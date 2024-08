След равенството 1:1 срещу тима на Майорка на старта на Ла Лига, се появи напрежение в съблекалнята на Реал Мадрид. След като отборът спечели само няколко дни по-рано Суперкупата на УЕФА след успеха с 2:0 срещу носителя на Лига Европа - Аталанта, феновете на „кралете“ не загубиха време и измислиха съкращение за тризъбеца, оформен от Белингам, Мбапе и Винисиус – BMV.

Това обаче не се е понравило на друг ключов играч в предни позиции - Родриго. Именно той спаси “белия балет” от унижението при гостуването в Палма де Майорка, вкарвайки попадението, след което изригна в социалната мрежа WhatsApp.



“Щастлив съм от гола и израстването на отбора. Всички говорят за триото Белингам, Мбапе и Вини, но ще трябва да сложат и Родриго в това съкращение. Имаме офанзивен квартет и останалата част от отбора. Всеки има своето значение в мачовете и ще покаже стойността си в различните турнири, в които ще се борим”, написа бразилецът.

Este mensaje en el canal de WhatsApp de Rodrygo es real. Se borró tras cierta polémica con él.

След това обаче се появи снимка на Родриго с Винисиус и Мбапе, демонстриращи общо добро настроение на яхта в Марбея, което внесе съмнение в спекулациите за зараждащо се напрежение в дългосрочен план.

❗️Just In: Mbappé, Vinicius and Rodrygo are on a yatch in Marbella during the off day.



