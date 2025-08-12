Новини
Технологии »
Apple пуска евтин MacBook в началото на следващата година

Apple пуска евтин MacBook в началото на следващата година

12 Август, 2025 12:46 454 1

  • apple-
  • iphone-
  • macbook-
  • air

Очаква се лаптопът да има цена от 699 долара

Apple пуска евтин MacBook в началото на следващата година - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според нов доклад, Apple се готви да пусне на пазара MacBook от начален клас, който не е част от стандартните серии Air или Pro. Очаква се този лаптоп да бъде по-достъпен, с целева цена от 699 долара, или дори 599 долара за студенти.

Най-забележителната характеристика на това устройство е, че се говори, че ще използва чипа Apple A18 Pro, същия процесор, който захранва серията iPhone 16 Pro. Това е значително отклонение от настоящата стратегия на Apple да използва изключително чипове от серията M в своята Mac линия. Този ход се разглежда като начин да се намалят производствените разходи и да се направи Mac достъпен за по-широка аудитория.

Докладът на DigiTimes предполага, че компонентите за този нов MacBook ще започнат да се произвеждат следващия месец, а пълномащабното производство е планирано за края на годината. Този график сочи към потенциално пускане на пазара в началото на 2026 година. По отношение на производителността, достъпният MacBook се очаква да предложи значително подобрение в едноядрените бенчмаркове в сравнение с MacBook от серията M1, като същевременно поддържа подобна многоядрена производителност. За да разграничи още повече устройството, се носят слухове, че Apple ще го предлага в по-широка гама от ярки цветове.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мнение

    0 0 Отговор
    Това е добре, защото Мак все повече се налага в професията ми, но още има колеги на Уиндоус и трябва по-скоро да минат на Мак, за да работим на еднакви машини и да имаме по-малко различия. Радвам се, че Мак се превръща постепенно в хегемон, но цената му пречи да бъде лидер.

    13:24 12.08.2025