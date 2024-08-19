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Спортът по ТВ в понеделник (19 август)

19 Август, 2024 08:15 393 0

Спортът по ТВ в понеделник (19 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (19 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже Евроспорт 1
19.00 „Ботев“ (Вр) - „Септември“ Диема спорт
19.00 „Енерги“ - „Вердер“ Диема спорт 2
19.00 „Кобленц“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3
19.00 „Кикерс Офенбах“ - „Магдебург“ Нова спорт
20.00 „Валядолид“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 2
21.00 „Лече“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
21.00 Тенис, турнир Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1
21.15 „Локомотив“ (Пд) - „Черно море“ Диема спорт
21.45 „Ювентус“ - „Комо“ МАХ Спорт 3
21.45 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Айнтрахт“ (Франкфурт) Диема спорт 3
22.00 „Лестър“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2
22.30 „Виляреал“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4


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