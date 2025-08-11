Кметът на Вашингтон за мерките на Тръмп: Изненадана съм. Това е тревожно и безпрецедентно ВИДЕО

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър, която е от Демократическата партия, даде пресконференция, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че поставя под федерален контрол вашингтонската полиция и ще разположи 800 военни от Националната гвардия в американската столица, макар и местните власти да изтъкват, че престъпността в града вече е в спад, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Тръмп обеща нови мерки за справяне с бездомните и престъпността във Вашингтон, което накара кмета на столицата на САЩ да изрази опасения, че американската Национална гвардия може евентуално да бъде използвана да патрулира по улиците на града.
На пресконференцията Баузър нарече тези мерки "тревожни и безпрецедентни". Кметът на Вашингтон обаче заяви, че не е "напълно изненадана" от хода на президента Тръмп, "предвид неговите предишни изявления" по отношение на града, отбелязва Франс прес.
Тръмп обяви вчера, че поставя под федерален контрол поддържането на реда в столицата Вашингтон, както и че ще разположи 800 военни от Националната гвардия в града, който според него е „превзет от жестоки банди“, съобщават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Въпреки че официалните статистики показват спад на насилието във Вашингтон, американският президент заяви, че се позовава на мярка, която му дава право да поеме контрола над полицията в града със специален статут в САЩ.
„Ситуацията се е превърнала в пълна и тотална анархия и ние ще се отървем от гетата“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.
Той допълни, че инициативата му няма да се ограничи само до Вашингтон, където обяви извънредно положение: „Това ще продължи. Започваме много силно във Вашингтон и ще почистим всичко много бързо.“
Президентът обяви, че разполага Националната гвардия, „за да възстанови закона, реда и обществената сигурност“.
Още през юни Тръмп мобилизира Националната гвардия в Калифорния, против волята на губернатора Гавин Нюсъм, като заяви, че иска да възстанови реда в Лос Анджелис след протестите срещу арестите на имигранти.
За разлика от 50-те американски щата, столицата Вашингтон има специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията на местните власти, отбелязва АФП.
По думите на президента, в столицата ще бъдат разположени 800 войници от Националната гвардия.
„Разполагам Националната гвардия, за да помогна за възстановяването на закона, реда и обществената сигурност във Вашингтон“, посочи Тръмп пред репортери в Белия дом, заобиколен от представители на администрацията, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и главния прокурор Пам Бонди.
„Нашата столица е превзета от банди и кръвожадни престъпници“, подчерта той.
Това е пореден ход на Тръмп за установяване на контрол над градове, управлявани от демократите, като налага решения на изпълнителната власт върху традиционно местни въпроси, коментира Ройтерс.
Републиканецът отхвърли критиките, че създава криза, за да оправдае разширяването на президентските правомощия в град, чието население гласува основно за Демократическата партия.
Кметът на Вашингтон, представител на демократите, отхвърли твърденията на Тръмп, заявявайки, че градът „не преживява скок в престъпността“, и подчерта, че миналата година насилието е достигнало най-ниските си нива за повече от три десетилетия.
Престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% през първите седем месеца на 2025 г., след спад от 35% през 2024 г., а общата престъпност е намаляла със 7%, според данни на полицейското управление.
През последните дни в града бяха разположени стотици офицери и агенти от десетки федерални агенции, свързани със сигурността.
Тръмп заяви, че ще изпрати и американската армия, „ако е необходимо“, а Хегсет посочи, че е готов да призове допълнителни войски от Националната гвардия от извън пределите на Вашингтон. Пам Бонди ще наблюдава процеса по поемане на контрола над столичната полиция.
През изминалата седмица Тръмп изостри реториката си, намеквайки, че може да се опита да лиши града от местната му автономия и да наложи пълен федерален контрол. Окръг Колумбия, създаден през 1790 г., функционира по Закона за самоуправлението, който дава на Конгреса върховна власт, но позволява на жителите да избират кмет и общински съвет. Миналата седмица Тръмп заяви, че адвокатите му проучват как да отменят закона.
