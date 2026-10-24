Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уволнение ли грози Спалети? В Ювентус напрежението се покачва

Уволнение ли грози Спалети? В Ювентус напрежението се покачва

24 Октомври, 2026 17:13 449 0

  • ювентус-
  • лучано спалети-
  • джовани карневали-
  • серия а-
  • лига европа

Ръководството на клуба продължава да настоява за стабилност въпреки загубата от Лацио и равенството с Рен

Уволнение ли грози Спалети? В Ювентус напрежението се покачва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Ювентус Джовани Карневали защити Лучано Спалети след тежката загуба от Лацио и равенството 2:2 с Рен в Лига Европа. Ръководителят даде да се разбере, че клубът не планира незабавна треньорска смяна, но призна, че постът на Спалети е под сериозно напрежение.

„Треньорът е същият като преди. Знае, че трябва да работи. Пейката е гореща, но това е част от това да си в клуб като Ювентус, където след два слаби мача хората започват да говорят за промени. Ние обаче знаем какво трябва да направим и той работи по проблемните зони“, заяви Карневали.

Изказването дойде след домакинската загуба от Лацио и 2:2 с Рен, в който Ювентус показа по-добра реакция, но не успя да стигне до победата. Италианските медии определиха думите на Карневали едновременно като защита на треньора и като предупреждение, че резултатите трябва да се подобрят.

Клубът търси последователност

Според анализа на Goal зад публичната подкрепа за Спалети стои по-широка стратегия на Ювентус. В клуба от месеци се говори за необходимост от последователност след поредица от промени на управленско и треньорско ниво.

Тази линия е свързана с Джон Елкан, който според Goal е настоявал Ювентус да прекрати практиката на чести рокади. Карневали и Фредерик Масара са привлечени именно с очакването да изградят по-устойчив модел на управление, а не да реагират на всяка краткосрочна криза.

Същият подход е приложен и към треньора. Според публикацията Елкан е искал продължаване на договора на Спалети още преди Карневали да заеме поста. Италианският специалист е получил нов двегодишен договор, което показва, че намерението на клуба е свързано с по-дългосрочна работа, а не само с резултатите в отделни мачове.

Спалети остава начело

Карневали не отрече напрежението, но постави акцент върху необходимостта от време. Думите му означават, че непосредственият приоритет на Ювентус е да стабилизира представянето си, без да започва нов процес на смяна на треньора.

„Трябва да мислим за възстановяване, а не да сменяме всеки път, когато има трудност“, заяви Карневали преди мача с Рен, подчертавайки, че клубът иска да даде възможност на Спалети да работи по установените проблеми.

Следващият тест за треньора и отбора е гостуването на Лече в Серия А на 25 октомври. Мачът ще бъде първата възможност Ювентус да отговори на натрупаното напрежение с резултат на терена.

Източници: goal.com, sport.sky.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове