Пламен Константинов громи в Русия

Треньорът Пламен Константинов и Локомотив Новосибирск постигнаха победа с 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15) като домакин срещу Нефтяник Оренбург в среща от 15-ия кръг от шампионата на Русия по волейбол.
Локомотив записа 14-тия си успех през кампанията.
Волейболистите на Пламен Константинов са първи във временното класиране.
Българският национал Мартин Атанасов не игра за състава от Новосибирск, предава БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо отиде
Коментиран от #2
18:36 08.01.2024
2 ТАМ НЯМА ФЛУОР ВЪВ ВОДАТА
До коментар #1 от "Защо отиде":МЛЕКАТА И ХРАНИТЕ. КЕЙМ ТРЕЙЛ СЪЩО НЯМА.....
18:42 08.01.2024
3 Иво
18:42 08.01.2024
4 треньорът
18:50 08.01.2024
5 Редник
19:40 08.01.2024