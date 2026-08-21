Изведоха Имран Хан от затвора и го преместиха по спешност в болница

Бившият министър-председател на Пакистан Имран Хан беше преместен при изключителни мерки за сигурност от затвора „Адиала“ в Равалпинди в частната болница „Шифа“ в столицата Исламабад.

Историческото решение за трансфера беше взето от тричленен състав на Върховния съд на страната, ръководен от съдия Шахид Вахид.

Магистратите наредиха на правителството да осигури на 73-годишната политическа фигура и бивша крикет звезда незабавен достъп до специализиран мултидисциплинарен медицински съвет, в който да бъде включен и личният му лекар.

Адвокатите и семейството на Хан от месеци алармират за сериозно влошаване на здравословното му състояние, като посочват, че той е загубил близо 85% от зрението на дясното си око поради липса на лечение в килията.

Въпреки че правителството на Шехбаз Шариф се опита да оспори решението на съда и настояваше медицинските прегледи да се извършат в държавна болница, администрацията беше принудена да се подчини, след като партията на Хан (PTI) заплаши с масови национални протести и съд за обида на магистратурата. Районът около болницата в Исламабад беше изцяло блокиран от над 800 полицаи и части на проправителствените сили.

Хан се намира в затвора от август 2023 г. по десетки обвинения в корупция, които той и поддръжниците му определят като изцяло политически мотивирани.