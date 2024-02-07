05.00 НХЛ, „Вегас“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2
14.30 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
14.40 Колокрос: Екзакт крос в Малдегем, жени Евроспорт 1
16.00 "Левски" - "Кайсар" ТВ1
16.00 Волейбол, „Екзаджъбашъ“ - „Прометей“ МАХ Спорт 3
17.00 Полуфинал в първенството на Азия Нова спорт
17.00 Волейбол, „Халкбанк“ - „Закса“ МАХ Спорт 4
17.30 Световно първенство по плувни спортове БНТ 3
17.50 Биатлон: Световен шампионат в Нове Место, щафета, двойки Евроспорт 1
19.00 Полуфинал в Купата на африканските нации МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) – ЦСКА МАХ Спорт 2
19.30 „Майнц“ - „Унион“ Диема спорт 3
19.30 „Лион“ - „Лил“ МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, „Потсдам“ - „Щутгарт“ МАХ Спорт 3
21.45 „Саарбрюкен“ - „Борусия“ (М) Диема спорт 3
22.00 „Хибърниън“ - „Селтик“ Ринг
22.00 Полуфинал в Купата на африканските нации МАХ Спорт 1
22.10 ПСЖ - „Брест“ МАХ Спорт 4
23.30 Тенис, турнир в Кордоба МАХ Спорт 3
23.30 Колокрос: Екзакт крос в Малдегем, жени Евроспорт 1
02.00 НХЛ, „Колорадо“ - „Далас“ МАХ Спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
7 Февруари, 2024 06:45 366 0
Спортът по ТВ в сряда (7 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 НХЛ, „Вегас“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2
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