Пламен Константинов громи в Русия

Треньорът Пламен Константинов и Локомотив Новосибирск постигнаха победа с 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15) като домакин срещу Нефтяник Оренбург в среща от 15-ия кръг от шампионата на Русия по волейбол.

Локомотив записа 14-тия си успех през кампанията.

Волейболистите на Пламен Константинов са първи във временното класиране.

Българският национал Мартин Атанасов не игра за състава от Новосибирск, предава БТА.