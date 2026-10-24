Уволнение ли грози Спалети? В Ювентус напрежението се покачва

Главният изпълнителен директор на Ювентус Джовани Карневали защити Лучано Спалети след тежката загуба от Лацио и равенството 2:2 с Рен в Лига Европа. Ръководителят даде да се разбере, че клубът не планира незабавна треньорска смяна, но призна, че постът на Спалети е под сериозно напрежение.

„Треньорът е същият като преди. Знае, че трябва да работи. Пейката е гореща, но това е част от това да си в клуб като Ювентус, където след два слаби мача хората започват да говорят за промени. Ние обаче знаем какво трябва да направим и той работи по проблемните зони“, заяви Карневали.

Изказването дойде след домакинската загуба от Лацио и 2:2 с Рен, в който Ювентус показа по-добра реакция, но не успя да стигне до победата. Италианските медии определиха думите на Карневали едновременно като защита на треньора и като предупреждение, че резултатите трябва да се подобрят.

Клубът търси последователност

Според анализа на Goal зад публичната подкрепа за Спалети стои по-широка стратегия на Ювентус. В клуба от месеци се говори за необходимост от последователност след поредица от промени на управленско и треньорско ниво.

Тази линия е свързана с Джон Елкан, който според Goal е настоявал Ювентус да прекрати практиката на чести рокади. Карневали и Фредерик Масара са привлечени именно с очакването да изградят по-устойчив модел на управление, а не да реагират на всяка краткосрочна криза.

Същият подход е приложен и към треньора. Според публикацията Елкан е искал продължаване на договора на Спалети още преди Карневали да заеме поста. Италианският специалист е получил нов двегодишен договор, което показва, че намерението на клуба е свързано с по-дългосрочна работа, а не само с резултатите в отделни мачове.

Спалети остава начело

Карневали не отрече напрежението, но постави акцент върху необходимостта от време. Думите му означават, че непосредственият приоритет на Ювентус е да стабилизира представянето си, без да започва нов процес на смяна на треньора.

„Трябва да мислим за възстановяване, а не да сменяме всеки път, когато има трудност“, заяви Карневали преди мача с Рен, подчертавайки, че клубът иска да даде възможност на Спалети да работи по установените проблеми.

Следващият тест за треньора и отбора е гостуването на Лече в Серия А на 25 октомври. Мачът ще бъде първата възможност Ювентус да отговори на натрупаното напрежение с резултат на терена.

Източници: goal.com, sport.sky.it