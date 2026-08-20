Слави Трифонов: Кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна?

Добре бе, кой трябва да каже, че присъствието на американски военни самолети у нас, на базата в Безмер, е опасно за нашата страна? Във „Файненшъл таймс“, това е един от най-авторитетните вестници в света, излезе информация, че Югоизточна Европа и конкретно България са застрашени от ирански военни удари заради продължаващата война между Съединените щати и Иран. Нали разбирате, че става въпрос за сериозна информация, в много сериозна медия, а не за клюки в жълт вестник. След като „Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап.
Обаче вижте какво казват тези, дето докараха самолетите. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че няма никаква заплаха за националната сигурност. Той питал военното разузнаване и те му казали, че няма проблем. Само ще ви припомня, че същото това военно разузнаване, два дни преди началото на войната в Украйна, каза, че няма никаква вероятност да има война в Украйна. Това беше официална информация. И така вече четири години няма война в Украйна според българското военно разузнаване. Та същите тези казали на Димитър Стоянов, че няма проблем, и той се успокоил. И иска да ни успокои и нас. Що не си облече фланелката „Кинтекс“, да отиде до Ямбол, да се изправи пред хората в Ямбол и да ги убеди, че няма никакъв проблем и всичко е наред? Аз ще ви кажа защо няма да отиде - защото не му стиска и защото ще яде бой.
Министърът на вътрешните работи Демерджиев и той ни успокои. Каза, че по отношение на иранската заплаха под ръководството на министър-председателя сме взели всички мерки, дори за по-висока заплаха от докладваната.
Оп. Чакай сега… Чакай малко. Нали министър-председателят говореше, че няма никаква заплаха, а военният министър нали каза, че службите са докладвали, че няма проблем? Добре, като лъжете, поне се координирайте! Значи от едната страна стоят Иран чрез техния външен министър, с предупрежденията, които отправи директно към България, и „Файненшъл таймс“ с днешната публикация, а от другата страна стоят военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Демерджиев и министър-председателят Румен Радев, който днес удобно се ската по този въпрос. Да не говорим, че тия тримата говорят приказки от типа „хвани единия, удари другия“. Виж сега, аз искам да се успокоя и искам да повярвам на българските държавни мъже, а не на иранския външен министър и на „Файненшъл таймс“. Много искам. Но нямам желание. Просто защото знам, че едните лъжат със сигурност. За другите не съм сигурен. Дано нищо да не ни се случи.
Искрено желая на вас, на вашите семейства и на хората, които обичате, да бъдете живи и здрави и да не ви заплашва нищо. Но понеже не зависи от мен, не ми остава нищо друго, освен да казвам истината и това, което мисля.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
Коментиран от #97
09:13 20.08.2026
3 хихи
Коментиран от #7
09:13 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 България е НАТО.
Коментиран от #21, #48, #63
09:14 20.08.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "хихи":Кога стигнеш Слави
Ела ми се обади.....
Коментиран от #18
09:15 20.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
09:15 20.08.2026
10 Факт
Не е като да те заплашва световният империализъм, загнилият капитализъм и всички останали простотии, с които поколения партийци правеха кариера и се държаха за пеша на Кремъл, защото без Москва бяха нищо.
Мога да си представя в този момент как на некадърните радеви генералчета, а и на самия Радев им се пече яйце на задника.
До сега никой никога реално не ги е заплашвал. Смелите войни без опит, пълни с общи приказки и без никакви изпитания, освен - в лютата битка за стълба в кариерата и - за повече пари…
И изведнъж: Иран!
Сигурно са стопили телефоните до Брюксел и Вашингтон (и до Москва). Защото пак чакат някой да ги спасява, тези тъпи бездарници!
И парадоксът е точно в това, че точно този Иран, на който му плащаха, помагаха и му се радваха на революциите, иска да бомбардира държавата, която те ръководят .
Е така, да видят на кого са били спонсор толкова години!
09:15 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 7878
09:15 20.08.2026
13 Пич
Защото се уморих от хиляди ярки глупаци и отявлени тъпанари, които врякат, че Трифонов е чалгар, сякаш някой не знае това!!! Знаеме го бе, слабоумници!!!
Коментиран от #34, #103
09:16 20.08.2026
14 Дезайре
Коментиран от #66, #68, #73
09:16 20.08.2026
15 славуци
09:17 20.08.2026
16 Промяна Х
09:17 20.08.2026
17 Ахааа
Защо си мълчеше, когато правителството на ГЕРБ- ДПС, ИТН и БСП докараха в София на гражданското летище 12 военни самолети? И тайно от хората, после ги видяхме, а те ни убеждаваха, че уж имало ремонт на шахтите! ? Сега, когато бройката е намалена на 8 самолети и са преместени на военно летище Безмер, много вой ! Къде е логиката?
