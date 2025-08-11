Новини
Кметът на Вашингтон за мерките на Тръмп: Изненадана съм. Това е тревожно и безпрецедентно ВИДЕО

Кметът на Вашингтон за мерките на Тръмп: Изненадана съм. Това е тревожно и безпрецедентно ВИДЕО

11 Август, 2025 17:47, обновена 12 Август, 2025 04:42

Преди това президентът обеща да разчисти столицата, пращайки 800 военни от Националната гвардия в града

Кметът на Вашингтон за мерките на Тръмп: Изненадана съм. Това е тревожно и безпрецедентно ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, която е от Демократическата партия, даде пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица, макар и местните власти да изтъкват, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.

На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни". Кметът на Вашингтон обаче заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес.

Тръмп обяви вчера, че поставя под федерален контрол поддържането на реда в столицата Вашингтон, както и че ще разположи 800 военни от Националната гвардия в града, който според него е „превзет от жестоки банди“, съобщават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Въпреки че официалните статистики показват спад на насилието във Вашингтон, американският президент заяви, че се позовава на мярка, която му дава право да поеме контрола над полицията в града със специален статут в САЩ.

„Ситуацията се е превърнала в пълна и тотална анархия и ние ще се отървем от гетата“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

Той допълни, че инициативата му няма да се ограничи само до Вашингтон, където обяви извънредно положение: „Това ще продължи. Започваме много силно във Вашингтон и ще почистим всичко много бързо.“

Президентът обяви, че разполага Националната гвардия, „за да възстанови закона, реда и обществената сигурност“.

Още през юни Тръмп мобилизира Националната гвардия в Калифорния, против волята на губернатора Гавин Нюсъм, като заяви, че иска да възстанови реда в Лос Анджелис след протестите срещу арестите на имигранти.

За разлика от 50-те американски щата, столицата Вашингтон има специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията на местните власти, отбелязва АФП.

По думите на президента, в столицата ще бъдат разположени 800 войници от Националната гвардия.

„Разполагам Националната гвардия, за да помогна за възстановяването на закона, реда и обществената сигурност във Вашингтон“, посочи Тръмп пред репортери в Белия дом, заобиколен от представители на администрацията, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и главния прокурор Пам Бонди.

„Нашата столица е превзета от банди и кръвожадни престъпници“, подчерта той.

Това е пореден ход на Тръмп за установяване на контрол над градове, управлявани от демократите, като налага решения на изпълнителната власт върху традиционно местни въпроси, коментира Ройтерс.

Републиканецът отхвърли критиките, че създава криза, за да оправдае разширяването на президентските правомощия в град, чието население гласува основно за Демократическата партия.

Кметът на Вашингтон, представител на демократите, отхвърли твърденията на Тръмп, заявявайки, че градът „не преживява скок в престъпността“, и подчерта, че миналата година насилието е достигнало най-ниските си нива за повече от три десетилетия.

Престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% през първите седем месеца на 2025 г., след спад от 35% през 2024 г., а общата престъпност е намаляла със 7%, според данни на полицейското управление.

През последните дни в града бяха разположени стотици офицери и агенти от десетки федерални агенции, свързани със сигурността.

Тръмп заяви, че ще изпрати и американската армия, „ако е необходимо“, а Хегсет посочи, че е готов да призове допълнителни войски от Националната гвардия от извън пределите на Вашингтон. Пам Бонди ще наблюдава процеса по поемане на контрола над столичната полиция.

През изминалата седмица Тръмп изостри реториката си, намеквайки, че може да се опита да лиши града от местната му автономия и да наложи пълен федерален контрол. Окръг Колумбия, създаден през 1790 г., функционира по Закона за самоуправлението, който дава на Конгреса върховна власт, но позволява на жителите да избират кмет и общински съвет. Миналата седмица Тръмп заяви, че адвокатите му проучват как да отменят закона.

Поемайки контрола върху полицейското управление на столицата, Тръмп се позова на раздел от закона, който позволява на президента временно да използва правомощията си, когато „съществуват специални условия с извънреден характер“. Той обяви, че в града е въведено „извънредно положение поради заплаха за обществената безопасност“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    48 4 Отговор
    После да дойде и в София.

