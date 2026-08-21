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Изведоха Имран Хан от затвора и го преместиха по спешност в болница

Изведоха Имран Хан от затвора и го преместиха по спешност в болница

21 Август, 2026 08:42 1 638 4

  • имран хан-
  • болница-
  • спешност

Върховният съд на Пакистан нареди бившият премиер да получи незабавно лечение след три години зад решетките

Изведоха Имран Хан от затвора и го преместиха по спешност в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Пакистан Имран Хан беше преместен при изключителни мерки за сигурност от затвора „Адиала“ в Равалпинди в частната болница „Шифа“ в столицата Исламабад.

Историческото решение за трансфера беше взето от тричленен състав на Върховния съд на страната, ръководен от съдия Шахид Вахид.

Магистратите наредиха на правителството да осигури на 73-годишната политическа фигура и бивша крикет звезда незабавен достъп до специализиран мултидисциплинарен медицински съвет, в който да бъде включен и личният му лекар.

Адвокатите и семейството на Хан от месеци алармират за сериозно влошаване на здравословното му състояние, като посочват, че той е загубил близо 85% от зрението на дясното си око поради липса на лечение в килията.

Въпреки че правителството на Шехбаз Шариф се опита да оспори решението на съда и настояваше медицинските прегледи да се извършат в държавна болница, администрацията беше принудена да се подчини, след като партията на Хан (PTI) заплаши с масови национални протести и съд за обида на магистратурата. Районът около болницата в Исламабад беше изцяло блокиран от над 800 полицаи и части на проправителствените сили.

Хан се намира в затвора от август 2023 г. по десетки обвинения в корупция, които той и поддръжниците му определят като изцяло политически мотивирани.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалист

    12 0 Отговор
    А нашите бивши премиери кога ще ги осъдят

    08:52 21.08.2026

  • 2 бою циганина

    3 1 Отговор
    братчиту ми циганан хан е несправедливо осъден

    09:00 21.08.2026

  • 3 Като чета статиите на Факти

    2 0 Отговор
    Се уверявам, че съвременният български език търпи развитие. Например думата "параклиunitary" е абсолютна новост за мен.За съжаление не мога да разбера какво означава. Освен това, съчетава кирилица и латиница, което вероятно се дължи на някаква нова европейска директива.

    09:25 21.08.2026

  • 4 Имран Кхан

    2 0 Отговор
    А бишия премиер бай чекмеджан кога?

    09:29 21.08.2026