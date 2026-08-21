Близо месец на столична улица в "Подуяне" извира гореща вода

Сигнал на наш зрител. Вече близо месец на столична улица в квартал "Подуяне" извира гореща вода.На 25 юли Трендафил Митев забелязва, че на улицата пред жилищната му сграда извира гореща вода, съобщава БНТ.
Трендафил Митев: "Това е канализацията, която снабдява жилищните блокове наоколо с топлата вода, тъй като водата е гореща, вряла вода, чиста вода, светла вода. Така че, очевидно, това е битова вода. Около 27-28 юли минаха някакви хора, поставиха това заграждение, но оттогава никаква практическа дейност, за да спре това разхищение. Тъй като явно, че се е пробила тръбата, която разпространява топлата вода и четвърта седмица водата е гореща."
Мястото на аварията е кръстовището между улица "Гълъбец" и ул. "Драговица". Жителите на района подават сигнали до отговорните дружества, но седмици по-късно реакция няма.
Трендафил Митев: "Звъняхме в "Софийска вода", звъняхме в "Топлофикация" – едни казват "не е наш проблем", другите вдигат рамене и никой не идва четвърта седмица. Това е грехота – гореща вода 4-та седмица отива в канализацията. Колко газ е отишла, откъде е докарано това гориво, в края на краищата скандално е. Тази вода излиза в канализацията. Дунав пресъхна, градове и села нямат вода, а ние в София си позволяваме 4-та седмица стотици кубици гореща вода да отиват в канализацията."
От "Топлофикация София"‘ потвърдиха за БНТ, че аварията е на топлопровод, а водоснабдяването не е спряно, за да бъдат обслужвани жителите на района. От дружеството уверяват, че екипи вече работят по отстраняването на проблема. Участъкът вече е обезопасен и се очаква отстраняване на теча в най-кратък срок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
иначе с претенции за евровизия
08:32 21.08.2026
2 Васил
Коментиран от #8
08:34 21.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако "ИЗВИРА" - е друга работа❗
Дали и ИНгилизова не трябва да се яви на поправката по БЕЛ🤔
Коментиран от #9
08:35 21.08.2026
4 37 годни демокрация до там води
08:36 21.08.2026
5 Въй
Коментиран от #17
08:36 21.08.2026
6 ОБЕКТИВНИЯ
парното и топлата вода ,защото някой не си гледа и върши работата !
Поредното безобразие !
До кога ще ги търпим ???
08:36 21.08.2026
7 Смехоран
08:36 21.08.2026
8 бъки бомбата
До коментар #2 от "Васил":стига си ревал , цяла българия ви плаща парното и пак ревете
08:36 21.08.2026
9 мъко мисирска
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":тук Мисирките са, недоучили ,но разбирачи по всичкология !!
08:38 21.08.2026
10 империалист
08:41 21.08.2026
11 1488
де зимуват уйрогейците
и газ пикаят ли
Коментиран от #16
08:41 21.08.2026
12 какво толкова
08:45 21.08.2026
13 Моарейн
Коментиран от #14
08:46 21.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дружба 1
08:53 21.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "1488":14/88 , ще правиш ли и тук газовикамери🤔❓
09:09 21.08.2026
17 тъй,тъй
До коментар #5 от "Въй":Какво си се разтревожил, следващата фактура "изворната" топла вода, ще ти бъде начислена. Не се вайкай, няма да бъдеш ощитен/а/.
09:10 21.08.2026
18 Аз съм
09:12 21.08.2026
19 Ало авторке
09:13 21.08.2026
20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Водопроводът ДОСТАВЯ чистата вода...
09:32 21.08.2026
21 Може би
09:38 21.08.2026