    Коментиран от #24

    17:48 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    43 10 Отговор
    Гражданската война в Сащ е вече факт Средата на септември ще започне горещата част Тръмп разчита на Путин Ще бъде интересно

    17:51 11.08.2025

  • 4 в клубът на най богатите

    58 8 Отговор
    милиони живеят по тротоарите и умират като кучета

    Коментиран от #7, #44

    17:52 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЛШЕВИК

    56 13 Отговор
    При капиталистическата система това е невъзможно да се оправи. Бездомни,безработни и престъпност са емблемата на капитализма! За съжаление това е и в България вече реалност от 36 години.

    Коментиран от #11, #32

    18:01 11.08.2025

  • 7 е и кво толкова

    14 46 Отговор

    До коментар #4 от "в клубът на най богатите":

    То и в Русия е така, особено в Москва.

    Коментиран от #18, #31, #38

    18:08 11.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 6 Отговор
    БАЙ ДОНЬО КАКТО ГИ ЧИСТИ ВСИЧКИТЕ
    .....
    ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ЧЕ МЕЛАНИЯ ГО ПРАТИ
    ДА ХВЪРЛИ САМ БОКЛУКА ОТ БЯЛАТА КЪЩА :)
    .....
    ИЛИ НЯКОЙ МЕКСИКАНЕЦ ДА МУ СЛОЖИ ОТРОВА ЗА МИШКИ В ХАМБУРГЕРА :)

    18:13 11.08.2025

  • 9 Ха-ха-ха

    39 3 Отговор
    Интересно е какво ще ги прави бездомните след като ги разчисти? В концлагери ли ще ги събира? Ще ги премести в малките градчета , и какво ще правят там, ще тормозят селяните ли? Този проблем не се решава по този начин. Трябва да им се усигури работа и евтини жилища. Чувал съм че в Калифорния има работещи бездомни които просто немогат да си платят високите наеми.

    Коментиран от #34, #50

    18:14 11.08.2025

  • 10 ха ха

    32 2 Отговор
    "Бездомниците трябва да се изнесат, НЕЗАБАВНО", написа Тръмп в неделя. "Ще ви дадем места за настаняване, но далеч от столицата. Престъпниците не трябва да се изнасят. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото." и разпореди багерите да копаят в пустинята , място има за всички

    Коментиран от #43, #56

    18:15 11.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 11 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    БАЩАТА ГОЛЯМ КОМУНИСТ ЗАВЪРШИЛ АОУНСУ И ШКОЛАТА НА КГБ В МОСКВА. ПРОФПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАВОД С 1600 РАБОТНИКА...
    .... ИДВАТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ И МУ ВОДЯТ ПРОСТИТУТКА " " ДА СЕ ТРУДОУСТРОИ" .. ТЯ БЯГА
    . .. ПАК Я ВОДЯТ.. И И КАЗАЛИ " СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ В ЗАТВОРА"
    .... И СЛЕД 30 ГОДИНИ ТЯ ГО СРЕЩА СЪС СИНА СИ И МУ БЛАГОДАРИ .. БЯХ С НЕГО НА УЛИЦАТА
    ...
    ИМАШЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ :))

    18:16 11.08.2025

  • 12 Печатането, не спирай

    30 6 Отговор
    Близо 30 милиона бездомни, това е успеха на САЩ и икономическото могъщество. Под мостовете няма място, как ще се справи с приказки? Вярваш ли си, чуваш ли се понякога какво говориш, измислен герой.

    Коментиран от #17

    18:19 11.08.2025

  • 13 Иван

    24 6 Отговор
    Време е дядо Дончо да смени доктора.

    18:21 11.08.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    8 32 Отговор
    Повечето емигранти са руски пияндури. Влизат от Мексико!

