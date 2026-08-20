Новини
България »
София »
Слави Трифонов: Кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна?

Слави Трифонов: Кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна?

20 Август, 2026 09:11 1 379 108

  • слави трифонов-
  • безмер-
  • американски цистерни-
  • самолети

Нали разбирате, че става въпрос за сериозна информация, в много сериозна медия, а не за клюки в жълт вестник. След като „Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап

Слави Трифонов: Кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна? - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
Facebook Facebook социална мрежа

Добре бе, кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна? Във „Файненшъл таймс“, това е един от най-авторитетните вестници в света, излезе информация, че Югоизточна Европа и конкретно България са застрашени от ирански военни удари заради продължаващата война между Съединените щати и Иран. Нали разбирате, че става въпрос за сериозна информация, в много сериозна медия, а не за клюки в жълт вестник. След като „Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап.

Обаче вижте какво казват тези, дето докараха самолетите. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че няма никаква заплаха за националната сигурност. Той питал военното разузнаване и те му казали, че няма проблем. Само ще ви припомня, че същото това военно разузнаване, два дни преди началото на войната в Украйна, каза, че няма никаква вероятност да има война в Украйна. Това беше официална информация. И така вече четири години няма война в Украйна според българското военно разузнаване. Та същите тези казали на Димитър Стоянов, че няма проблем, и той се успокоил. И иска да ни успокои и нас. Що не си облече фланелката „Кинтекс“, да отиде до Ямбол, да се изправи пред хората в Ямбол и да ги убеди, че няма никакъв проблем и всичко е наред? Аз ще ви кажа защо няма да отиде - защото не му стиска и защото ще яде бой.

Министърът на вътрешните работи Демерджиев и той ни успокои. Каза, че по отношение на иранската заплаха под ръководството на министър-председателя сме взели всички мерки, дори за по-висока заплаха от докладваната.

Оп. Чакай сега… Чакай малко. Нали министър-председателят говореше, че няма никаква заплаха, а военният министър нали каза, че службите са докладвали, че няма проблем? Добре, като лъжете, поне се координирайте! Значи от едната страна стоят Иран чрез техния външен министър, с предупрежденията, които отправи директно към България, и „Файненшъл таймс“ с днешната публикация, а от другата страна стоят военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Демерджиев и министър-председателят Румен Радев, който днес удобно се ската по този въпрос. Да не говорим, че тия тримата говорят приказки от типа „хвани единия, удари другия“. Виж сега, аз искам да се успокоя и искам да повярвам на българските държавни мъже, а не на иранския външен министър и на „Файненшъл таймс“. Много искам. Но нямам желание. Просто защото знам, че едните лъжат със сигурност. За другите не съм сигурен. Дано нищо да не ни се случи.

Искрено желая на вас, на вашите семейства и на хората, които обичате, да бъдете живи и здрави и да не ви заплашва нищо. Но понеже не зависи от мен, не ми остава нищо друго, освен да казвам истината и това, което мисля.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    63 11 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    Коментиран от #97

    09:13 20.08.2026

  • 3 хихи

    68 9 Отговор
    Слави, Слави, остаря, като цървул не като Катедрала...

    Коментиран от #7

    09:13 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 България е НАТО.

    38 10 Отговор
    Не може да консумираме МИР И СИГУРНОСТ, без да даваме нещо.

    Коментиран от #21, #48, #63

    09:14 20.08.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 43 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Кога стигнеш Слави
    Ела ми се обади.....

    Коментиран от #18

    09:15 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    24 4 Отговор
    Няма опасност за България, защото столицата е прекалено далеч от базата в Безмер.

    09:15 20.08.2026

  • 10 Факт

    14 13 Отговор
    Иран да те заплашва не е шега работа.
    Не е като да те заплашва световният империализъм, загнилият капитализъм и всички останали простотии, с които поколения партийци правеха кариера и се държаха за пеша на Кремъл, защото без Москва бяха нищо.
    Мога да си представя в този момент как на некадърните радеви генералчета, а и на самия Радев им се пече яйце на задника.
    До сега никой никога реално не ги е заплашвал. Смелите войни без опит, пълни с общи приказки и без никакви изпитания, освен - в лютата битка за стълба в кариерата и - за повече пари…
    И изведнъж: Иран!
    Сигурно са стопили телефоните до Брюксел и Вашингтон (и до Москва). Защото пак чакат някой да ги спасява, тези тъпи бездарници!
    И парадоксът е точно в това, че точно този Иран, на който му плащаха, помагаха и му се радваха на революциите, иска да бомбардира държавата, която те ръководят .
    Е така, да видят на кого са били спонсор толкова години!

