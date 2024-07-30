Никола Попов ще свири мача Локомотив Пловдив - Левски

Агентът на Осимен реагира остро на слуховете за евентуален трансфер на футболиста в Челси

Роберто Календа, агентът на нападателя на Наполи Виктор Осимен, реагира остро на слуховете за евентуален трансфер на футболиста в Челси, предава БТА. ...