Резултати от днешните контролни срещи на българските отбори

Днес - 6 юли се изиграха редица контролни мачове с участието на български отбори.
Черноморец Бургас - Карнобат 5:0
Секирово Раковски - Асеновец Асеновград 4:0
Свиленград - Розова долина Казанлък 2:1
Загорец Нова Загора - Саяна Хасково 0:5
Оборище Панагюрище - Левски II 3:1
Марек Дупница - Славия 0:2
ЦСКА 1948 III - Пирин II Благоевград 3:2
ЦСКА София III - Кюстендил 0:4
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград 4:0
Горица (Хърватия) - Хебър Пазарджик 1:0
Септември София - Дрита (Косово) 2:1
ЦСКА София II - Струмска слава Радомир 1:3
Янтра Габрово - Спартак Плевен 2:0
ЦСКА 1948 II - Спортист Своге 2:2
Локомотив София - Ботев Враца 0:0
Ференцварош (Унгария) - ЦСКА 1948 1:1
Несебър - Добруджа Добрич 1:3
Марица Пловдив - Родопа Смолян 3:0
Беласица Петрич - Миньор Перник 1:1
Берое Стара Загора - Крумовград 1:0
Ловеч - Севлиево 4:0
Левски София - Арда Кърджали 0:0
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