    09:15 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 7878

    42 6 Отговор
    Ти си опасен Чалгар с твоите глупости!

    09:15 20.08.2026

  • 13 Пич

    21 10 Отговор
    Коментирайте по статията, и дали е истина казаното от Трифонов!!!
    Защото се уморих от хиляди ярки глупаци и отявлени тъпанари, които врякат, че Трифонов е чалгар, сякаш някой не знае това!!! Знаеме го бе, слабоумници!!!

    Коментиран от #34, #103

    09:16 20.08.2026

  • 14 Дезайре

    8 8 Отговор
    НАТО ни пази!

    Коментиран от #66, #68, #73

    09:16 20.08.2026

  • 15 славуци

    24 3 Отговор
    кат бяха в софя мълчеше

    09:17 20.08.2026

  • 16 Промяна Х

    9 9 Отговор
    Слави червените бкпари ги интересува властта единствено след 5 годишна битка най сетне всичко овладяха тук и по всякакъв начин ще го държат разделение омраза лъжи невиждани разрухата е навсякъде но регресията получава граби за тях има изобилно а за тези които работят НИЩООООО

    09:17 20.08.2026

  • 17 Ахааа

    32 6 Отговор
    Смешен, по- смешен ,най- смешен Слави!!!
    Защо си мълчеше, когато правителството на ГЕРБ- ДПС, ИТН и БСП докараха в София на гражданското летище 12 военни самолети? И тайно от хората, после ги видяхме, а те ни убеждаваха, че уж имало ремонт на шахтите! ? Сега, когато бройката е намалена на 8 самолети и са преместени на военно летище Безмер, много вой ! Къде е логиката?

    Коментиран от #25

    09:17 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факт

    5 8 Отговор
    Иран да те заплашва не е шега работа.
    Не е като да те заплашва световният империализъм, загнилият капитализъм с които поколения партийци правеха кариера и се държаха за пеша на Кремъл, защото без Москва бяха нищо.
    До сега никой никога реално не е заплашвал русофилите които сега ни управляват. Смелите войни без опит, пълни с общи приказки и без никакви изпитания, освен - в лютата битка за стълба в кариерата и - за повече пари…
    И изведнъж: Иран!
    Сигурно са стопили телефоните до Брюксел и Вашингтон (и до Москва). Защото пак чакат някой да ги спасява.
    И парадоксът е точно в това, че точно този Иран, на който му плащаха, помагаха и му се радваха на революциите, иска да бомбардира държавата, която те ръководят .
    Е така, да видят на кого са били спонсор толкова години!

    Коментиран от #22, #28

    09:18 20.08.2026

  • 20 Доротея

    16 6 Отговор
    Върнете ги на Васил Левски! Беше толкова спокойно и летците бяха много по задоволени! Къде ги засилихте в този джендем!?

    09:18 20.08.2026

  • 21 А Турция и Испания?

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "България е НАТО.":

    Те къде са бре левент? Във Варшавския договор?

    Коментиран от #24

    09:19 20.08.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 13 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Иран да плаши НАТО.....
    Я по сериозно.

    09:19 20.08.2026

  • 23 факт

    10 22 Отговор
    Този път Слави е прав. Питам се, защо тази истина трябва да ми я казва човек, когото не уважавам, а тези за които гласувах, вече не ме уважават като техен избирател. Добре е, че Радев премести самолетите и вече не са на гражданското летище, че можеше да стане голям сакатлък.

    09:20 20.08.2026

  • 24 България е НАТО.

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "А Турция и Испания?":

    Не знам Турция и Испания да водят война с чужда държава....ама айде.

    Коментиран от #30

    09:20 20.08.2026

  • 25 Промяна Х

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Ахааа":

    Защо пишеш против истината с цел заблуда защо обиждаш нямаш никакви аргументи и като защитаваш бекапарите какво получаваш лично ти Аман от лъжци по сайтовете

    09:20 20.08.2026

  • 26 Да си кажем ...

    11 6 Отговор
    ИСТИНАТА ние сме КОЛОНИЯ НА САЩ И ИСРАИЛЬ те ни командарят навремето още ВОЛЕН СИДЕРОВ НИ ПРЕДУПРЕЖДАВАШЕ..А ИРАН МОЖЕ И ДА НИ НАПАДНЕ ...

    Коментиран от #31

    09:21 20.08.2026

  • 27 Чума

    3 3 Отговор
    Искам ги! При мен!

