Кампос Рейсинг официално потвърди привличането на Теофил Наел за сезон 2027 във Формула 2. 19-годишният французин ще бъде част от младежката програма на Ред Бул и ще заеме мястото на Никола Цолов, който се насочва към ролята на резервен пилот във Формула 1.

Наел познава добре испанския тим, след като през настоящия сезон се състезаваше за него във Формула 3. Французинът завърши пети в крайното класиране при пилотите, като записа три победи и общо пет качвания на подиума.

Кариерата му до момента включва и сериозни успехи в по-ниските категории. През 2023 година той спечели титлата в Испанската Формула 4, а две години по-късно триумфира в престижното състезание за Гран При на Макао.

Преминаването във Формула 2 ще бъде следващата голяма крачка в развитието на младия пилот. Наел не скри задоволството си от възможността да продължи сътрудничеството си с Кампос Рейсинг и едновременно с това да стане част от академията на Ред Бул.

„Невероятно щастлив и горд съм да се присъединя към юниорския отбор на Ред Бул и да продължа пътя си с Кампос Рейсинг, докато правя следващата стъпка в кариерата си, преминавайки във Формула 2“, заяви французинът.

Така Кампос вече има яснота около пилотския си състав за 2027 година, след като Никола Цолов се очаква да поеме нова роля в структурата на Формула 1.