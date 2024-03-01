Ясни са част от играчите на България

Селекционерът на българския национален отбор Илиан Илиев обяви списъка с играещите зад граница футболисти, повикани за предстоящите приятелски мачове от турнира FIFA Series в Баку срещу Танзания (22 март) и Азербайджан (25 март). Имената на останалите играчи ще бъдат оповестени на по-късен етап, съобщи БФС.
Ето и пълния списък с легионерите:
Димитър Митов (Сейнт Джонстън, Шотландия), Алекс Петков (Шльонск, Полша), Петко Христов (Специя, Италия), Валентин Антов (Кремонезе, Италия), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева, Израел), Илия Груев (Лийдс, Англия), Филип Кръстев (Цволе, Нидерландия), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия, Кипър), Лукас Петков (Гройтер Фюрт, Германия), Георги Русев (Сион, Швейцария), Светослав Ковачев (Ахмат, Русия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Ризеспор, Турция), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол, Кипър)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА