Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Голям шок за Кобрата в последния момент

12 Август, 2025 15:15 781 6

  • кубрат пулев-
  • спорт-
  • бокс-
  • майкъл хънтър-
  • джарел милър

Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но американецът обяви официално, че ще бие на 11 септември срещу Джарел Милър

Голям шок за Кобрата в последния момент - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кубрат Пулев няма да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър. Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но американецът обяви официално, че ще бие на 11 септември срещу Джарел Милър.

Както е известно, Дон Кинг спечели търга за организиране на галавечерта, давайки оферта от 1 100 000 милиона долара. На 23 август залогът трябваше да бъде регулярната титла на WBA, която Кобрата спечели срещу Махмуд Чар.

Кинг е бесен, че вместо с Пулев, Хънтър ще се бие с Джарел Милър. Той призова за спиране на въпросния мач, като е изпратил и официално писмо до организаторите, като заплашва със съдебен процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    нищо...продължаваме напред..помните ли му стойката срещу Кличко по време на мача-тип ,,тежкар,, се нарича

    Коментиран от #3

    15:18 12.08.2025

  • 2 писаре за какви парици си се унесъл

    4 0 Отговор
    1 100 000 милиона долара

    15:19 12.08.2025

  • 3 .помним един дръглив К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    дето си пъха муцуната навсякъде
    мяучи безмислици

    Коментиран от #6

    15:22 12.08.2025

  • 4 РЕалисто

    2 0 Отговор
    Хънтър не искал да се бие със старчоци които никой не иска да гледа ........

    15:23 12.08.2025

  • 5 праведен

    3 0 Отговор
    Дебелия боико се мисли за политик,Пулев се мисли за боксьор,и двамата живеят в своите измислени светове миражи.

    15:23 12.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от ".помним един дръглив К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ааа...друго съм ти НАПЪХАЛ , щом ме помниш...

    15:25 12.08.2025

Новини по спортове:
