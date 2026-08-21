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Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза

Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза

21 Август, 2026 08:36 878 39

  • катя ивкова-
  • рзи-
  • администрация

По думите ѝ регионалните здравни инспекции ще преминат в структурата на Министерството на здравеопазването

Катя Ивкова: Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това е дълго чакана административна реформа, така че да може администрацията, работеща в системата на здравеопазването да бъде по-ефективна, по-бърза и съответно да има много по-добър достъп за гражданите. Това коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ здравният министър Катя Ивкова.

"Истинското обществено обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа", поясни тя.

По думите ѝ регионалните здравни инспекции ще преминат в структурата на Министерството на здравеопазването:

"Ще бъдат териториални дирекции – говоря за регионалните здравни инспекции, защото това беше най-дискутираната тема, те ще продължат да функционират, но няма да са самостоятелни възложители по реда на Закона за обществените поръчки. И след като няма да се налага например, да има случаи, в които да казват, че им трябва разрешение от министерството за конкретен казус – те ще са част от министерството и то ще е на територията на цялата страна."

Това ще промени работата, защото е важно специалистите в специализираната администрация на РЗИ да имат възможността да се фокусират върху тяхната професионална дейност.

"А общата администрация – правните услуги, счетоводни и човешки ресурси, ще бъдат споделени услуги и това не е нещо ново за нашата страна. Има го и в други сектори въведено. Споделянето на услуги, използването и надграждането на дигиталните технологии, така че живеейки в съвременния свят да може да се възползваме от всички AI инструменти.

Според нея системата на РЗИ е изключително важна за държавния здравен контрол и за безопасността на гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    8 3 Отговор
    Дълго чаканата административна реформа в здравеопазването ще бъде по-ефективна и по-бърза от европейски шампион по спринт на 100 метра.

    Коментиран от #9

    08:38 21.08.2026

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Резюме:
    Няма да крадат с лявата ръка, а с дясната!!!

    08:39 21.08.2026

  • 3 Моме !

    11 3 Отговор
    Със тия Скапани Лекари !

    Които Не си Познават Занаята !

    Нищо Не Можеш Да Направиш !

    Каквато и Административна Реформа !

    Да Направиш !

    Те пак Ще продължат !

    Да Крадат !

    И Разболяват !

    Населението !

    На България !

    Коментиран от #19, #24

    08:41 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в кратце

    13 0 Отговор
    Здравеопазването в България вече е опазване от здраве.

    Коментиран от #17, #18

    08:44 21.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 800 дни Мунчо

    18 4 Отговор
    При зеленото чорапче Реформи няма и няма да има

    08:46 21.08.2026

  • 9 Това не еЕ Минстерство !

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    На Здравеопазването !

    А Министерство !

    На Мушенгиите !

    В Здравеопазването !

    08:46 21.08.2026

  • 10 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "kоkорчо 💋🍌":

    Смотан !!!
    Не съм ти дал право да ме цитираш !!!

    Коментиран от #12

    08:46 21.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 kоkорчо 💋🍌

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    кой си ти бе

    Коментиран от #20

    08:48 21.08.2026

  • 13 Защо

    9 2 Отговор
    не ви вярвам, ама никак не ви вярвам?

    Коментиран от #37

    08:49 21.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Като Видя !

    7 3 Отговор
    Такова Челце !

    И Ми става Лошо !

    А Като Видя !

    Онова !

    По - Надолу !

    Вече ми става !

    Ясно !

    08:50 21.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами на вчерашния брифинг

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    Министър Ивкова обяви нови фокуси по отношение на РЗИ и тъй нареченото здравеопазване

    08:51 21.08.2026

  • 18 Търговия !

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    С Лекарства !

    И Безсмислени !

    Медицински Услуги !

    08:52 21.08.2026

  • 19 един

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Моме !":

    Не ходи при тези " скапани" лекари бе, кой те кара насила. Лекувай се при врачките.

    08:53 21.08.2026

  • 20 Посланика

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "kоkорчо 💋🍌":

    На Конго съм, спукана гумо!

    08:55 21.08.2026

  • 21 ОСТАВКА

    5 0 Отговор
    БОКЛУЦИ

    09:03 21.08.2026

  • 22 Илиева

    6 0 Отговор
    Ивкова и вънкашната са потрес.Радев дали осъзнава,какво причиняват на ПБ?Идват избори и ще стане мазало….Като прибавим и милионерите в НС и не само ПБ ще го закъса яко…Българите са търпеливи но и много отмъстителни😩

    09:05 21.08.2026

  • 23 Ще , ще ,

    7 0 Отговор
    ще..........

    09:06 21.08.2026

  • 24 Тя ако

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Моме !":

    е читав лекар , лекар по призвание няма да се подреди на яката хранилка в групата на червените другари и да разтяга локуми , смятайки , че някой ѝ вярва !

    09:08 21.08.2026

  • 25 Иначе

    8 1 Отговор
    се начéрвила , да е Убавица по телевизията .

