11.30 Рали, европейски шампионат, Чехия МАХ Спорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Австрия МАХ Спорт 1
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.15 „Хераклес“ - ПСВ „Айндховен“ Ринг
13.15 Мото 2, Гран при на Австрия МАХ Спорт 1
14.00 „Съндърланд“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 2
14.00 Футбол: „Виктория“ (Берлин) - „Аугсбург“ Диема спорт 3
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
14.00 „Саарбрюкен“ - „Нюрнберг“ Нова спорт
15.00 Мото GP, Гран при на Австрия МАХ Спорт 1
15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
15.30 „Цволе“ - „Фейенорд“ Ринг
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, втори етап, мъже Евроспорт 1
16.00 „Брентфорд“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2
16.00 „Оксер“ - „Ница“ Диема спорт
16.30 „Ханза“ - „Херта“ Диема спорт 3
17.00 „Болтън“ - „Рексъм“ Нова спорт
17.00 Рали, европейски шампионат, Чехия МАХ Спорт 2
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MX2, второ състезание Евроспорт 2
17.45 НАК - „Аякс“ Ринг
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Нидерландия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 „Челси“ - „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
18.30 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, жени Евроспорт 1
19.00 „Локомотив“ (Сф) – ЦСКА 1948 Диема спорт
19.00 „Динамо“ - „Фортуна“ Диема спорт 3
19.00 „Мепен“ - „Хамбургер“ Нова спорт
19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 „Болоня“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 2
19.30 „Верона“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
20.00 „Реал Сосиедад“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
21.15 „Хебър“ - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
21.45 „Рен“ - „Лион“ Диема спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Венеция“ МАХ Спорт 2
21.45 „Каляри“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
22.00 АЕК – ОФИ Диема спорт 3
22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
22.30 „Майорка“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
18 Август, 2024 09:19 519 0
Спортът по ТВ в неделя (18 август)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
11.30 Рали, европейски шампионат, Чехия МАХ Спорт 2
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