Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски подписа с юноша

Левски подписа с юноша

12 Август, 2025 16:00 566 1

  • стивън стоянчов-
  • левски-
  • футбол-
  • договор-
  • юноша

Споразумението на младока със "сините" е за срок от три сезона

Левски подписа с юноша - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на мача реванш срещу азербайджанския Сабах от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, в Левски се похвалиха, че са подписали първи професионален договор със своя юноша Стивън Стоянчов.

Споразумението на младока със "сините" е за срок от три сезона.

Ето какво написаха от Левски:

"Юношата на ПФК „Левски“ Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб.

Контрактът е със срок от три години.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година и е част от Академия „Левски“ от 2018 година.

Има изиграни 140 мача и реализирани 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години, както и за Купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападната Трета лига, записвайки 31 мача и отбелязвайки 11 гола.

От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.

ПФК „Левски“ пожелава на Стивън много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб. "


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде най-после

    4 0 Отговор
    Има таланти в този народ. Успех на юношата, да стане шампион с Левски.

    16:03 12.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