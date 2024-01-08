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Спортът по ТВ в понеделник (8 януари)

8 Януари, 2024 06:30 288 0

Спортът по ТВ в понеделник (8 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (8 януари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
08.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
18.00 "Пансерайкос" - "Кифисия" Нова спорт
19.00 Баскетбол, ЦСКА - "Левски" МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
22.15 "Уигън" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
02.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
04.00 НХЛ, "Колорадо" - "Бостън" МАХ Спорт 2


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