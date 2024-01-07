Спортът по ТВ в неделя (7 януари)

08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
12.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, мъже Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Балкан" МАХ Спорт 2
13.30 "Емполи" - "Милан" Ринг
13.30 Баскетбол, "Билбао" - "Манреса" Диема спорт 3
13.30 Баскетбол, "Рео Бреоган" - "Гранада" Нова спорт
13.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 2
15.30 "Ланс" - "Монако" МАХ Спорт 4
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, щафета, жени Евроспорт 1
16.00 "Торино" - "Наполи" МАХ Спорт 3
16.00 "Удинезе" - "Лацио" Ринг
16.00 "Манчестър Сити" - "Хъдърсфийлд" Диема спорт 2
16.00 "Уест Хем" - "Бристол Сити" Диема спорт 3
16.00 "Нотингам" - "Блекпул" Диема спорт
16.00 "Питърбро" - "Лийдс" Нова спорт
16.45 Ски бягане: "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 1
18.30 "Арсенал" - "Ливърпул" Диема спорт 2
19.00 "Салернитана" - "Ювентус" МАХ Спорт 3
19.15 Волейбол, "Перуджа" - "Монца" МАХ Спорт 1
19.30 "Арис" - ПАОК Нова спорт
19.30 Баскетбол, "Баскония" - "Реал" Диема спорт 3
20.00 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
20.00 НБА, "Кливлънд" - "Сан Антонио" Диема спорт
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.45 "Рома" - "Аталанта" МАХ Спорт 3
21.45 "Ревел" - ПСЖ МАХ Спорт 4
22.00 НХЛ, "Вашнигтон" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 1
22.00 НБА, "Бруклин" - "Портлънд" Диема спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, четвърти ден Евроспорт 2
23.20 НФЛ, мач от първенството МАХ Спорт 2
01.00 НБА, "Сакраменто" - "Ню Орлиънс" Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
7 Януари, 2024 08:00 417 0
Спортът по ТВ в неделя (7 януари)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
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