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2-ри кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

26 Юли, 2024 09:00 364 0

2-ри кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

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  • ботев пловдив-
  • враца-
  • програма

Днес ще се изиграят два мача

2-ри кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Програма 2-ри кръг в Първа лига:

26 юли, петък, 19:00:
Арда Кърджали - Крумовград

26 юли, петък, 21:15:
Левски - Ботев Враца

27 юли, събота, 19:00:
ЦСКА София - Хебър Пазарджик

28 юли, неделя, 19:00:
ЦСКА 1948 - Спартак Варна

28 юли, неделя, 21:15:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

29 юли, понеделник, 19:00:
Берое Стара Загора - Локомотив София

29 юли, понеделник, 21:15:
Черно море Варна - Септември София

Славия - Лудогорец Разград отложен


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