    Коментиран от #34

    09:11 21.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 В нашия електронен и свързан век,

    5 1 Отговор
    да променяш статута на едни регионални дирекции в части от националното министерство , си е жиа глупост на два крака с пола!
    И какво пречи сегашните РЗИ- та да бъдат обединени чрез обща електронна база данни и комуникацията МЕЖДУ ТЯХ И МИНИСТЕРСТВОТО да се осъщаствява за секунди?
    И цялото администрираане на здравеопазването да става по електронен път?

    Ама - не, трябва да се намира работа на безбройнте чиновници в РЗИ-тата и в Министерството!
    Всичко на хартиен носител и в големи папки, които ГРАЖДАНИТЕ само разнасят от отдел в отдел.

    Ако прочетохте статията- намеренията са да променя статута , а не да съкратят чиновниците!

    Това успя да свърши министърката за 100 дни управление!

    Цяката работа на Модела Радев- Копринков е такъв - големи приказки и раздувки и нула работа!
    Но усвояване, усвояване, усвояване!

    09:16 21.08.2026

  • 28 Много добре

    2 0 Отговор
    Но, кога в доболничната помощ
    Семейните лекари месечно получават по списък
    Тесните специалисти по 30 процента от заработката под шапката на управителите в дкц

    09:22 21.08.2026

  • 29 Санитарка

    2 0 Отговор
    Докато съществува изречението "болниците -търговски дружества",нищо няма да сеслучи.И други фактори са пречка,но това изречение възпитава лекарите да са бакали.В много от тях вече няма нищо свято.Съзнанието им е заето единствено да трупат пачки пари и имоти.Което и правителство да дойде на власт,е спънато от това гениално изречение.Дори вече и в спешното се заплаща,защото лекаря преценява дали си спешен,или -не.Там пък злоупотребяват циганите по съвет на политиците.Успех и желая на младата дама,ама на дали.

    09:23 21.08.2026

  • 30 И тази калинка на Радню

    4 0 Отговор
    е усвоила номера- красиви и засукани лакърдии и нищо работа!

    Толкова приказки, за да каже, че РЗИ- тата от относително самостоятелни звена , които нищо не решавт сами, стават министерски звена и юридически са част от министерството ,
    Но пак нищо няма да могат да решавт сами! За всичко ще питат Центъра!

    Радев я въведе тая практика на нищоприказване !
    Борисов имаше специфичен банкянски изказ, Радев има специфичен ШАПКАРСКИ изказ, трениран в безбройни заседания и съвещания на военните, където едно и също се дъвче всеки път!

    За да оправдаем заплатите, кат летни, кат зимни дрехи и обувки, безплатни санатриуми за цялото семейство, държавата плаща осигуровките, 20 заплати при пенсиониране , безплатен транспорт до работа и т.н.благинки!

    09:28 21.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    С тези алчни и некадърни търговци с Хипократова клетва никакви реформа не можете да направите поне изхвърлете частните болници от Здравната каса.

    09:31 21.08.2026

  • 33 калинка малинка моя

    1 1 Отговор
    Само червило й е минимум 50 евро. Друг е въпросът е, че тя не е в Холивуд, за да слага тоя цвят, нещо се е объркАла.

    09:34 21.08.2026

  • 34 чакай аз да кажа...

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Иначе":

    Е,да ходи като Киселова рошава и некъпана?така ли да се показва?Може пък да излезе свестен министър.Как може това тресавище-здравеопазването да се съвземе за сто дни?Ами бизнеса с лекарства?Ами частните болници които източват здравната каса?Защо при това население от има-няма пет милиона има огромен брой болници?Само за подръжка на имотите се харчат сериозни суми защото сградите са от времената на развития социализъм,а както знаем вечни са само пирамидите и Лилил Иванова.

    09:34 21.08.2026

  • 35 ЧОЧО

    2 0 Отговор
    От 36 години, който дойде на власт все реформи и нови Закони прави и накрая нищо. Хората имат закони от хиляда години и са действащи.

    09:36 21.08.2026

  • 36 Перо

    3 1 Отговор
    Поредното правителство на мутренската демокрация и застоя! Нищо няма да се промени, защото тези министри и тоя кабинет нямат капацитета за положителни промени, в която и да е сфера! Нищо ново, освен нескончаема говорилня и нищоправене!

    09:37 21.08.2026

  • 37 Сулю

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    Там има огромни икономически интереси,че министъра е просто чиновник който подписва всичко което му поставят на бюрото.

    09:42 21.08.2026

  • 38 Министър Клатя Пипкова!

    0 0 Отговор
    100 дни се клати и пипка!

    Да беше сложила край на далаерите с лекарства - най- печелившата част от медицинския бизнес.

    И то далаверата я правят ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ болници, а не частните.
    Далаверите с държавните поръчки за ремонти, поддръжки, кетъринг, пране, чистене, линейки и за всичко друго. Пак ги правят държвните и общински болници, а не частните.
    Става дума за много милиони!

    Шефовете им се отчитат към партията и си вдигат заплатите , колкото си искат!

    Докога държавата ще опростява дълговете на общинските и държавни болници в края на годината?

    Нито дума по тия дребни подробности, но голямо клатене и пипкане!

    09:48 21.08.2026

  • 39 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Четиридесет години реформи и нищо,сменят се само крадците ! Боташев българоубиеца дойде с нова шайка още по гладни и алчни некадърници от предишните.

    09:51 21.08.2026

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