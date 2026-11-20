Изборът на новия Висш съдебен съвет е бил „много добре изигран тактически ход“ на „Прогресивна България“, заяви заместник-председателят на парламентарната група Слави Василев в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите му попълването на парламентарната квота към ВСС е изпълнение на едно от обещанията на формацията и представлява стъпка напред.

„Това е един много добре изигран тактически ход от страна на ПБ“, каза Василев.

Според него в процеса съзнателно са били включени хора, които преди са се чувствали изолирани. Целта била да се покаже, че влиянието на ГЕРБ и ДПС вече не съществува. Василев заяви, че различията между политическите сили ще останат, но като депутат е длъжен да се съобрази с ходове, които са в унисон с позициите, които винаги е защитавал.

Разширени възможности за номинации

Василев свърза началото на процеса с промените в Закона за съдебната власт. По думите му разширяването на възможностите за номинации е позволило в процедурата да участват представители на гражданското общество и съсловни организации.

Това, според него, е дало възможност на „Прогресивна България“ да води открити разговори с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той определи тези формации като политически дискредитирани, но подчерта, че те са представени в Народното събрание и разговорите с тях са необходими.

Начало на промяна в съдебната система

Заместник-председателят на парламентарната група заяви, че изборът на новия ВСС поставя началото на спирането на задкулисните договорки, които според него дълго време са определяли развитието на съдебната система.

Василев коментира и бюджета на кабинета, който определи като „малко чудо“ при икономическите условия и размера на дефицита. Той заяви, че държавните разходи са били ограничени, без да бъдат премахвани социалните придобивки, и очаква в следващи области да бъде показана реформаторска политика.