    09:22 20.08.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Колко натовски държави бомбандира Иран....
    Иначе Иран го спукаха от бомбене.

    09:22 20.08.2026

  • 29 уффф

    21 3 Отговор
    Този започна като Боко ,да повтаря глупости за да е в ефира.
    Кажи кой ни вкара в НАТО и кой подписа договора със САЩ а не ми говори групости.Референдуми имитираше сега се прави на политик.
    Питай кой ни набута еврото и обедняването на народа.Кой ?

    Коментиран от #37

    09:23 20.08.2026

  • 30 Война не водят

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "България е НАТО.":

    Ама изгониха американците от своите летища щото не щат да консумират МИР И СИГУРНОСТ явдно:)

    Коментиран от #35, #38

    09:23 20.08.2026

  • 31 Тик-Ток

    13 8 Отговор

    До коментар #26 от "Да си кажем ...":

    Волен Сидеров и Жан Виденов бяха единствените които се опитаха да спасят България от "демокрацията" и бананите

    Коментиран от #61

    09:23 20.08.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 2 Отговор
    Щатските самолети са над три месеца в БГ.....
    И никой не смее да ги барне....що ли????

    09:24 20.08.2026

  • 33 има подобна опасност

    1 0 Отговор
    при воини всеки заема изгодна страна . военните гледат печалбата от продадените бомби . петроладжистите гледат да продадат повече нафта . политиканите гледат електората си и конкурентите . и за петрохан има опасност при положение че околчица и петрохан са под чуждо влияние на мексиканска групировка или каквато е новата теза . избиват каушев и открадват дрона и биткоинтите . освен ако каушев не ги е избил и да е изгорил дрона и флашките . в юса дю понт беше сериен килър . мразеше олимпиадата . беше войнолюбец .

    09:25 20.08.2026

  • 34 Никой не казва

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    А този какво каза когато самолетите бяха в София, на гражданско летище?

    09:26 20.08.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Война не водят":

    Откъде ли САЩ бомбят аятоласите....тогава????

    09:26 20.08.2026

  • 36 Я виж ти...?!

    13 2 Отговор
    Наш СлаФчУ,се завърнал от съвместният българо-македонски космически полет и още не стъпнал на земята и започнал да раздава акъл...😝😂🤣?!

    09:27 20.08.2026

  • 37 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "уффф":

    29 бедняко никой не ти е крив че си некадърен Мъж си колко е часът Защо не работиш а пишеш измислици тук Пари се печелят с умения знания работа всеки ден бедняко Еврозоната еправила закони работа успехи просперитет

    09:27 20.08.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Война не водят":

    Базата в ИНДЖИРЛИК /Турция/ е пълна със щатски самолети
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #42

    09:29 20.08.2026

  • 39 Георги

    10 1 Отговор
    слафчо, след като си си дадеш ъзъ под наем, ще го въртиш на където ти кажат. Важи и за нато, важи и за ес, а едно време е важало и за "братушките" .

    09:29 20.08.2026

  • 40 Тик-Ток

    9 1 Отговор
    Иран трябва да са луди- на умряло куче нож да вадят

    09:29 20.08.2026

  • 41 да помислим

    10 2 Отговор
    Вярва ли някой, че американските са помолили българското правителство да им разреши да настанят самолетите си на наша територия? Ако някой вярва в това, е абсолютен наивник. Американците не молят колониите си, те ги уведомяват, че пристигат. И как би попречила България на това присъствие? Никак. България не е Испания, нито Турция. И защо някой трябва да ни казва колко е опасно това присъствие за нас? Ние нямаме глави на раменете си ли? Най-нормалното нещо, което едно безсилно колониално правителство може да направи, е да убеждава населението, че не съществува никаква опасност и това е. Толкова. Слави нали е евроатлантик, а точно евроатлантиците докараха България до това унизително и опасно положение, в което е поставена от "партньорите" ни, които ни намират на картата само когато им трябва територията ни или има нещо за плячкосване. И това ли трябва ни кажат официално или ние си го знаем?

    Коментиран от #55

    09:31 20.08.2026

  • 42 Пълна ти е главата

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    с мечти за центове:)

    Коментиран от #46

    09:31 20.08.2026

  • 43 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Не съществува такова нещо, като сериозна медия! И Дойче веле ми го обявяват за сериозна медия, а всъщност е върхът на елементарната пропаганда! Няма нито сериозни, нито независими медии! Не съществуват! Това е нещо, което всички трябва да разберат! Елементарно нагнетяване не напрежение, доктрина на шока и манипулация! А нашите сериозни медии услужливо пригласят, като ехо на западналите медии! Не може да бъде аргумент, че тия Файненшъл Таймс са сериозна медия!

