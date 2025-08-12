В Бундеслигата било пълно с гей двойки



В Бундеслигата има много гей двойки, заяви бившият младежки национал на страната Маркус Урбан, цитиран от агенция ДПА. Вече 53-годишният бивш играч добави, че е крайно време те да се покажат пред обществото. Той бе първият германски футболист, който призна секуалността си ориентация.

Урбан, който първи в германския футбол разкри сексуалната си ориентация публично, дори организира дискусия по темата с въпросните играчи през миналата година, но нито един от тях не се яви.

"В Бундеслигата има гей двойки. Те са много приятни, хубави момчета. Може би ще дойде ден, в който те ще разкрият сексуалната си ориентация. Има и такива, които са единаци. За голяма част от тях дори не знаем", заяви Урбан за вестник Билд. Той добави, че знае за 20 или 30 футболисти, които са се организирали в група.

"Това обаче е само върхът на айсберга. Проблемът е, че около тях има много хора, които ги съветват да крият сексуалната си ориентация", казва още бившият футболист на Рот-Вайс Ерфурт. Той обясни, че хомофобията в спорта е основната причина за решението им.

"В женския футбол това вече е приемано за нещо нормално и дори не е тема на разговор. Трябва да постигнем това и в мъжкия футбол. Трябва всеки да може да посочи партньора си", каза още Урбан.