    Коментиран от #19

    18:26 11.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ХОДИХ НА СРЕЩА ЧАК С ЧЛЕН НА КОНГРЕСА НА САЩ.
    .....
    ИЗМИСЛИХ СИСТЕМА ЗА КЪЩИ САМО ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЕНЕРГИЕН КЛАС СУПЕР.
    100 КВ.М 50 000 ДОЛАРА С ОБЗАВЕЖДАНЕТО И Т.Н
    100 000 ДОЛАРА
    .....
    И ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО МИ КАЗАХА ?
    "МНОГО СА ЕВТИНИ, ИМА НЕЩО НЕРЕДНО
    ЩОМ СА ТОЛКОВА ЕВТИНИ !" :))
    .....
    ЩЕ РАЗОРЯТ ЕДИН ВИД СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ

    18:27 11.08.2025

  • 17 БОЛШЕВИК

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "Печатането, не спирай":

    При капитализма икономическото могъщество, висок стандарт на живот, разпределението на капитала и богатствата не са за всички!

    Коментиран от #41, #58

    18:28 11.08.2025

  • 18 РАША

    26 7 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Имаш много здраве от Вл.Путин! Кани те в Москва да си отвориш очите заспали! И учи руски,че ще ти трябва!

    Коментиран от #20

    18:32 11.08.2025

  • 19 Механик

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    "....и ти, питаш ме ти
    какъв, какъв сИ бил.....
    е как - фалшив герой."
    п.п.
    Това мога само да ти кажа.

    18:32 11.08.2025

  • 20 Механик

    24 4 Отговор

    До коментар #18 от "РАША":

    Няма да му трябва да учи руски.
    На кариерата край Ловеч, никой не говори руски. Дори бай Газдов.
    Бай Газдов даже почти не говори. Той работи с тоягата.

    Коментиран от #25

    18:35 11.08.2025

  • 21 Майна

    18 3 Отговор
    ,,Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „ще посети Русия“ в петък, 15 август, за да се срещне с руския си колега Владимир Путин."

    Коментиран от #22

    18:37 11.08.2025

  • 22 Виждащ

    23 3 Отговор

    До коментар #21 от "Майна":

    Сега джендърите ще си изядат роклите от яд!

    18:40 11.08.2025

  • 23 Швейк

    20 6 Отговор
    После да дойде и тука , за да разчисти София от селяни и цигани.

    18:42 11.08.2025

  • 24 Още нюз

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо за Аляска няма ли? Поскъпнаха ли хотелите? Как е времето? Всичко готово ли е?

    18:43 11.08.2025

  • 25 Да направим България

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    отново Велика!

    Коментиран от #60

    18:48 11.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп

    13 2 Отговор
    На пресконференция преди 2 часа,заяви че на 15.8. Пътува за Москва на среща с Путин

    18:52 11.08.2025

  • 29 факуса

    3 0 Отговор
    особено онез дет почват ти знаеш ли кой съм

    18:52 11.08.2025

  • 30 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Демокрация братя!!!!

    18:55 11.08.2025

  • 31 идиоти вън

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Еми и те станаха пазарна икономика и демокрация!!!!

    18:58 11.08.2025

  • 32 ПраУв си

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    Бе умнико! Много добре помня онова време. Пак имаше престъпност в квартала. Ама имаше държава, която въпреки комунизма си затваряше очите за този род престъпност.

    Коментиран от #39, #57

    19:00 11.08.2025

  • 33 Тръмп

    7 0 Отговор
    като Уайът Ърп!😁 Мухаха! Навремето, ако някой шериф в Дивия запад пропищи от разбойници и убийци, се обажда на братя Ърп- Уайът и Морган. Братята идват и позастрелват един двама, набиват двама трима , други пращат в ареста и шерифът доволен! Само дето това в 19 век, пък сега сме в 21 .

    19:00 11.08.2025

  • 34 Радио Елто

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха-ха":

    Президент Трамп има решение за Бездомните.
    Ще режаТ дЪрва в Аляска или смятате че Там климата няма да им се ХАреса? Да ???

    Коментиран от #40

    19:10 11.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АТЛАНТИТЕ

    10 0 Отговор
    Кво става с демокрацията бе??

    19:14 11.08.2025

  • 38 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "е и кво толкова":

    Ти кога последно беше там? Или от козяк така ти казват?