Поемайки контрола върху полицейското управление на столицата, Тръмп се позова на раздел от закона, който позволява на президента временно да използва правомощията си, когато „съществуват специални условия с извънреден характер“. Той обяви, че в града е въведено „извънредно положение поради заплаха за обществената безопасност“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
17:48 11.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:51 11.08.2025
4 в клубът на най богатите
Коментиран от #7, #44
17:52 11.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #32
18:01 11.08.2025
7 е и кво толкова
До коментар #4 от "в клубът на най богатите":То и в Русия е така, особено в Москва.
Коментиран от #18, #31, #38
18:08 11.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ЧЕ МЕЛАНИЯ ГО ПРАТИ
ДА ХВЪРЛИ САМ БОКЛУКА ОТ БЯЛАТА КЪЩА :)
.....
ИЛИ НЯКОЙ МЕКСИКАНЕЦ ДА МУ СЛОЖИ ОТРОВА ЗА МИШКИ В ХАМБУРГЕРА :)
18:13 11.08.2025
9 Ха-ха-ха
Коментиран от #34, #50
18:14 11.08.2025
10 ха ха
Коментиран от #43, #56
18:15 11.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":БАЩАТА ГОЛЯМ КОМУНИСТ ЗАВЪРШИЛ АОУНСУ И ШКОЛАТА НА КГБ В МОСКВА. ПРОФПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАВОД С 1600 РАБОТНИКА...
.... ИДВАТ МИЛИЦИОНЕРИТЕ И МУ ВОДЯТ ПРОСТИТУТКА " " ДА СЕ ТРУДОУСТРОИ" .. ТЯ БЯГА
. .. ПАК Я ВОДЯТ.. И И КАЗАЛИ " СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ В ЗАТВОРА"
.... И СЛЕД 30 ГОДИНИ ТЯ ГО СРЕЩА СЪС СИНА СИ И МУ БЛАГОДАРИ .. БЯХ С НЕГО НА УЛИЦАТА
...
ИМАШЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ :))
18:16 11.08.2025
12 Печатането, не спирай
Коментиран от #17
18:19 11.08.2025
13 Иван
18:21 11.08.2025
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #19
18:26 11.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИЗМИСЛИХ СИСТЕМА ЗА КЪЩИ САМО ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЕНЕРГИЕН КЛАС СУПЕР.
100 КВ.М 50 000 ДОЛАРА С ОБЗАВЕЖДАНЕТО И Т.Н
100 000 ДОЛАРА
.....
И ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО МИ КАЗАХА ?
"МНОГО СА ЕВТИНИ, ИМА НЕЩО НЕРЕДНО
ЩОМ СА ТОЛКОВА ЕВТИНИ !" :))
.....
ЩЕ РАЗОРЯТ ЕДИН ВИД СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ
18:27 11.08.2025
17 БОЛШЕВИК
До коментар #12 от "Печатането, не спирай":При капитализма икономическото могъщество, висок стандарт на живот, разпределението на капитала и богатствата не са за всички!
Коментиран от #41, #58
18:28 11.08.2025
18 РАША
До коментар #7 от "е и кво толкова":Имаш много здраве от Вл.Путин! Кани те в Москва да си отвориш очите заспали! И учи руски,че ще ти трябва!
Коментиран от #20
18:32 11.08.2025
19 Механик
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":"....и ти, питаш ме ти
какъв, какъв сИ бил.....
е как - фалшив герой."
п.п.
Това мога само да ти кажа.
18:32 11.08.2025
20 Механик
До коментар #18 от "РАША":Няма да му трябва да учи руски.
На кариерата край Ловеч, никой не говори руски. Дори бай Газдов.
Бай Газдов даже почти не говори. Той работи с тоягата.
