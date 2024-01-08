Новини
Спорт »
Волейбол »
Пламен Константинов громи в Русия

8 Януари, 2024 18:33 538 5

Пламен Константинов громи в Русия

  • спорт

14 победи от 15 двубоя

Пламен Константинов громи в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Треньорът Пламен Константинов и Локомотив Новосибирск постигнаха победа с 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15) като домакин срещу Нефтяник Оренбург в среща от 15-ия кръг от шампионата на Русия по волейбол.

Локомотив записа 14-тия си успех през кампанията.

Волейболистите на Пламен Константинов са първи във временното класиране.

Българският национал Мартин Атанасов не игра за състава от Новосибирск, предава БТА.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо отиде

    4 10 Отговор
    В тази дупка

    Коментиран от #2

    18:36 08.01.2024

  • 2 ТАМ НЯМА ФЛУОР ВЪВ ВОДАТА

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Защо отиде":

    МЛЕКАТА И ХРАНИТЕ. КЕЙМ ТРЕЙЛ СЪЩО НЯМА.....

    18:42 08.01.2024

  • 3 Иво

    10 3 Отговор
    Браво Пламка , руснаците са точни те уважават българите ,ние обикновените българи сме признателни и се отнасяме с уважение към двойните ни освободители , сглобката са продажни фашисти !!

    18:42 08.01.2024

  • 4 треньорът

    1 7 Отговор
    константинов е истински професионалист.а професионалиста,както е известно няма морал.затова е на работа при РУСКИТЕ ИЗРОДИ!

    18:50 08.01.2024

  • 5 Редник

    0 0 Отговор
    Хора като Пламен са гарант, че ще можем да прегиваряме с руснаците.

    19:40 08.01.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове