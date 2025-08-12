Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи специално обръщение по повод 12-ти август - Международен ден на младежта!
Ето изявлението на министъра:
"Скъпи млади хора,
За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!
Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот.
Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си. В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива. С екипа ми създаваме нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.
Вярвам, че чрез Вашата активност, солидарност и стремеж към знание ще продължите да изграждате по-силни, по-сплотени и по-устойчиви общности.
Пожелавам Ви здраве, смелост и увереност по пътя към мечтите Ви. Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните.
Честит празник!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3
14:03 12.08.2025
2 1488
За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!"
много благодарим
а може ли малко по високи заплати щото с 395 евро чисто днес съм на хляб с пастет и половин домат с олио и червен пипер
14:05 12.08.2025
3 Виж защо е на поста
До коментар #1 от "Трол":Иван Пешев е роден на 4 февруари 1986 година в София в семейството на офицер, който по-късно достига до поста началник на кабинета на началника на Генералния щаб.
14:07 12.08.2025
4 мърсула
и туй ми било министър с 20 000 лв заплата ??
14:07 12.08.2025