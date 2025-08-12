Apple пуска евтин MacBook в началото на следващата година

Според нов доклад, Apple се готви да пусне на пазара MacBook от начален клас, който не е част от стандартните серии Air или Pro. Очаква се този лаптоп да бъде по-достъпен, с целева цена от 699 долара, или дори 599 долара за студенти.

Най-забележителната характеристика на това устройство е, че се говори, че ще използва чипа Apple A18 Pro, същия процесор, който захранва серията iPhone 16 Pro. Това е значително отклонение от настоящата стратегия на Apple да използва изключително чипове от серията M в своята Mac линия. Този ход се разглежда като начин да се намалят производствените разходи и да се направи Mac достъпен за по-широка аудитория.

Докладът на DigiTimes предполага, че компонентите за този нов MacBook ще започнат да се произвеждат следващия месец, а пълномащабното производство е планирано за края на годината. Този график сочи към потенциално пускане на пазара в началото на 2026 година. По отношение на производителността, достъпният MacBook се очаква да предложи значително подобрение в едноядрените бенчмаркове в сравнение с MacBook от серията M1, като същевременно поддържа подобна многоядрена производителност. За да разграничи още повече устройството, се носят слухове, че Apple ще го предлага в по-широка гама от ярки цветове.