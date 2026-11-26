Тони Дечев е новият старши треньор на баскетболния Черно море Navibulgar. Варненският клуб обяви назначението на 55-годишния специалист ден след раздялата си с гръцкия треньор Фотис Такианос.

„Имаме удоволствието да обявим нашия нов старши треньор Тони Дечев! Добре дошъл в „зелено-бялото“ семейство“, написаха от Черно море в социалните мрежи.

Такианос пое отбора в средата на август, но напусна след серия от три загуби в последните четири срещи на варненци в Националната баскетболна лига. Клубът не посочи конкретна причина за прекратяването на съвместната работа, като му благодари и му пожела успех.

След седмия кръг Черно море е със 4 победи и 3 загуби и заема седмото място във временното класиране с 11 точки. Последното поражение на тима беше при гостуването на Рилски спортист, който спечели с 84:79 на 22 ноември.

Новият наставник на варненци е част от треньорския щаб на мъжкия национален отбор на България, воден от селекционера Любомир Минчев. Дечев ще се присъедини към клубния си тим след двубоя с Дания.

На клубно ниво Дечев за последно беше спортен директор на ЦСКА. Преди новото си назначение той не водеше отбор в мъжката Национална баскетболна лига.

Първият мач на Черно море след паузата за националните отбори ще бъде гостуване на Берое-Стара Загора на 5 декември от 19:00 часа. Варненци ще приемат Балкан на 11 декември, а на 17 декември ще гостуват на Шумен.