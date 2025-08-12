Новини
Димитър Бербатов представи новия трети екип на Манчестър Юнайтед - ВИДЕО

Димитър Бербатов представи новия трети екип на Манчестър Юнайтед - ВИДЕО

12 Август, 2025 13:41 366 1

Българинът остави следа на „Олд Трафорд“

Димитър Бербатов представи новия трети екип на Манчестър Юнайтед - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов отново прикова вниманието на феновете, този път като главно действащо лице в официалното видео за представянето на третия екип на Манчестър Юнайтед за новия сезон.

Впечатляващият клип, разпространен днес от „червените дяволи“, разкрива Бербатов в ролята на вдъхновяващ ментор, който споделя своя опит и страст към емблематичния клуб с настоящите звезди на отбора.

Видеото събира на едно място капитана Бруно Фернандеш и мениджъра Рубен Аморим, които заедно с бившия голмайстор на България подчертават значимостта и отговорността да носиш фланелката на Манчестър Юнайтед.

Бербатов, който остави следа на „Олд Трафорд“, разказва за честта и предизвикателството да защитаваш цветовете на един от най-успешните английски клубове.

Новият трети екип, изработен от Adidas, впечатлява с дръзка комбинация от черно, жълто и синьо – цветове, които напомнят за емблематичните резервни екипи на Юнайтед от периода 1993-1995 година. Дизайнът е едновременно модерен и носталгичен, а феновете вече могат да се сдобият с мъжката тениска на официалния сайт на клуба срещу 285 лева, като цената не включва доставка.


