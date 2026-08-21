Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза

Това е дълго чакана административна реформа, така че да може администрацията, работеща в системата на здравеопазването да бъде по-ефективна, по-бърза и съответно да има много по-добър достъп за гражданите. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ здравният министър Катя Ивкова.
"Истинското обществено обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа", поясни тя.
По думите ѝ регионалните здравни инспекции ще преминат в структурата на Министерството на здравеопазването:
"Ще бъдат териториални дирекции – говоря за регионалните здравни инспекции, защото това беше най-дискутираната тема, те ще продължат да функционират, но няма да са самостоятелни възложители по реда на Закона за обществените поръчки. И след като няма да се налага например, да има случаи, в които да казват, че им трябва разрешение от министерството за конкретен казус – те ще са част от министерството и то ще е на територията на цялата страна."
Това ще промени работата, защото е важно специалистите в специализираната администрация на РЗИ да имат възможността да се фокусират върху тяхната професионална дейност.
"А общата администрация – правните услуги, счетоводни и човешки ресурси, ще бъдат споделени услуги и това не е нещо ново за нашата страна. Има го и в други сектори въведено. Споделянето на услуги, използването и надграждането на дигиталните технологии, така че живеейки в съвременния свят да може да се възползваме от всички AI инструменти.
Според нея системата на РЗИ е изключително важна за държавния здравен контрол и за безопасността на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #9
08:38 21.08.2026
2 Пич
Няма да крадат с лявата ръка, а с дясната!!!
08:39 21.08.2026
3 Моме !
Които Не си Познават Занаята !
Нищо Не Можеш Да Направиш !
Каквато и Административна Реформа !
Да Направиш !
Те пак Ще продължат !
Да Крадат !
И Разболяват !
Населението !
На България !
Коментиран от #19, #24
08:41 21.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 в кратце
Коментиран от #17, #18
08:44 21.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 800 дни Мунчо
08:46 21.08.2026
9 Това не еЕ Минстерство !
До коментар #1 от "Въй":На Здравеопазването !
А Министерство !
На Мушенгиите !
В Здравеопазването !
08:46 21.08.2026
10 Пич
До коментар #7 от "kоkорчо 💋🍌":Смотан !!!
Не съм ти дал право да ме цитираш !!!
Коментиран от #12
08:46 21.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 kоkорчо 💋🍌
До коментар #10 от "Пич":кой си ти бе
Коментиран от #20
08:48 21.08.2026
13 Защо
Коментиран от #37
08:49 21.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Като Видя !
И Ми става Лошо !
А Като Видя !
Онова !
По - Надолу !
Вече ми става !
Ясно !
08:50 21.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами на вчерашния брифинг
До коментар #6 от "в кратце":Министър Ивкова обяви нови фокуси по отношение на РЗИ и тъй нареченото здравеопазване
08:51 21.08.2026
18 Търговия !
До коментар #6 от "в кратце":С Лекарства !
И Безсмислени !
Медицински Услуги !
08:52 21.08.2026
19 един
До коментар #3 от "Моме !":Не ходи при тези " скапани" лекари бе, кой те кара насила. Лекувай се при врачките.
08:53 21.08.2026
20 Посланика
До коментар #12 от "kоkорчо 💋🍌":На Конго съм, спукана гумо!
08:55 21.08.2026
21 ОСТАВКА
09:03 21.08.2026
22 Илиева
09:05 21.08.2026
23 Ще , ще ,
09:06 21.08.2026
24 Тя ако
До коментар #3 от "Моме !":е читав лекар , лекар по призвание няма да се подреди на яката хранилка в групата на червените другари и да разтяга локуми , смятайки , че някой ѝ вярва !
09:08 21.08.2026
25 Иначе
Коментиран от #34
09:11 21.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 В нашия електронен и свързан век,
И какво пречи сегашните РЗИ- та да бъдат обединени чрез обща електронна база данни и комуникацията МЕЖДУ ТЯХ И МИНИСТЕРСТВОТО да се осъщаствява за секунди?
И цялото администрираане на здравеопазването да става по електронен път?
Ама - не, трябва да се намира работа на безбройнте чиновници в РЗИ-тата и в Министерството!
Всичко на хартиен носител и в големи папки, които ГРАЖДАНИТЕ само разнасят от отдел в отдел.
Ако прочетохте статията- намеренията са да променя статута , а не да съкратят чиновниците!
Това успя да свърши министърката за 100 дни управление!
Цяката работа на Модела Радев- Копринков е такъв - големи приказки и раздувки и нула работа!
Но усвояване, усвояване, усвояване!
09:16 21.08.2026
28 Много добре
Семейните лекари месечно получават по списък
Тесните специалисти по 30 процента от заработката под шапката на управителите в дкц
09:22 21.08.2026
29 Санитарка
09:23 21.08.2026
30 И тази калинка на Радню
Толкова приказки, за да каже, че РЗИ- тата от относително самостоятелни звена , които нищо не решавт сами, стават министерски звена и юридически са част от министерството ,
Но пак нищо няма да могат да решавт сами! За всичко ще питат Центъра!
Радев я въведе тая практика на нищоприказване !
Борисов имаше специфичен банкянски изказ, Радев има специфичен ШАПКАРСКИ изказ, трениран в безбройни заседания и съвещания на военните, където едно и също се дъвче всеки път!
За да оправдаем заплатите, кат летни, кат зимни дрехи и обувки, безплатни санатриуми за цялото семейство, държавата плаща осигуровките, 20 заплати при пенсиониране , безплатен транспорт до работа и т.н.благинки!
09:28 21.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Павел Пенев
09:31 21.08.2026
33 калинка малинка моя
09:34 21.08.2026
34 чакай аз да кажа...
До коментар #25 от "Иначе":Е,да ходи като Киселова рошава и некъпана?така ли да се показва?Може пък да излезе свестен министър.Как може това тресавище-здравеопазването да се съвземе за сто дни?Ами бизнеса с лекарства?Ами частните болници които източват здравната каса?Защо при това население от има-няма пет милиона има огромен брой болници?Само за подръжка на имотите се харчат сериозни суми защото сградите са от времената на развития социализъм,а както знаем вечни са само пирамидите и Лилил Иванова.
09:34 21.08.2026
35 ЧОЧО
09:36 21.08.2026
36 Перо
09:37 21.08.2026
37 Сулю
До коментар #13 от "Защо":Там има огромни икономически интереси,че министъра е просто чиновник който подписва всичко което му поставят на бюрото.
09:42 21.08.2026
38 Министър Клатя Пипкова!
Да беше сложила край на далаерите с лекарства - най- печелившата част от медицинския бизнес.
И то далаверата я правят ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ болници, а не частните.
Далаверите с държавните поръчки за ремонти, поддръжки, кетъринг, пране, чистене, линейки и за всичко друго. Пак ги правят държвните и общински болници, а не частните.
Става дума за много милиони!
Шефовете им се отчитат към партията и си вдигат заплатите , колкото си искат!
Докога държавата ще опростява дълговете на общинските и държавни болници в края на годината?
Нито дума по тия дребни подробности, но голямо клатене и пипкане!
09:48 21.08.2026
39 ШЕФА
09:51 21.08.2026