, вряла вода, чиста вода, светла вода. Така че, очевидно, това е битова вода. Около 27-28 юли минаха някакви хора, поставиха това заграждение, но оттогава никаква практическа дейност, за да спре това разхищение. Тъй като явно, че се е пробила тръбата, която разпространява топлата вода и четвърта седмица водата е гореща."

Мястото на аварията е кръстовището между улица "Гълъбец" и ул. "Драговица". Жителите на района подават сигнали до отговорните дружества, но седмици по-късно реакция няма.

Трендафил Митев: "Звъняхме в "Софийска вода", звъняхме в "Топлофикация" – едни казват "не е наш проблем", другите вдигат рамене и никой не идва четвърта седмица. Това е грехота – гореща вода 4-та седмица отива в канализацията. Колко газ е отишла, откъде е докарано това гориво, в края на краищата скандално е. Тази вода излиза в канализацията. Дунав пресъхна, градове и села нямат вода, а ние в София си позволяваме 4-та седмица стотици кубици гореща вода да отиват в канализацията."

От "Топлофикация София"‘ потвърдиха за БНТ, че аварията е на топлопровод, а водоснабдяването не е спряно, за да бъдат обслужвани жителите на района. От дружеството уверяват, че екипи вече работят по отстраняването на проблема. Участъкът вече е обезопасен и се очаква отстраняване на теча в най-кратък срок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    12 2 Отговор
    от васко толкоз
    иначе с претенции за евровизия

    08:32 21.08.2026

  • 2 Васил

    13 2 Отговор
    Ама няма проблем че тече после Софиянци ще я платят че все едно са я изразходвали и е е минала през водомера така действа картела Софийска вода и Топлофикация.

    Коментиран от #8

    08:34 21.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Ако ИЗВИРА- направете баня❗
    Ако "ИЗВИРА" - е друга работа❗
    Дали и ИНгилизова не трябва да се яви на поправката по БЕЛ🤔

    Коментиран от #9

    08:35 21.08.2026

  • 4 37 годни демокрация до там води

    10 2 Отговор
    тодор живков е виновен дето не ви направи тръбите от титан

    08:36 21.08.2026

  • 5 Въй

    7 0 Отговор
    А някой трябва да я плаща тая топла вода,отиваща в канализацията.Нъл тъй?!?!

    Коментиран от #17

    08:36 21.08.2026

  • 6 ОБЕКТИВНИЯ

    7 1 Отговор
    Предлагам да "вдигнат" цената
    парното и топлата вода ,защото някой не си гледа и върши работата !
    Поредното безобразие !
    До кога ще ги търпим ???

    08:36 21.08.2026

  • 7 Смехоран

    9 0 Отговор
    Да извикат инженери от Сингапур.Там и капка вода не отива зян.

    08:36 21.08.2026

  • 8 бъки бомбата

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    стига си ревал , цяла българия ви плаща парното и пак ревете

    08:36 21.08.2026

  • 9 мъко мисирска

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    тук Мисирките са, недоучили ,но разбирачи по всичкология !!

    08:38 21.08.2026

  • 10 империалист

    2 1 Отговор
    Поне да ни разрешат, да си я пълним в кофите и да си я носим в баните тая топличка водичка. Ще се къпем с нея!

    08:41 21.08.2026

  • 11 1488

    5 1 Отговор
    зимата ще видите
    де зимуват уйрогейците
    и газ пикаят ли

    Коментиран от #16

    08:41 21.08.2026

  • 12 какво толкова

    6 0 Отговор
    Нали всички я плащаме тази вода? Топлофикация няма да е на загуба.

    08:45 21.08.2026

  • 13 Моарейн

    6 1 Отговор
    Не е само там. В "елитния" квартал "Изток" вече близо година се появява езерце пред бл. 28. Идват, разкопават, "оправят" го и след ден-два отново извира. Същата работа е и зад бл. 23. В основите му тия дни се беше събрала гореща вода за половин Черно море и това след като уж "отстраниха" проблема. За да се изтича на пътното платно и да не подкопава сградата, някой онзи ден прокопа траншея през зелената площ. От Топлофикация, разбира се, нехаят, топлата вода се лее, но затова пък плащаме скъпо и прескъпо безхаберието на началниците ѝ.

    Коментиран от #14

    08:46 21.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дружба 1

    4 1 Отговор
    Същото е и до блок16 вх.А ,над половин година! Никой не си мърда пръста

    08:53 21.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    14/88 , ще правиш ли и тук газовикамери🤔❓

    09:09 21.08.2026

  • 17 тъй,тъй

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Въй":

    Какво си се разтревожил, следващата фактура "изворната" топла вода, ще ти бъде начислена. Не се вайкай, няма да бъдеш ощитен/а/.

    09:10 21.08.2026

  • 18 Аз съм

    5 0 Отговор
    Същото е и на Иван Асен II и Тертер, в кв. Яворов, но ни спряха топлата вода. Така вече втори месец, не се прави НИЩО😡

    09:12 21.08.2026

  • 19 Ало авторке

    3 1 Отговор
    Правиш ли разлика между канализация и тръбопровод

    09:13 21.08.2026

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Канализацията НЕ СНАБДЯВА с вода, тя отвежда мръсната вода.
    Водопроводът ДОСТАВЯ чистата вода...

    09:32 21.08.2026

  • 21 Може би

    1 0 Отговор
    Това не е вода от канализацията, а нов чудотворен минерален извор. Хората от квартала все още не са осъзнали целителната му сила. Може би, ако се потопят в локвичката, много хора ще намерят облекчение. Току виж, някой се сетил да сложи и такса за това.

    09:38 21.08.2026

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