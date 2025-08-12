Новини
Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта

12 Август, 2025 14:00 422 4

"Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си", се казва в изявлението

Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта - 1
Снимка: ММС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи специално обръщение по повод 12-ти август - Международен ден на младежта!

Ето изявлението на министъра:

"Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!

Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот.

Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си. В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива. С екипа ми създаваме нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.

Вярвам, че чрез Вашата активност, солидарност и стремеж към знание ще продължите да изграждате по-силни, по-сплотени и по-устойчиви общности.

Пожелавам Ви здраве, смелост и увереност по пътя към мечтите Ви. Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните.

Честит празник!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 0 Отговор
    Благодаря за поздрава, но за пръв път виждам този човек. Сигурно ли е, че е министър на спорта?

    Коментиран от #3

    14:03 12.08.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    "Скъпи млади хора,
    За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!"

    много благодарим
    а може ли малко по високи заплати щото с 395 евро чисто днес съм на хляб с пастет и половин домат с олио и червен пипер

    14:05 12.08.2025

  • 3 Виж защо е на поста

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Иван Пешев е роден на 4 февруари 1986 година в София в семейството на офицер, който по-късно достига до поста началник на кабинета на началника на Генералния щаб.

    14:07 12.08.2025

  • 4 мърсула

    2 0 Отговор
    "За мен е удоволствие Ви поздравява"
    и туй ми било министър с 20 000 лв заплата ??

    14:07 12.08.2025

