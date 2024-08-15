Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортът по ТВ в четвъртък (15 август)

15 Август, 2024 06:30 314 0

Спортът по ТВ в четвъртък (15 август)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (15 август) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, жени Евроспорт 1
17.30 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
20.00 „Пафос“ - ЦСКА 1948 Диема спорт
20.00 „Атлетик“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
21.00 „Жрински“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
21.30 „Гранада“ - „Албасате“ МАХ Спорт 2
22.30 „Бетис“ - „Жирона“ МАХ Спорт 4
01.00 „Насионал“ - „Сао Пауло“ МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове