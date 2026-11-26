ТИМ отдавна не са само местен фактор във Варна и вече са достатъчно мощни, за да бъде вземана властта в града без тях. Това заяви пиар експертът Арман Бабикян, който коментира пред Българското национално радио интервюто на Марин Митев – един от основателите на ТИМ.

„ТИМ отдавна не са някакви местни момчета. Те отдавна са взели достатъчно от този град“, каза Бабикян. По думите му сериозни решения във Варна трудно могат да се случат без или срещу желанието на групировката.

Бабикян: В интервюто са казани истини за властта

Бабикян определи разговора с Митев като забавен, но заяви, че в него са прозвучали важни признания за отношенията между централната и местната власт, както и за това кой с кого поддържа контакти.

Той свърза коментара си с напрежението около отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев и с публичния спор за ролята на икономическите фактори в управлението на града. Според Бабикян влиянието на ТИМ не зависи от партията, която има кметския пост.

В изказването си Бабикян засегна и темата за руското влияние. Той заяви, че Варна от години е сред градовете, в които чуждото влияние навлиза най-лесно, и посочи дейността на руското консулство като един от факторите за това.

Марин Митев отрича влияние върху общината

В интервю пред БНР Марин Митев отхвърли твърденията, че влияе върху управлението на Варна или че е замесен в отстраняването на Коцев. „Ние нямаме нито поръчки, нито договори с общината“, заяви той.

Митев каза, че е приятел с Благомир Коцев и с Даниел Славов – Дънката, но отрече тези отношения да са свързани с решенията на общината. Той определи като „виц“ твърдението, че ТИМ и Славов стоят зад решението на Общинската избирателна комисия.

Митев отрече и да има връзка между ТИМ и сдружението „Алтернатива на гражданите“. По думите му градът се управлява от кмета и общинската администрация.

Съдът спря предварителното отстраняване на Коцев

Размяната на позиции идва на фона на съдебния спор около мандата на Благомир Коцев. На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно правомощията му, като допусна решението да бъде изпълнено незабавно.

Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение. Така Коцев може да продължи да изпълнява длъжността си, докато съдът не се произнесе окончателно по законосъобразността на решението на ОИК. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от уведомяването на страните.

Източници: novini.bg