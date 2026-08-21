Близо месец на столична улица в "Подуяне" извира гореща вода

Сигнал на наш зрител. Вече близо месец на столична улица в квартал "Подуяне" извира гореща вода.На 25 юли Трендафил Митев забелязва, че на улицата пред жилищната му сграда извира гореща вода, съобщава БНТ.

Трендафил Митев: "Това е канализацията, която снабдява жилищните блокове наоколо с топлата вода, тъй като водата е гореща, вряла вода, чиста вода, светла вода. Така че, очевидно, това е битова вода. Около 27-28 юли минаха някакви хора, поставиха това заграждение, но оттогава никаква практическа дейност, за да спре това разхищение. Тъй като явно, че се е пробила тръбата, която разпространява топлата вода и четвърта седмица водата е гореща."

Мястото на аварията е кръстовището между улица "Гълъбец" и ул. "Драговица". Жителите на района подават сигнали до отговорните дружества, но седмици по-късно реакция няма.

Трендафил Митев: "Звъняхме в "Софийска вода", звъняхме в "Топлофикация" – едни казват "не е наш проблем", другите вдигат рамене и никой не идва четвърта седмица. Това е грехота – гореща вода 4-та седмица отива в канализацията. Колко газ е отишла, откъде е докарано това гориво, в края на краищата скандално е. Тази вода излиза в канализацията. Дунав пресъхна, градове и села нямат вода, а ние в София си позволяваме 4-та седмица стотици кубици гореща вода да отиват в канализацията."

От "Топлофикация София"‘ потвърдиха за БНТ, че аварията е на топлопровод, а водоснабдяването не е спряно, за да бъдат обслужвани жителите на района. От дружеството уверяват, че екипи вече работят по отстраняването на проблема. Участъкът вече е обезопасен и се очаква отстраняване на теча в най-кратък срок.