Коментиран от #25
18:35 11.08.2025
21 Майна
Коментиран от #22
18:37 11.08.2025
22 Виждащ
До коментар #21 от "Майна":Сега джендърите ще си изядат роклите от яд!
18:40 11.08.2025
23 Швейк
18:42 11.08.2025
24 Още нюз
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо за Аляска няма ли? Поскъпнаха ли хотелите? Как е времето? Всичко готово ли е?
18:43 11.08.2025
25 Да направим България
До коментар #20 от "Механик":отново Велика!
Коментиран от #60
18:48 11.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тръмп
18:52 11.08.2025
29 факуса
18:52 11.08.2025
30 идиоти вън
18:55 11.08.2025
31 идиоти вън
До коментар #7 от "е и кво толкова":Еми и те станаха пазарна икономика и демокрация!!!!
18:58 11.08.2025
32 ПраУв си
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Бе умнико! Много добре помня онова време. Пак имаше престъпност в квартала. Ама имаше държава, която въпреки комунизма си затваряше очите за този род престъпност.
Коментиран от #39, #57
19:00 11.08.2025
33 Тръмп
19:00 11.08.2025
34 Радио Елто
До коментар #9 от "Ха-ха-ха":Президент Трамп има решение за Бездомните.
Ще режаТ дЪрва в Аляска или смятате че Там климата няма да им се ХАреса? Да ???
Коментиран от #40
19:10 11.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АТЛАНТИТЕ
19:14 11.08.2025
38 Хохо Бохо
До коментар #7 от "е и кво толкова":Ти кога последно беше там? Или от козяк така ти казват?
19:16 11.08.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "ПраУв си":Какво помниш🤔, това че тогава крадяха чистачките, а сега целите коли ли ❓
Колко клошари дневно си виждал тогава да ровят по кофите или да просят по улицата❓
19:26 11.08.2025
40 Ха-ха-ха
До коментар #34 от "Радио Елто":Много ще е интересно да го видя. Има една стара приказка в америка "Искате ли революция в Сащ - накарате черните да работят". Да времената вече са други, но няма да мине гладко.
19:39 11.08.2025
41 Швейк
До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":Докато при социализма нищетата е за всички.
Коментиран от #63
19:41 11.08.2025
42 Трагично
19:42 11.08.2025
43 Знае
До коментар #10 от "ха ха":За информация на въргалящият се из фасовете и храчките жълнопаветен матрял . Населението на САЩ е около 330 милиона , или по малко от 5 процента от населението на в света , а в затворите им лежат над 1 милион и 600 хиляди затворници, или 25 процента от всички затворници на света! Всеки 10 американец е на купони за храна , за да не избухват гладни бунтове . Всяка година полицаите в САЩ убиват над 1000 американци при изпълнение на служебните си задължения . В над две трети от щатите действа законът за третата криминална присъда , която задължително е между 20 и 30 години ефективен затвор без право на замяна , независимо от размера на престъплението . В щата Флорида той е за четвъртата присъда , но е до живот ! Над 10 милиона американци са бездомни живеещи на улиците , а още десетки милиони, живеят в бидон вили ...
19:51 11.08.2025
44 Митко
До коментар #4 от "в клубът на най богатите":Живеят, защото държавата дава достатъчно пари за алкохол и наркотици, защо да работят?
19:51 11.08.2025
45 Ъхъъъъъ....
Коментиран от #61
19:57 11.08.2025
46 Ъхъъъъъ....
19:59 11.08.2025
47 Казуар
19:59 11.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ъхъъъъъъ ....
20:02 11.08.2025
50 Знаещ
До коментар #9 от "Ха-ха-ха":Предполагам, че ще ги натиска в гета като негрите , или в резервати като индианците . Ще им дадат някякви сгъваеми бараки и химически тоалетни. Който успее да си намери работа, или добие квалификация, ще мре там. САЩ и сега раздават купони за храна на бедните . Тези купони правят 12 ( ДВАНАДЕСЕТ) процента от оборота на супермаркетите и хранителните магазини . Освен тези купони за безплатна храна, в големите градове има и благотворителни кухни , пред които гладни безработни се редят на опашки, за да си получат безплатната порцийка храна . Властите в Бостон показват снимки как пред една такава кухня всяка заран се извиват опашки дълги колкото две футболни игрища ...