    19:16 11.08.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор

    До коментар #32 от "ПраУв си":

    Какво помниш🤔, това че тогава крадяха чистачките, а сега целите коли ли ❓
    Колко клошари дневно си виждал тогава да ровят по кофите или да просят по улицата❓

    19:26 11.08.2025

  • 40 Ха-ха-ха

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Радио Елто":

    Много ще е интересно да го видя. Има една стара приказка в америка "Искате ли революция в Сащ - накарате черните да работят". Да времената вече са други, но няма да мине гладко.

    19:39 11.08.2025

  • 41 Швейк

    3 9 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    Докато при социализма нищетата е за всички.

    Коментиран от #63

    19:41 11.08.2025

  • 42 Трагично

    11 1 Отговор
    И този тръгнал да се ежи на Путин!? Да ходи в Москва да види какво е ред и чистота!

    19:42 11.08.2025

  • 43 Знае

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха":

    За информация на въргалящият се из фасовете и храчките жълнопаветен матрял . Населението на САЩ е около 330 милиона , или по малко от 5 процента от населението на в света , а в затворите им лежат над 1 милион и 600 хиляди затворници, или 25 процента от всички затворници на света! Всеки 10 американец е на купони за храна , за да не избухват гладни бунтове . Всяка година полицаите в САЩ убиват над 1000 американци при изпълнение на служебните си задължения . В над две трети от щатите действа законът за третата криминална присъда , която задължително е между 20 и 30 години ефективен затвор без право на замяна , независимо от размера на престъплението . В щата Флорида той е за четвъртата присъда , но е до живот ! Над 10 милиона американци са бездомни живеещи на улиците , а още десетки милиони, живеят в бидон вили ...

    19:51 11.08.2025

  • 44 Митко

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "в клубът на най богатите":

    Живеят, защото държавата дава достатъчно пари за алкохол и наркотици, защо да работят?

    19:51 11.08.2025

  • 45 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
    Ситуацията в САЩ се е превърнала в пълна и тотална анархия и ние ще се отървем от гетата“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом. Ще ги изпратя в Гуантанамо

    Коментиран от #61

    19:57 11.08.2025

  • 46 Ъхъъъъъ....

    4 0 Отговор
    Във Вашингтон, където обяви извънредно положение: „Това ще продължи......

    19:59 11.08.2025

  • 47 Казуар

    5 1 Отговор
    В САЩ милиони емигранти работят в земеделските райони, с пък милиони американци не искат да работят и живеят по улиците.

    19:59 11.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ъхъъъъъъ ....

    5 0 Отговор
    През последните дни в града бяха разположени стотици офицери и агенти от десетки федерални агенции, свързани със сигурността.....Ъхъъъъъъ, стотици ама над 5500 само за ден

    20:02 11.08.2025

  • 50 Знаещ

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха-ха":

    Предполагам, че ще ги натиска в гета като негрите , или в резервати като индианците . Ще им дадат някякви сгъваеми бараки и химически тоалетни. Който успее да си намери работа, или добие квалификация, ще мре там. САЩ и сега раздават купони за храна на бедните . Тези купони правят 12 ( ДВАНАДЕСЕТ) процента от оборота на супермаркетите и хранителните магазини . Освен тези купони за безплатна храна, в големите градове има и благотворителни кухни , пред които гладни безработни се редят на опашки, за да си получат безплатната порцийка храна . Властите в Бостон показват снимки как пред една такава кухня всяка заран се извиват опашки дълги колкото две футболни игрища ...

    20:04 11.08.2025

  • 51 Ъхъъъъъъ ....

    8 0 Отговор
    Той обяви, че в града е въведено „извънредно положение поради заплаха за обществената безопасност“.... Да ама не в Русия, а и в Северна Корея такова чудо няма .

    20:04 11.08.2025

  • 52 До такива деформации

    10 1 Отговор
    Води нацизма, ционизма и атлантизма другари....

    20:06 11.08.2025

  • 53 На туй му викам аз

    6 0 Отговор
    Ценности другари....

    20:08 11.08.2025

  • 54 Лелеееей ...