Коментиран от #25
09:17 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факт
Не е като да те заплашва световният империализъм, загнилият капитализъм с които поколения партийци правеха кариера и се държаха за пеша на Кремъл, защото без Москва бяха нищо.
До сега никой никога реално не е заплашвал русофилите които сега ни управляват. Смелите войни без опит, пълни с общи приказки и без никакви изпитания, освен - в лютата битка за стълба в кариерата и - за повече пари…
И изведнъж: Иран!
Сигурно са стопили телефоните до Брюксел и Вашингтон (и до Москва). Защото пак чакат някой да ги спасява.
И парадоксът е точно в това, че точно този Иран, на който му плащаха, помагаха и му се радваха на революциите, иска да бомбардира държавата, която те ръководят .
Е така, да видят на кого са били спонсор толкова години!
Коментиран от #22, #28
09:18 20.08.2026
20 Доротея
09:18 20.08.2026
21 А Турция и Испания?
До коментар #6 от "България е НАТО.":Те къде са бре левент? Във Варшавския договор?
Коментиран от #24
09:19 20.08.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Факт":Иран да плаши НАТО.....
Я по сериозно.
09:19 20.08.2026
23 факт
09:20 20.08.2026
24 България е НАТО.
До коментар #21 от "А Турция и Испания?":Не знам Турция и Испания да водят война с чужда държава....ама айде.
Коментиран от #30
09:20 20.08.2026
25 Промяна Х
До коментар #17 от "Ахааа":Защо пишеш против истината с цел заблуда защо обиждаш нямаш никакви аргументи и като защитаваш бекапарите какво получаваш лично ти Аман от лъжци по сайтовете
09:20 20.08.2026
26 Да си кажем ...
Коментиран от #31
09:21 20.08.2026
27 Чума
09:22 20.08.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Факт":Колко натовски държави бомбандира Иран....
Иначе Иран го спукаха от бомбене.
09:22 20.08.2026
29 уффф
Кажи кой ни вкара в НАТО и кой подписа договора със САЩ а не ми говори групости.Референдуми имитираше сега се прави на политик.
Питай кой ни набута еврото и обедняването на народа.Кой ?
Коментиран от #37
09:23 20.08.2026
30 Война не водят
До коментар #24 от "България е НАТО.":Ама изгониха американците от своите летища щото не щат да консумират МИР И СИГУРНОСТ явдно:)
Коментиран от #35, #38
09:23 20.08.2026
31 Тик-Ток
До коментар #26 от "Да си кажем ...":Волен Сидеров и Жан Виденов бяха единствените които се опитаха да спасят България от "демокрацията" и бананите
Коментиран от #61
09:23 20.08.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
И никой не смее да ги барне....що ли????
09:24 20.08.2026
33 има подобна опасност
09:25 20.08.2026
34 Никой не казва
До коментар #13 от "Пич":А този какво каза когато самолетите бяха в София, на гражданско летище?
09:26 20.08.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Война не водят":Откъде ли САЩ бомбят аятоласите....тогава????
09:26 20.08.2026
36 Я виж ти...?!
09:27 20.08.2026
37 Анонимен
До коментар #29 от "уффф":29 бедняко никой не ти е крив че си некадърен Мъж си колко е часът Защо не работиш а пишеш измислици тук Пари се печелят с умения знания работа всеки ден бедняко Еврозоната еправила закони работа успехи просперитет
09:27 20.08.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Война не водят":Базата в ИНДЖИРЛИК /Турция/ е пълна със щатски самолети
Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #42
09:29 20.08.2026
39 Георги
09:29 20.08.2026
40 Тик-Ток
09:29 20.08.2026
41 да помислим
Коментиран от #55
09:31 20.08.2026
42 Пълна ти е главата
До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":с мечти за центове:)
Коментиран от #46
09:31 20.08.2026
43 Лопата Орешник
09:32 20.08.2026
44 славуцо долна
09:33 20.08.2026
45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:33 20.08.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "Пълна ти е главата":Чакаме МОДЖТАБАТА да са тества с НАТО...
Ако му стиска де
09:34 20.08.2026
47 Дългуч, който трябва да го каже,
09:34 20.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
09:35 20.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Микоян и Гарабед
09:36 20.08.2026
52 Киряк Стефчов
До коментар #48 от "Тик-Ток":И то с голям ищах..
09:36 20.08.2026
53 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #48 от "Тик-Ток":Може и да не ядеш. Никой не та кара насила.
09:37 20.08.2026
54 Мирен гражданин
09:38 20.08.2026
55 Американците ИДВАТ!!!