    09:32 20.08.2026

  • 44 славуцо долна

    10 1 Отговор
    кога почваш да чегъркаш бойко и шиши с тошко маймуната и другите зулуси чалгари от племето?

    09:33 20.08.2026

  • 45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Теб никой не те пита! Обаждаш се като черна станция! Единствено намаляваш отношението сигнал/шум!

    09:33 20.08.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Пълна ти е главата":

    Чакаме МОДЖТАБАТА да са тества с НАТО...
    Ако му стиска де

    09:34 20.08.2026

  • 47 Дългуч, който трябва да го каже,

    5 1 Отговор
    го е казал, това е страната срещу които ще действат тези самолети. Какво се правиш на остроумен, естествено, че ако САЩ започнат масирано бомбене, България ще е от първите които ще пропищи, особено Лукойл, който ще пълни самолетите с гориво. Нали затова ги приближиха до извора, а не е дело на Радев!?

    09:34 20.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 6 Отговор
    И 36 години си живеем мирно и тихо....

    09:35 20.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Микоян и Гарабед

    3 5 Отговор
    На нас Херкулесите по ни харесват от МиГ-овете.

    09:36 20.08.2026

  • 52 Киряк Стефчов

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тик-Ток":

    И то с голям ищах..

    09:36 20.08.2026

  • 53 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Тик-Ток":

    Може и да не ядеш. Никой не та кара насила.

    09:37 20.08.2026

  • 54 Мирен гражданин

    5 12 Отговор
    Славчо, мисли малко с тази (горната) глава! Ако не са американските, ще дойдат руските самолети. А на тях сме им сърбали попарата!

    09:38 20.08.2026

  • 55 Американците ИДВАТ!!!

    5 12 Отговор

    До коментар #41 от "да помислим":

    копейките РИВАТ!!!

    09:38 20.08.2026

  • 56 Звездоброец

    5 2 Отговор
    Когато искаш Дончо да те защитава - трябва и "Безмер" да му се дава !

    09:39 20.08.2026

  • 57 ЧАЛГОПИ-Т ЕК

    9 2 Отговор
    ТАЯ ГОЛАМИШКА ЩО НЕ СИ СТОИ В ДУПКАТА

    09:40 20.08.2026

  • 58 слави

    5 7 Отговор
    е платен руски трол!

    Коментиран от #62

    09:42 20.08.2026

  • 59 Край

    9 4 Отговор
    Опасно или не няма значение. С тези самолети разрушаваме добрите си връзки с един вековен партньор - Иран

    Коментиран от #80

    09:42 20.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Капейчо

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Тик-Ток":

    Не знам какво са опитвали, но знам какво са постигнали с опитите си. Имаше момент, когато месечната заплата се равняваше на кило месо, но месо нямаше.
    Много бързо се забравят разни неща.

    09:43 20.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ако бяха ме питали мен за самолетите

    7 2 Отговор
    На часа без никакво колебание казвам Не. А пък те после да правят каквото искат. САЩ дори посланник нямат в България и може би точно за това имат самолети защото ако се наложи бягат.

    09:48 20.08.2026

  • 65 Фесааааа

    4 3 Отговор
    Ти не разбра ли че свърши като цървул.за някакви пари.те на теб и работа не ти вършат

    09:49 20.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Последния софиянец

    5 0 Отговор
    Напоследък първото мнение все премахнато що тъй.

    Коментиран от #71

    09:50 20.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 4 Отговор
    36 години никой не смей ни барна.

    Коментиран от #85

    09:53 20.08.2026

  • 71 нареждане

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Последния софиянец":

    дирекно от кремал

    Коментиран от #72

    09:53 20.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И брее

    3 3 Отговор
    Гоуем си политик ти...

    09:58 20.08.2026

  • 75 Въжето и за теб

    3 3 Отговор
    Добре, че е Файненшъл Таймс, та да ти отвори очите за очеизвадната истина, предателю. И ти си от коалицията на войната и националното предателство, не се прави на ударен.

    Коментиран от #92

    09:58 20.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Баба Слафчу

    4 2 Отговор
    Руски самальоти може

    10:04 20.08.2026

  • 80 Европейските народи

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Край":

    Повечето са от персийски произход. Със сигурност това са германските и славянските племена и разбира се Прабългарите.

