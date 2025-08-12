Новини
В Бундеслигата било пълно с гей двойки

В Бундеслигата било пълно с гей двойки

12 Август, 2025

Урбан организира дискусия по темата с въпросните играчи през миналата година, но нито един от тях не се яви

В Бундеслигата било пълно с гей двойки - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


В Бундеслигата има много гей двойки, заяви бившият младежки национал на страната Маркус Урбан, цитиран от агенция ДПА. Вече 53-годишният бивш играч добави, че е крайно време те да се покажат пред обществото. Той бе първият германски футболист, който призна секуалността си ориентация.

Урбан, който първи в германския футбол разкри сексуалната си ориентация публично, дори организира дискусия по темата с въпросните играчи през миналата година, но нито един от тях не се яви.

"В Бундеслигата има гей двойки. Те са много приятни, хубави момчета. Може би ще дойде ден, в който те ще разкрият сексуалната си ориентация. Има и такива, които са единаци. За голяма част от тях дори не знаем", заяви Урбан за вестник Билд. Той добави, че знае за 20 или 30 футболисти, които са се организирали в група.

"Това обаче е само върхът на айсберга. Проблемът е, че около тях има много хора, които ги съветват да крият сексуалната си ориентация", казва още бившият футболист на Рот-Вайс Ерфурт. Той обясни, че хомофобията в спорта е основната причина за решението им.

"В женския футбол това вече е приемано за нещо нормално и дори не е тема на разговор. Трябва да постигнем това и в мъжкия футбол. Трябва всеки да може да посочи партньора си", каза още Урбан.


  • 1 Хохо Бохо

    22 2 Отговор
    Грешно сте превели. В бундестага и бундесфера е пълно

    Коментиран от #4, #9

    15:31 12.08.2025

  • 2 Не само там

    24 0 Отговор
    И във факти е така

    Коментиран от #7, #10

    15:32 12.08.2025

  • 3 Сила

    19 1 Отговор
    Сега да подсетя за любовта към мачлетата на Баце и кмета на Симитли ....любов ли бе ??!

    15:33 12.08.2025

  • 4 Гюйзери

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Що е бундес, все е гюй

    15:35 12.08.2025

  • 5 ФЕЙК

    20 0 Отговор
    Предлагам да се организира ЕВРОГЕЙ ФУТБОЛНА ЛИГА САМО ЗА КРАСИВИ, ВЛЮБЕНИ ДВОЙКИ "МОМЧЕТА" под егидата на Урсула и Марк Рюте.

    15:38 12.08.2025

  • 6 В Германистан освен

    11 0 Отговор
    милиони нарязани шпекове има и много шарени.

    Коментиран от #15

    15:40 12.08.2025

  • 7 Ела ,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не само там":

    Скъпа ..

    15:43 12.08.2025

  • 8 Либерал на Химикал

    8 0 Отговор
    Не, не, сите у Германистан сме п-идали!

    15:44 12.08.2025

  • 9 Не манипулирай

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Затова не гледам мачове, като вземат да се прегръщат.... А пък бираджиите където ги гледат и те са неосъзнати джендари, като почнат да се гушкат едни в други по барове и ресторанти. Ако са и с някои женствени и меки гласчета, оле мале.

    Коментиран от #11

    15:48 12.08.2025

  • 10 мдаааа

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не само там":

    У БЛИЙЗ - тоже ...

    15:50 12.08.2025

  • 11 Брачед,

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Не манипулирай":

    Ти па кога си виждАл немски барове ? Да не намекваш за рузки ?!🤭

    15:57 12.08.2025

  • 12 Не само в спорта,

    6 0 Отговор
    всички на Запад са джендъри, затова нашите боклуци им подражават, и толкова ги тачат. И България развалиха с тази п.дерастия!

    16:00 12.08.2025

  • 13 електрошок

    1 0 Отговор
    Това не е наш проблемъ.

    16:00 12.08.2025

  • 14 бай Ставри

    1 0 Отговор
    За това и немския футбол върви надолу.

    16:16 12.08.2025

  • 15 Куцото добиче

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Германистан освен":

    Шарените обичат рязан шпек.

    16:17 12.08.2025

