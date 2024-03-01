Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясни са част от играчите на България

1 Март, 2024 16:45 306 0

Ясни са част от играчите на България

  • футбол

България на турнир

Ясни са част от играчите на България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор Илиан Илиев обяви списъка с играещите зад граница футболисти, повикани за предстоящите приятелски мачове от турнира FIFA Series в Баку срещу Танзания (22 март) и Азербайджан (25 март). Имената на останалите играчи ще бъдат оповестени на по-късен етап, съобщи БФС.

Ето и пълния списък с легионерите:

Димитър Митов (Сейнт Джонстън, Шотландия), Алекс Петков (Шльонск, Полша), Петко Христов (Специя, Италия), Валентин Антов (Кремонезе, Италия), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева, Израел), Илия Груев (Лийдс, Англия), Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър), Лукас Петков (Гройтер Фюрт, Германия), Георги Русев (Сион, Швейцария), Светослав Ковачев (Ахмат, Русия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Ризеспор, Турция), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол, Кипър)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове