В Бундеслигата било пълно с гей двойки

В Бундеслигата има много гей двойки, заяви бившият младежки национал на страната Маркус Урбан, цитиран от агенция ДПА. Вече 53-годишният бивш играч добави, че е крайно време те да се покажат пред обществото. Той бе първият германски футболист, който призна секуалността си ориентация.
Урбан, който първи в германския футбол разкри сексуалната си ориентация публично, дори организира дискусия по темата с въпросните играчи през миналата година, но нито един от тях не се яви.
"В Бундеслигата има гей двойки. Те са много приятни, хубави момчета. Може би ще дойде ден, в който те ще разкрият сексуалната си ориентация. Има и такива, които са единаци. За голяма част от тях дори не знаем", заяви Урбан за вестник Билд. Той добави, че знае за 20 или 30 футболисти, които са се организирали в група.
"Това обаче е само върхът на айсберга. Проблемът е, че около тях има много хора, които ги съветват да крият сексуалната си ориентация", казва още бившият футболист на Рот-Вайс Ерфурт. Той обясни, че хомофобията в спорта е основната причина за решението им.
"В женския футбол това вече е приемано за нещо нормално и дори не е тема на разговор. Трябва да постигнем това и в мъжкия футбол. Трябва всеки да може да посочи партньора си", каза още Урбан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хохо Бохо
Коментиран от #4, #9
15:31 12.08.2025
2 Не само там
Коментиран от #7, #10
15:32 12.08.2025
3 Сила
15:33 12.08.2025
4 Гюйзери
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Що е бундес, все е гюй
15:35 12.08.2025
5 ФЕЙК
15:38 12.08.2025
6 В Германистан освен
Коментиран от #15
15:40 12.08.2025
7 Ела ,
До коментар #2 от "Не само там":Скъпа ..
15:43 12.08.2025
8 Либерал на Химикал
15:44 12.08.2025
9 Не манипулирай
До коментар #1 от "Хохо Бохо":Затова не гледам мачове, като вземат да се прегръщат.... А пък бираджиите където ги гледат и те са неосъзнати джендари, като почнат да се гушкат едни в други по барове и ресторанти. Ако са и с някои женствени и меки гласчета, оле мале.
Коментиран от #11
15:48 12.08.2025
10 мдаааа
До коментар #2 от "Не само там":У БЛИЙЗ - тоже ...
15:50 12.08.2025
11 Брачед,
До коментар #9 от "Не манипулирай":Ти па кога си виждАл немски барове ? Да не намекваш за рузки ?!🤭
15:57 12.08.2025
12 Не само в спорта,
16:00 12.08.2025
13 електрошок
16:00 12.08.2025
14 бай Ставри
16:16 12.08.2025
15 Куцото добиче
До коментар #6 от "В Германистан освен":Шарените обичат рязан шпек.
16:17 12.08.2025