2-ри кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

Лейди Гага и Селин Дион ще изпълнят La Vie en Rose на церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж

Лейди Гага и Селин Дион се очаква да участват в церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж тази вечер, когато френската столица се готви да се ...