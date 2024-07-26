2-ри кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

Програма 2-ри кръг в Първа лига:
26 юли, петък, 19:00:
Арда Кърджали - Крумовград
26 юли, петък, 21:15:
Левски - Ботев Враца
27 юли, събота, 19:00:
ЦСКА София - Хебър Пазарджик
28 юли, неделя, 19:00:
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
28 юли, неделя, 21:15:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
29 юли, понеделник, 19:00:
Берое Стара Загора - Локомотив София
29 юли, понеделник, 21:15:
Черно море Варна - Септември София
Славия - Лудогорец Разград отложен
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