До коментар #41 от "да помислим":копейките РИВАТ!!!
09:38 20.08.2026
56 Звездоброец
09:39 20.08.2026
57 ЧАЛГОПИ-Т ЕК
09:40 20.08.2026
58 слави
Коментиран от #62
09:42 20.08.2026
59 Край
Коментиран от #80
09:42 20.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Капейчо
До коментар #31 от "Тик-Ток":Не знам какво са опитвали, но знам какво са постигнали с опитите си. Имаше момент, когато месечната заплата се равняваше на кило месо, но месо нямаше.
Много бързо се забравят разни неща.
09:43 20.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ако бяха ме питали мен за самолетите
09:48 20.08.2026
65 Фесааааа
09:49 20.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Последния софиянец
Коментиран от #71
09:50 20.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #85
09:53 20.08.2026
71 нареждане
До коментар #67 от "Последния софиянец":дирекно от кремал
Коментиран от #72
09:53 20.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 И брее
09:58 20.08.2026
75 Въжето и за теб
Коментиран от #92
09:58 20.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Баба Слафчу
10:04 20.08.2026
80 Европейските народи
До коментар #59 от "Край":Повечето са от персийски произход. Със сигурност това са германските и славянските племена и разбира се Прабългарите.
10:05 20.08.2026
81 Ми за неграмотни
До коментар #78 от "тука":Да кръжок по правопис е.
10:07 20.08.2026
82 Тончо
Откога мнението на Дългия е фактор, с който трябва да се занимава масовия народ?
Суверенът не каза ли на Слави, че е по-добре да мълчи?
10:08 20.08.2026
83 Итн
Не подценявайте и пигмеят тошко африкански...
10:09 20.08.2026
84 итн
10:09 20.08.2026
85 Ручай
До коментар #70 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Шкембе с повечко чесън и си мисли че си европеец … като ония със самуните и сланината у германско … хихи
Коментиран от #91
10:11 20.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 слави
10:13 20.08.2026
88 Съвет
До коментар #78 от "тука":Ми образовай се преди да покориш европата с йероглифите и бавния третокласен интелект …
10:15 20.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Славчо
Коментиран от #93
10:17 20.08.2026
91 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #85 от "Ручай":Водка с повечко сельодка и си мисли че си в Русия като пияница.....
Коментиран от #96, #101
10:17 20.08.2026
92 Въжето
До коментар #75 от "Въжето и за теб":Са ти го окачили тези които ти продават български домати ама живеят у Лондон и Брюксел ! Ако схващ де ….
10:17 20.08.2026
93 Слави
До коментар #90 от "Славчо":НО ИМАМ ПАРИ!!!
10:18 20.08.2026
94 Хмм
10:18 20.08.2026
95 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
И Путин си го бомбят с американско оръжие
Нема от кво да са страхуваме.
Коментиран от #99
10:18 20.08.2026
96 Маай шкембе
До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":И скоро ще се цивилизоваш като мустакатите си събратя у ЕС с байряците …хихи
Коментиран от #107
10:20 20.08.2026
97 Пришелец
До коментар #2 от "Тик-Ток":Марш бе,лумпедавец!Замърсяваш околното пространство.
10:21 20.08.2026
98 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
10:21 20.08.2026
99 ЕС великите
До коментар #95 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Гледат отстрани как Kiiw гори като факла и не смеят да гъкнат , камо ли да воюват с русите …
Коментиран от #106
10:23 20.08.2026
100 ШЕФА
10:24 20.08.2026
101 Храни те
До коментар #91 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Със шарени байряци докато умуваш сааабалем у външната ОО хихи
Коментиран от #105
10:27 20.08.2026
102 чалгарин
10:27 20.08.2026
103 Варна
До коментар #13 от "Пич":Абе ПИЧ,ти гледай от толкова много акъл да не вземеш да получиш някой мозъчен гърч !
Коментиран от #104
10:27 20.08.2026
104 Пич
До коментар #103 от "Варна":Щом ти оцеляваш без акъл, значи аз ще се справя някак си с много акъл!!!
10:31 20.08.2026
105 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #101 от "Храни те":Не са важни байряците
А че натовско оръжие бомби Путин
А ние си живеем тихо и мирно.
10:47 20.08.2026
106 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #99 от "ЕС великите":Бомбят ПУТИН.с АМЕРИКАНСКО оръжие та знае ли се.
Направиха Русия на решето.....
А Киев НЕ Е ...НАТО.
10:49 20.08.2026
107 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #96 от "Маай шкембе":Тия същите с шарените байряци разбомбиха Путин.
Горкият той, до където докара.
10:50 20.08.2026
108 махнете го тоя идиот
10:53 20.08.2026