Най-красивата футболистка бързо си намери нов отбор

12 Август, 2025 16:15 944 7

  • алиша леман-
  • футбол-
  • женски футбол-
  • футболистка-
  • комо

Алиша спечели титлата в Серия А и трофея от Купата на Италия

Най-красивата футболистка бързо си намери нов отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Швейцарската националка Алиша Леман вече официално е състезателка на италианския Комо. Тя изкара една успешна година в Торино след трансфера си в Италия през 2024 година от Астън Вила. Алиша спечели титлата в Серия А и трофея от Купата на Италия.

След като представи страната си на Евро 2025, Леман сега започва нов етап с независим клуб, който съвпада с нейните амбиции и възгледи както на терена, така и извън него.

„За първи път се присъединявам към независим клуб – такъв, който не е свързан с мъжки отбор. Това беше важен фактор в решението ми. Този подход към футбола показва, че има и друг път, и може би ще вдъхнови и други да го последват. Искам да бъда част от това“ ,каза Леман след като подписа тригодишен договор с новия си отбор.

„Тук мога да се развивам както като състезателка, така и като личност. Желая да помогна на отбора да се състезава на най-високо ниво, но и да вдъхновя ново поколение фенове и спортисти. ФК Комо е място, където не трябва да избирате между това да сте силни на терена и да бъдете себе си извън него. Тук мога да бъда себе си и да превърна това в нещо положително, особено за тези, които ни наблюдават.“

Леман допълни за визията на Комо: „Този клуб иска да изгради нещо трайно. Това, което ме впечатли веднага, беше визията на отбора. Това не е просто клуб, който иска да печели – това е проект, който цели да промени правилата на играта, както на терена, така и извън него. Тук футболът, идентичността, стилът и амбицията се съчетават по начин, който не бях виждала досега. Чувствам, че това е правилното място, където наистина мога да изразя кой съм – както като спортист, така и като човек.“

„Знам, че клубът е млад, но с много ясна цел и не се страхува да прави нещата по различен начин – за мен това е знак за сила. ФК Комо Уиймън иска да стане еталон в женския футбол, не само в Италия, но и в Европа и по света. Това е проект, който съчетава спорт, мода, култура и истински ценности – и вярвам, че това е точно това, от което женският футбол се нуждае в момента.“

Никола Вердун, изпълнителен директор на ФК Комо, коментира сделката с едно от най-разпознаваемите имена в женския футбол: „Щастливи сме да посрещнем Алиша в семейството на ФК Комо. Тя носи не само талант на терена, но истинска страст към играта. Заедно ще продължим да градим клуб, който отразява кой сме ние – автентични, амбициозни и горди да правим нещата по наш начин.“

Договорът на Леман с Комо е до лятото на 2028 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джеф Песос

    5 2 Отговор
    Ще си намери, я!
    Обича да си играе с топки.

    16:17 12.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 футболистка бързо си намери нов отбор

    3 0 Отговор
    да кацне за хранилка

    16:31 12.08.2025

  • 4 писаре наред ли си с зрението

    2 2 Отговор
    да и казваш на тая 45кг перхидрана
    най красива

    16:33 12.08.2025

  • 5 лиже ближе

    2 0 Отговор
    , свири на три струни и замазва с шпатулата.....

    16:36 12.08.2025

  • 6 Става

    0 1 Отговор
    Отбора е само от африканци …

    16:41 12.08.2025

  • 7 да да

    2 0 Отговор
    Да идва в бригадатаКавал,на кавал ще си падне на таковата.....

    16:42 12.08.2025

