Юноша на Левски подписа своя първи професионален договор

Юношата на Левски - Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб.
Контрактът е за срок от три години.
Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година.
Той е част от Академия „Левски“ от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС.
През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.
