Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор

12 Август, 2025 15:00 463 0

Контрактът е за срок от три години

Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношата на Левски - Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб.

Контрактът е за срок от три години.

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година.

Той е част от Академия „Левски“ от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