    10:05 20.08.2026

  • 81 Ми за неграмотни

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "тука":

    Да кръжок по правопис е.

    10:07 20.08.2026

  • 82 Тончо

    4 0 Отговор
    Плаща ли си Дългия на Факти, че само те го публикуват?
    Откога мнението на Дългия е фактор, с който трябва да се занимава масовия народ?
    Суверенът не каза ли на Слави, че е по-добре да мълчи?

    10:08 20.08.2026

  • 83 Итн

    5 1 Отговор
    И един спукан и дърт плевенски маркуч
    Не подценявайте и пигмеят тошко африкански...

    10:09 20.08.2026

  • 84 итн

    4 0 Отговор
    има такива негодници

    10:09 20.08.2026

  • 85 Ручай

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Шкембе с повечко чесън и си мисли че си европеец … като ония със самуните и сланината у германско … хихи

    Коментиран от #91

    10:11 20.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 слави

    4 0 Отговор
    цял живот си роб на мутрите назначени от кгб които съсипаха всичко засрами се и се скрий бе мумьо!

    10:13 20.08.2026

  • 88 Съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "тука":

    Ми образовай се преди да покориш европата с йероглифите и бавния третокласен интелект …

    10:15 20.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Славчо

    2 1 Отговор
    Продължава да си мисли че някой го слуша след като се провали сега е обикновен цървул.

    Коментиран от #93

    10:17 20.08.2026

  • 91 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ручай":

    Водка с повечко сельодка и си мисли че си в Русия като пияница.....

    Коментиран от #96, #101

    10:17 20.08.2026

  • 92 Въжето

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Въжето и за теб":

    Са ти го окачили тези които ти продават български домати ама живеят у Лондон и Брюксел ! Ако схващ де ….

    10:17 20.08.2026

  • 93 Слави

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Славчо":

    НО ИМАМ ПАРИ!!!

    10:18 20.08.2026

  • 94 Хмм

    3 3 Отговор
    как му се иска да гръмнат Безмер и какво, смята че ще свали Радев и възторжена тълпа ще го издигне на трона, забрави че нарече хората плебеи и те го "наградиха" с нулев процент на изборите

    10:18 20.08.2026

  • 95 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 1 Отговор
    Бомбят Иран когато както си поискат.
    И Путин си го бомбят с американско оръжие
    Нема от кво да са страхуваме.

    Коментиран от #99

    10:18 20.08.2026

  • 96 Маай шкембе

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    И скоро ще се цивилизоваш като мустакатите си събратя у ЕС с байряците …хихи

    Коментиран от #107

    10:20 20.08.2026

  • 97 Пришелец

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Марш бе,лумпедавец!Замърсяваш околното пространство.

    10:21 20.08.2026

  • 98 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    3 1 Отговор
    слави

    10:21 20.08.2026

  • 99 ЕС великите

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Гледат отстрани как Kiiw гори като факла и не смеят да гъкнат , камо ли да воюват с русите …

    Коментиран от #106

    10:23 20.08.2026

  • 100 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Всеки път като го видя този долен и мръсен селяндур се чудя как може природата да създава такива същества ?

    10:24 20.08.2026

  • 101 Храни те

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Със шарени байряци докато умуваш сааабалем у външната ОО хихи

    Коментиран от #105

    10:27 20.08.2026

  • 102 чалгарин

    1 1 Отговор
    хората ти биха шута не разбра ли?

    10:27 20.08.2026

  • 103 Варна

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Абе ПИЧ,ти гледай от толкова много акъл да не вземеш да получиш някой мозъчен гърч !

    Коментиран от #104

    10:27 20.08.2026

  • 104 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Варна":

    Щом ти оцеляваш без акъл, значи аз ще се справя някак си с много акъл!!!

    10:31 20.08.2026

  • 105 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Храни те":

    Не са важни байряците
    А че натовско оръжие бомби Путин
    А ние си живеем тихо и мирно.

    10:47 20.08.2026

  • 106 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "ЕС великите":

    Бомбят ПУТИН.с АМЕРИКАНСКО оръжие та знае ли се.
    Направиха Русия на решето.....
    А Киев НЕ Е ...НАТО.

    10:49 20.08.2026

  • 107 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Маай шкембе":

    Тия същите с шарените байряци разбомбиха Путин.
    Горкият той, до където докара.

    10:50 20.08.2026

  • 108 махнете го тоя идиот

    0 0 Отговор
    вмерисан червен пабирог

    10:53 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове