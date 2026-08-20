Фенове към Оливия Родриго: „Добре дошла в Барселона!

Футболната страст понякога води до неочаквани и забавни ситуации! Последният трансфер на Барселона – Родри, предизвика истински фурор сред привържениците на каталунския гранд. Но тъй като новият играч няма профил в Instagram, феновете решиха да изразят радостта си по нестандартен начин.

Вместо да поздравят Родри директно, стотици ентусиазирани фенове на Барса се насочиха към профила на популярната американска певица Оливия Родриго, която се радва на внушителните 42 милиона последователи в социалната мрежа. Последните ѝ публикации бяха буквално залети с коментари от рода на: „Добре дошла в Барселона! 💙❤️“. Тези съобщения, макар и адресирани до грешния човек, събраха хиляди харесвания и предизвикаха усмивки сред потребителите.

Любопитното е, че певицата все пак има своеобразна връзка с испанския клуб. През миналия сезон, по време на едно от изданията на легендарното Ел Класико, логото на Оливия Родриго бе поставено на екипите на Барселона като част от съвместната кампания със спонсора „Spotify“. Така музикалната и футболната сцена се преплетоха по оригинален начин.

Този куриозен случай още веднъж доказа, че социалните мрежи са място, където феновете могат да изразят емоциите си по най-неочаквани начини.