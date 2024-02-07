Спортът по ТВ в сряда (7 февруари)

05.00 НХЛ, „Вегас“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2

14.30 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 1

14.40 Колокрос: Екзакт крос в Малдегем, жени Евроспорт 1

16.00 "Левски" - "Кайсар" ТВ1

16.00 Волейбол, „Екзаджъбашъ“ - „Прометей“ МАХ Спорт 3

17.00 Полуфинал в първенството на Азия Нова спорт

17.00 Волейбол, „Халкбанк“ - „Закса“ МАХ Спорт 4

17.30 Световно първенство по плувни спортове БНТ 3

17.50 Биатлон: Световен шампионат в Нове Место, щафета, двойки Евроспорт 1

19.00 Полуфинал в Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) – ЦСКА МАХ Спорт 2

19.30 „Майнц“ - „Унион“ Диема спорт 3

19.30 „Лион“ - „Лил“ МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, „Потсдам“ - „Щутгарт“ МАХ Спорт 3

21.45 „Саарбрюкен“ - „Борусия“ (М) Диема спорт 3

22.00 „Хибърниън“ - „Селтик“ Ринг

22.00 Полуфинал в Купата на африканските нации МАХ Спорт 1

22.10 ПСЖ - „Брест“ МАХ Спорт 4

23.30 Тенис, турнир в Кордоба МАХ Спорт 3

23.30 Колокрос: Екзакт крос в Малдегем, жени Евроспорт 1

02.00 НХЛ, „Колорадо“ - „Далас“ МАХ Спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

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