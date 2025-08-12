Новини
България »
НСИ: Заплатите растат с 5,3% за три месеца

НСИ: Заплатите растат с 5,3% за три месеца

12 Август, 2025 16:06 718 18

  • нси-
  • заплати

Най-голямо увеличение се наблюдава в образованието и държавната администрация

НСИ: Заплатите растат с 5,3% за три месеца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. e 2572 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5,3 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ), предаде DarikNews.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование" - с 21,2 на сто, „Държавно управление" - със 17,9 на сто, и „Добивна промишленост" - с 8,5 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната брутна месечна работна заплата за април 2025 г. е 2588 лв., за май - 2582 лв., и за юни - 2547 лева. Справка в НСИ показва, че през същите месеци на 2024 г. тя е била съответно 2303 лв., 2310 лв. и 2276 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната заплата нараства с 12 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19,1 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - със 17,7 на сто, и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16 на сто.

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2024 г. средната заплата e бил 2296 лева и е нараснала спрямо предходното тримесечие с 4,5 на сто, а икономическите дейности с най-голямо увеличение на средното възнаграждение са били: "Държавно управление" - с 13,1 на сто, "Образование" - с 9,7 на сто, и "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 9,2 на сто. На годишна база средната заплата е нараснала със 17,3 на сто и най-голямо e било увеличението ѝ в: "Държавно управление" - с 29,7 на сто, "Други дейности" - с 26,6 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Образование" - с по 25,4 на сто.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8 на сто, а в частния сектор - с 11,4 на сто.

► Ножицата при възнагражденията

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2025 г.: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 5551 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 3763 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3592 лева.

Най-нископлатени са били наетите в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1581 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1688 лева; "Други дейности" - 1780 лева.

► Заетост

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2025 г. се увеличава с 31 200, или с 1,3 на сто, спрямо края на март 2025 г., като достига 2,38 млн. В края на юни 2025 г. в сравнение с края на юни 2024 г. броят на наетите нараства с 36 200 или с 1,5 на сто. Справка в НСИ показва, че наетите към края на юни 2024 г. са били 2,35 млн., което е било с 1,2 на сто повече спрямо края на март 2024 г. В края на юни 2024 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на наетите е нараснал с 15 600 или с 0,7 на сто.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    24 1 Отговор
    Къде са тези заплати бе? Шопия не е България.

    Коментиран от #2

    16:08 12.08.2025

  • 2 Хммммм...

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Да се разбира, че вземат от заплатите на реално работещите и ги раздават на раздутата държавна администрация.

    Коментиран от #15

    16:12 12.08.2025

  • 3 Индексация

    16 0 Отговор
    На депутатите е това увеличение.

    16:14 12.08.2025

  • 4 Абе,

    16 0 Отговор
    растат ,ама на администрацията,за да гласуват за гроб и депесето !

    16:18 12.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    В еврозоната заплатите и пенсиите ще се индексират с 2 процента колкото се води инфлацията в еврозоната.

    16:20 12.08.2025

  • 6 Големи увеличения

    12 0 Отговор
    Явно, че заплатите в страната се мерят най-вече по тези в държавния сектор. "най-голямо e било увеличението ѝ в: "Държавно управление" - с 29,7" . Какво да коментираме? Цените се вдигат държавната администрация си вдига заплатите, всички останало плащат за това.

    16:20 12.08.2025

  • 7 Уахаха ха ха

    2 0 Отговор
    Браво бе , топ други у рацете точно 4 стотака...

    16:21 12.08.2025

  • 8 Няма увеличение

    7 0 Отговор
    И държавните служители не плащат данъци ?
    Кой полицай плаща данъци, кой ?

    Цицат само работещата класа с над 50 % разход от изработ ените ни пари !!!

    16:22 12.08.2025

  • 9 Жестомимичен превод в ефир

    5 1 Отговор
    Българския лев е много красив и най важното ненатрапчив. Еврото зомбира !

    16:22 12.08.2025

  • 10 АЛОООО

    8 0 Отговор
    КРИВА ВИ Е СТАТИСТИКАТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО

    16:23 12.08.2025

  • 11 Уахаха ха ха

    1 0 Отговор
    Браво бе , тоа дръжи у рацете точно 4 стотака...не правете поправки!

    16:25 12.08.2025

  • 12 ЧОЧО

    5 1 Отговор
    Като расте средната заплата,ще си увеличат заплатите и депутати,Нали си ги увеличават според средната заплата.

    16:25 12.08.2025

  • 13 Некои си

    4 0 Отговор
    А минималната защо е 930 нали уж е петдесет процента от средната

    16:31 12.08.2025

  • 14 Безочие

    9 0 Отговор
    Не можаха да ни убедят, че цените не се качват драстично, затова сега пък ще ни убеждават, че заплатите ни са пораснали! Наглостта няма граници!

    16:33 12.08.2025

  • 15 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хммммм...":

    Военен с 4000 заплата и 2000 пенсия плащат ми осигуровките държавата така се живее и женами е Виена така се живее а дано увеличат заплатите

    16:36 12.08.2025

  • 16 Не така

    4 0 Отговор
    Защо ли не го усетихме това нарастване на заплатите ?

    16:41 12.08.2025

  • 17 дядото

    2 0 Отговор
    увеличавали се били средно месечно,като......свинското със зеле.

    16:45 12.08.2025

  • 18 исн

    2 0 Отговор
    НСИ да се закрие,че са големи лъжци

    16:46 12.08.2025