    6 0 Отговор
    Водата и токът спират редовно, храните са скъпи, а САЩ измисля все нови разпоредби, с които принуждава мексиканците в окупираните територии да приемат мексиканско или колимбийско гражданство. И САЩ после да ги бомбардирал като нарко картел. Какво разказват хората там. Репортаж на ДВ...

    20:12 11.08.2025

  • 55 Без име

    3 1 Отговор
    Правилно!В цял свят цари анархия,крайно време е държавниците да предприемат мерки!Очевидно човек така е устроен,че му липсва самоконтрол и тогава трябва да се въведе контрол,за да не се издивява!

    20:12 11.08.2025

  • 56 Знаещ

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ха ха":

    В САЩ има два вида затвори . Щатски и федерални . Практически всички щатски затвори са частни и са на самоиздръжка. Карат затворниците да бачкат без пари , или за центове, за да се самоиздържат и носят печалба на собствениците си . Има и федерални повечето от тях на държавна издръжка , като най известният от тях , с най строг режим за суперпроблемни затворници е Супермакс . В САЩ чието население 330 милионно население е 4 процента от световното излежават присъди 2 милиона и 600 хиляди пандизчии , или около 25 процента от всички затворници на света. За сравнение в Китай с население от 1 милиард и 300 милиона има едва 1 милион и 500 хиляди затворници !!! Та , къде казвате, че имало свобода и демокрация ? :-)))))

    20:18 11.08.2025

  • 57 ганев

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "ПраУв си":

    АЛООУ...ПРЕСТАНИ ДА...ЛЪЖЕШ....АС СЪМ ..ДОАЙЕН....ЖИВЯЛ СЪМ ....ТОГАВА....ГРАДА СЕ КАЗВА БЕРКОВИЦА..ПОЗНАВАХМЕ СИ.....2.....4..МЕСЕЦА НИЩО...НИТО ДРЕБНА КРАЖБА....ХОРАТА НЕ ЗАКЛЮЧВАХА ВРАТИТЕ....АБЕ СКУКА

    20:24 11.08.2025

  • 58 Знае

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":

    Че високият стандарт при капитализмът не е за всички е ясно за хората с мозък в междуушното пространство . Но за жълтопаветните джендъря с вакуум в междуушното пространство не е ясно , че безплатно сиренце в капанът за мишки няма .

    20:24 11.08.2025

  • 59 Уса

    5 1 Отговор
    Без бой няма да стане трябва бой до нсрне.Тиквата и прасето също по една тояга за всеки откраднат лев и конфискация на всичко и в лагерите да носят камъни

    20:28 11.08.2025

  • 60 Питам

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Да направим България":

    И КОЙ ще я прави България отново велика . Що не потърсиш из Гугъл информация за раждаемостта в България? Колко от новородените живеят в непълни семейства ( за да точат бюджета с бонуси за самотни майки) . А той е вече над 60 процента . Че всеки 10 първолака обявяват небългарски език за свой майчин ??? Тези , с немайчиният български ли ще я правят България велика ? Ми то след 100 години и името на територията ще се промени, защото преобладаващото население ще е небългарско !

    20:31 11.08.2025

  • 61 Помни

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ъхъъъъъ....":

    На времето през 1882 година САЩ са основали на Западният бряг на Африка държавата Либерия и са я заселили със свои освободени роби. Сега там цари абсолютна престъпност и анархия . Може да плати на корумпираното правителство На Либерия да приеме още 40 , даже 50 милиона бездомници . :-)))))

    20:39 11.08.2025

  • 62 Нищо не

    5 0 Отговор
    става от този дядка! Всеки ден лъжи и ялови приказки !

    20:52 11.08.2025

  • 63 ганев

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Швейк":

    ХАХААА....И ЗАТОВА ..ХОРАТА СТРОЯХА НОВИ ГОЛЕМИ КЪЩИ ПО СЕЛАТА...А В ГРАДОВЕТЕ...НИКНЕХА АПАРТАМЕНТИ...И ХОРАТА СИ ГИ КУПУВАХА.....ПОЧТИ БЕЗ КРЕДИТИ......ОГЛЕДАЙ СЕ

    21:07 11.08.2025