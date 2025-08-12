Най-красивата футболистка бързо си намери нов отбор

Швейцарската националка Алиша Леман вече официално е състезателка на италианския Комо. Тя изкара една успешна година в Торино след трансфера си в Италия през 2024 година от Астън Вила. Алиша спечели титлата в Серия А и трофея от Купата на Италия.

След като представи страната си на Евро 2025, Леман сега започва нов етап с независим клуб, който съвпада с нейните амбиции и възгледи както на терена, така и извън него.

„За първи път се присъединявам към независим клуб – такъв, който не е свързан с мъжки отбор. Това беше важен фактор в решението ми. Този подход към футбола показва, че има и друг път, и може би ще вдъхнови и други да го последват. Искам да бъда част от това“ ,каза Леман след като подписа тригодишен договор с новия си отбор.

„Тук мога да се развивам както като състезателка, така и като личност. Желая да помогна на отбора да се състезава на най-високо ниво, но и да вдъхновя ново поколение фенове и спортисти. ФК Комо е място, където не трябва да избирате между това да сте силни на терена и да бъдете себе си извън него. Тук мога да бъда себе си и да превърна това в нещо положително, особено за тези, които ни наблюдават.“

Леман допълни за визията на Комо: „Този клуб иска да изгради нещо трайно. Това, което ме впечатли веднага, беше визията на отбора. Това не е просто клуб, който иска да печели – това е проект, който цели да промени правилата на играта, както на терена, така и извън него. Тук футболът, идентичността, стилът и амбицията се съчетават по начин, който не бях виждала досега. Чувствам, че това е правилното място, където наистина мога да изразя кой съм – както като спортист, така и като човек.“

„Знам, че клубът е млад, но с много ясна цел и не се страхува да прави нещата по различен начин – за мен това е знак за сила. ФК Комо Уиймън иска да стане еталон в женския футбол, не само в Италия, но и в Европа и по света. Това е проект, който съчетава спорт, мода, култура и истински ценности – и вярвам, че това е точно това, от което женският футбол се нуждае в момента.“

Никола Вердун, изпълнителен директор на ФК Комо, коментира сделката с едно от най-разпознаваемите имена в женския футбол: „Щастливи сме да посрещнем Алиша в семейството на ФК Комо. Тя носи не само талант на терена, но истинска страст към играта. Заедно ще продължим да градим клуб, който отразява кой сме ние – автентични, амбициозни и горди да правим нещата по наш начин.“

Договорът на Леман с Комо е до лятото на 2028 година.