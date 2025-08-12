Левски подписа с юноша

В навечерието на мача реванш срещу азербайджанския Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, в Левски се похвалиха, че са подписали първи професионален договор със своя юноша Стивън Стоянчов.

Споразумението на младока със "сините" е за срок от три сезона.

Ето какво написаха от Левски:

"Юношата на ПФК „Левски“ Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб.

Контрактът е със срок от три години.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година и е част от Академия „Левски“ от 2018 година.

Има изиграни 140 мача и реализирани 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години, както и за Купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападната Трета лига, записвайки 31 мача и отбелязвайки 11 гола.

От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.

ПФК „Левски“ пожелава на Стивън много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб. "