20:04 11.08.2025
51 Ъхъъъъъъ ....
20:04 11.08.2025
52 До такива деформации
20:06 11.08.2025
53 На туй му викам аз
20:08 11.08.2025
54 Лелеееей ...
20:12 11.08.2025
55 Без име
20:12 11.08.2025
56 Знаещ
До коментар #10 от "ха ха":В САЩ има два вида затвори . Щатски и федерални . Практически всички щатски затвори са частни и са на самоиздръжка. Карат затворниците да бачкат без пари , или за центове, за да се самоиздържат и носят печалба на собствениците си . Има и федерални повечето от тях на държавна издръжка , като най известният от тях , с най строг режим за суперпроблемни затворници е Супермакс . В САЩ чието население 330 милионно население е 4 процента от световното излежават присъди 2 милиона и 600 хиляди пандизчии , или около 25 процента от всички затворници на света. За сравнение в Китай с население от 1 милиард и 300 милиона има едва 1 милион и 500 хиляди затворници !!! Та , къде казвате, че имало свобода и демокрация ? :-)))))
20:18 11.08.2025
57 ганев
До коментар #32 от "ПраУв си":АЛООУ...ПРЕСТАНИ ДА...ЛЪЖЕШ....АС СЪМ ..ДОАЙЕН....ЖИВЯЛ СЪМ ....ТОГАВА....ГРАДА СЕ КАЗВА БЕРКОВИЦА..ПОЗНАВАХМЕ СИ.....2.....4..МЕСЕЦА НИЩО...НИТО ДРЕБНА КРАЖБА....ХОРАТА НЕ ЗАКЛЮЧВАХА ВРАТИТЕ....АБЕ СКУКА
20:24 11.08.2025
58 Знае
До коментар #17 от "БОЛШЕВИК":Че високият стандарт при капитализмът не е за всички е ясно за хората с мозък в междуушното пространство . Но за жълтопаветните джендъря с вакуум в междуушното пространство не е ясно , че безплатно сиренце в капанът за мишки няма .
20:24 11.08.2025
59 Уса
20:28 11.08.2025
60 Питам
До коментар #25 от "Да направим България":И КОЙ ще я прави България отново велика . Що не потърсиш из Гугъл информация за раждаемостта в България? Колко от новородените живеят в непълни семейства ( за да точат бюджета с бонуси за самотни майки) . А той е вече над 60 процента . Че всеки 10 първолака обявяват небългарски език за свой майчин ??? Тези , с немайчиният български ли ще я правят България велика ? Ми то след 100 години и името на територията ще се промени, защото преобладаващото население ще е небългарско !
20:31 11.08.2025
61 Помни
До коментар #45 от "Ъхъъъъъ....":На времето през 1882 година САЩ са основали на Западният бряг на Африка държавата Либерия и са я заселили със свои освободени роби. Сега там цари абсолютна престъпност и анархия . Може да плати на корумпираното правителство На Либерия да приеме още 40 , даже 50 милиона бездомници . :-)))))
20:39 11.08.2025
62 Нищо не
20:52 11.08.2025
63 ганев
До коментар #41 от "Швейк":ХАХААА....И ЗАТОВА ..ХОРАТА СТРОЯХА НОВИ ГОЛЕМИ КЪЩИ ПО СЕЛАТА...А В ГРАДОВЕТЕ...НИКНЕХА АПАРТАМЕНТИ...И ХОРАТА СИ ГИ КУПУВАХА.....ПОЧТИ БЕЗ КРЕДИТИ......ОГЛЕДАЙ СЕ
21:07 11.08.2025